Korespondenční hlasy v ČR: Babiš a Okamura odpírají hlas Čechům v cizině! padlo. Ale nejen to

Do volby prezidenta USA výrazně promluvily hlasy odevzdané poštou. Mělo by se korespondenční hlasování zavést i v Česku? Představitelé TOP 09 jsou pro, ale předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) či předseda SPD Tomio Okamura jsou proti. Varují před podvody. Někdejší poslanec ČSSD Antonín Seďa za to oběma pánům vyčinil a prohlásil, že korespondenční hlasování nechtějí jen proto, že by je vzdělaní voliči žijící v zahraničí nevolili.

Zákony Spojených států umožňují lidem hlasovat ve volbách také korespondenčně a v prezidentských volbách 2020 využilo této možnosti přes sto milionů voličů. Korespondenční hlasy tedy tentokrát ve volbách hrály zásadní roli a to, co se zprvu zdálo jako vítězné tažení stávajícího prezidenta Donalda Trumpa, právě korespondenční hlasy změnily ve vítězství jeho demokratického vyzyvatele Joea Bidena.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se v nedělní Partii televize Prima shodli, že vůbec není dobrý nápad zavádět tento způsob volby v Česku. Korespondenční hlasování jasně odmítli. Naproti tomu kupříkladu TOP 09 jeho zavedení v českých poměrech prosazuje.

„Pro nás, pro Čechy, je ale možná až nepředstavitelné, jak ty korespondenční volby probíhají, jak se kontrolují ty hlasy. A už jsem zachytil, že by se takové hlasování mělo odehrát i u nás. Ale já jsem byl v jedné té volební místnosti v San Diegu a myslím, že ta míra ověření těch hlasů je velmi nízká. Nemyslím si, že bychom měli jít touto cestou,“ upozornil Vondráček.

Okamura byl ještě ostřejší.

„Volby ukázaly velký chaos. Volby ukázaly, že skončila image Spojených států jako země, která určuje, co je demokracie, a co ne. V České republice je nepřijatelné, aby v jednom kraji byly hlasy sečteny a ve druhém kraji se sčítalo ještě dva dny. To je varovné. Pro Česko je to varování. My jsme vždycky byli proti korespondenční volbě, což je návrh TOP 09 a tzv. demobloku. Spojené státy teď nemohou být tím mentorem a říkat, co je demokracie, a co ne,“ kroutil hlavou Okamura s tím, že nakonec bude o výsledku voleb rozhodovat soud.

Někdejší poslanec ČSSD Antonín Seďa se do Vondráčka s Okamurou pustil. Na sociální síti Facebook konstatoval, že Češi, kteří vyrazili ze své domoviny pracovat do světa, se nenechají se ovlivnit manipulacemi, které podle Sedi Okamura pravidelně vypouští. Tito Češi by Okamuru nevolili, a proto jim předseda SPD nechce umožnit hlasovat korespondenčně.

„To, že ANO 2011 a SPD odmítají korespondenční hlasování, mě ani tak nepřekvapuje. Předně, obě jsou založeny jako politické podnikání, řízené autoritářsky jejich zakladateli. Ale také obě politické formace spoléhají na populistické lži a nacionalismus, který nechce, aby naši vzdělaní lidé, pracující či studující v zahraničí, vyjádřili svůj názor pomocí internetu či jiného způsobu hlasování. To, že obě politické strany podporují autoritativní vládce, je zřejmé a těžko přijímají výsledky demokratických voleb, které se jim nelíbí. Pokud předseda SPD tvrdí, že volby rozhodne soud, pak to svědčí o nepochopení demokracie a zejména svobody rozhodovánní občanů. Přiznám se, že je mi smutno z tohoto vývoje české politiky,“ nešetřil Seďa Okamuru s Vondráčkem.

V diskusi pod příspěvkem Antonína Sedi se přihlásil o slovo bývalý ministr práce a sociálních věcí z řad ČSSD Zdeněk Škromach, který dal najevo, že také není nijak nadšen z představy zavedení korespondenčního hlasování v Česku. „Pošta je pravěk,“ zvolal Škromach. A přidal hned tři vykřičníky.

„Tondo, moc nechápu prosazování korespondenčního hlasování, které je snadno zneužitelné. A to v době, kdy už technika umožňuje elektronické hlasování za použití biometrických prvků k potvrzení identity. Pošta je pravěk!!!“ napsal doslova.

Publicista Oldřich Tichý se v tomto sporu postavil na stranu Vondráčka s Okamurou a v textu pro Reflex.cz konstatoval, že oba pánové jsou ve věci korespondenční volby hlasem rozumu.

To, že český zákon vyžaduje, aby volič odevzdal hlas do urny ve volební místnosti, nebo aby členové volební komise přinesli urnu k voliči, brání tomu, aby mohli být k volbám zaregistrováni i voliči, kteří jsou třeba i pět či více let po smrti.

„Shrnuto podtrženo: Pokud něco dobře funguje, není důvod to měnit jen proto, abychom vypadali moderně a pokrokově. Náš volební systém je rychlý, průhledný, bezpečný a ověřený. Držme se ho. A nenechme se rozhodit tím, že ho podporují i politici, kterých se jinak spíš štítíme. Někdy i slepé kuře najde zrno,“ konstatoval Tichý.

