Konflikty s Ukrajinci jsou rozdmýchávány z Ruska, soudí Zdechovský

V nedělní Partii plus proti sobě zasedli lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. Dotkli se i nedávného zločinu znásilnění v Plzni, kterého se dopustil občan ukrajinské národnosti. Nacher se tady tvrdě obul do koaličních poslanců. A Zdechovský se okamžitě ohradil. Mezi diskutéry začalo narůstat napětí. A pak došlo na kauzy „drogy v Brně“. Zdechovský se zamýšlel nad tím, co by se dělo, kdyby třeba Markéta Vaňková něco ukradla.

reklama

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 10% Ne, ať ho nejmenuje 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 5302 lidí

Pánové se shodli na tom, že i po skončení ruské agrese na Ukrajině zůstane řada ukrajinských uprchlíků trvale v Česku. Na českém pracovním trhu najdou uplatnění. A Češi, Moravané a Slezané by se toho neměli bát. „My Češi jsme šikovný národ a vůbec se nemusíme ničeho bát,“ zdůraznil Zdechovský.

Nacher shodně upozorňoval, že již před válkou ve stavebnictví, u pokladen v supermarketech, ale i v gastronomii pracovala řada Ukrajinců. A kvůli tomu, že už v Česku žije početná ukrajinská komunita, Nacher nevidí problém v zapojení válečných uprchlíků. „Tento druh migrace mi přijde přirozený. Rozhodně přirozenější než to, co řeší EU při migraci ze severní Afriky či Blízkého východu,“ pravil Nacher.

Poté vynadal koalici.

„Jestli se tady zvednou protiukrajinské nálady, tak to nebude kvůli uprchlíkům, ale kvůli reakcím některých koaličních politiků,“ ozval se Nacher s tím, že koaliční poslanci velmi ostře kritizují ruské hudebníky, ruské sportovce, obecně na Rusy uplatňují princip kolektivní viny, ale pak žádají, aby toto Češi nedělali i u Ukrajinců. „Proto já říkám, chovejme se tak vždycky a ne jen když se nám to hodí. Proto já jsem tady už opakovaně varoval před uplatňováním principu kolektivní viny,“ zlobil se Nacher.

Zdechovský se ohradil.

„Já teda s tímhle moc nesouhlasím, protože si nedokážu představit, že by třeba za druhé světové války jezdili nacističtí sportovci nebo umělci vystupovat v USA, aby se ten národ nerozděloval,“ kroutil hlavou Zdechovský. „Ta izolace může pomoct tomu, že půjde tu válku dříve ukončit, protože řada Rusů díky tomu může pochopit, že Vladimir Putin rozpoutal něco, co vedlo k desítkám tisíc mrtvých,“ pokračoval.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nachera tím ale neuklidnil a zdůraznil, že mnozí Rusové z Ruska utekli, protože s válkou proti Ukrajině nesouhlasí. A kdo pak bude určovat, který Rus na hudební akci může, a který už ne? „Kdo to bude určovat? Kolega Zdechovský? Nebo tady budou nějaké komise?“ zlobil se Nacher.

Úkolem vlády je podle jeho názoru uklidnit občany, ale zároveň považuje za důležité vyhnout se generalizacím, což podle něj pětikoaliční kabinet rozhodně nedělá.

Ohledně konfliktů Ukrajinců s českou veřejností nebo s Romy, o kterých se mluví v posledních dnech, se Zdechovský vyjádřil, že jejich rozdmýchávání je součastí ruské propagandy. „Myslím, že je to součástí nějaké hybridní války a ze strany politiků nestačí pouze vydat nějaké prohlášení. Je potřeba, aby se i specializované útvary, třeba policie nebo armáda, těmto problémům věnovaly a byly schopné je eliminovat nebo zachytit. Řada těch falešných účtů mnohdy nepochází z České republiky, ale z Ruska,“ upozornil.

Došlo i na kauzu brněnské primátorky Markéty Vaňkové, kterou před lety kdosi vyfotil, jak se na jedné z veřejných akcí naklání nad bílým práškem.

Nacher prohlásil, že lidé mohou mít pocit, že se tady uplatňuje dvojí metr.

„Ti lidé mohou oprávněně cítit, že tam je ten dvojí metr vůči politikům a vůči řadovým občanům. Já bych ji nekritizoval za to, co dělá ve volném čase. Kritizoval bych ji za různé politická rozhodnutí,“ řekl Nacher.

Zdechovský byl ostřejší.

„Nedávno mi zemřel kamarád, který si také rekreačně něco šňupnul. Takže já osobně k tomu toleranci nemám. Ale neznám kontext toho případu a trochu mi přijde, že se z toho v okurkové sezóně dělá velká kauza. A je jasné, že kdyby se třeba paní primátorka rozhodla ve svém volném čase něco ukrást, tak to samozřejmě bude mít dopad i do politického života. … Je třeba myslet na to, že ten příklad takových politiků není příliš dobrý."

Nacher znovu naznačil, že na koaliční politiky se uplatňuje jiný metr než na poslance opoziční, konkrétně poslance ANO. „Představte si, že by to v létě, v okurkové sezóně, udělal primátor z hnutí ANO. No tak to by byl hukot a my všichni bychom byli pod tlakem, abychom to v ANO odsoudili,“ řekl Nacher.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Debata se nachýlila ke konci a politici odpovídali ještě na otázku, zda se Robert Fremr má stát ústavním soudcem. Senát sice Fremrovu nominaci potvrdil, vyšlo ale najevo, že Fremr ještě za minulého režimu odsoudil více než 100 lidí za nedovolené opuštění socialistické republiky.

Nacher prohlásil, že by se Fremr své kandidatury neměl vzdávat.

„Tím, že se Fremr vzdá, tak to panu prezidentovi ulehčí. Já už jsem na sociální síti psal, že je to fraška, že mi to přijde jako komedie,“ zlobil se Nacher s tím, že tato kauza ukazuje na selhání prezidentova poradního týmu, který si nedokázal opatřit informace více než 30 let staré. „Proč se tyhle věci neřešily v letech 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995. Proč to řešíme po třiceti letech? … Mně po třiceti letech přijde ten antikomunismus poněkud pokrytecký,“ ozval se poslanec za ANO.

„V Senátu má většinu koalice, takže je to i vaše spoluzodpovědnost,“ vmetl Nacher Zdechovskému.

Zdechovský oponoval, že Fremra nekritizuje za to, že byl členem komunistické stran, ale za to, že se jako soudce podílel na případech, které byly za hranou.

Psali jsme: Fremr semlel prezidenta Pavla. Toto ještě nezaznělo „Čeká se na rozjezd továren.“ Proč drhnou akce Ukrajinců. A více Nejde o „koláč dávek“. Proč Romové nenávidí Ukrajince? Dosud nezaznělo Zdechovský (KDU-ČSL): Kdo má zdravou hlavu, zdravé ruce a nohy, měl by pracovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.