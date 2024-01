Korespondenční volba prošla. Ale Richterová je vytočená. Narážka se jí dotkla

Poslanci ve čtvrtek po šesti dnech schválili korespondenční volbu v prvním kole. Zástupci koalice ale stanovili pevný čas hlasování na čtvrteční 15. hodinu. Zástupci opozice kritizovali, že návrh neprošel standardním právním procesem, někteří se opřeli do členů vládních koaličních stran pro jejich nízký věk a nezkušenost. Velmi emotivně k této kritice vystoupila na plénu místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, která se do opozice pustila pro její nekonečné obstrukce. Nadšení ze schválení návrhu neskrýval její pirátský kolega Jakub Michálek.

Narážky opozičníků na věk a s tím spojenou nezkušenost některých vládních poslanců se pirátské poslankyně dotkly natolik, že se své naštvání rozhodla ventilovat u sněmovního řečnického pultíku. „Většinou vystupuji velmi mírně, ale to, co tady zaznělo v těch posledních větách, je naprostá nehoráznost. Samozřejmě že jsme tady zvolení lidé různého věku, někteří mladí, někteří starší. A je to tak správně. To bych opravdu ráda, aby se tu nenaráželo na věk některého z nás. Myslím, že to není důstojné této komory,“ uvedla.

„Tohle mě vytočilo. Poukazovat na věk – nezkušenost – některých poslanců a zastírat, že tu jsme celý týden kvůli obstrukcím. Za prvé, věk sám o sobě není zárukou ničeho, a za druhé, to, co tu prožíváme, očividné obstrukce jsou,“ dodala poté pirátská poslankyně Richterová na platformě X.

Na sněmovním plénu se důrazně vymezila i vůči kritice opozice, že návrh neprošel ve Sněmovně standardním právním procesem: „Je naprostá nehoráznost, že něco je na sílu, když se tady jedná pátý den. Je to, prosím, více než 55 hodin jednání. A vy nepokrytě obstruujete,“ řekla směrem k opozičním lavicím.

Tohle mě vytočilo. Poukazovat na věk - nezkušenost - některých poslanců a zastírat, že tu jsme celý týden kvůli obstrukcím. Za prvé, věk sám o sobě není zárukou ničeho, a za druhé, to, co tu prožíváme, očividné obstrukce jsou.



Korespondenční volba ze zahraničí prošla do druhého… pic.twitter.com/ytjB1mPwz3 — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) January 25, 2024

Poslanci nakonec schválili předlohu v prvním čtení po více než 63 hodinách jednání, které trvalo od minulé středy. Vládní pětikoalice toho docílila tím, že určila pevný čas hlasování korespondenční volby na čtvrtečních 15 hodin.

Stranický kolega Richterové poslanec Jakub Michálek radostně prezentoval veřejnosti korespondenční volbu jako jeden z dalších kroků modernizace naší země: „Sněmovnou právě prošla korespondenční volba! Je to jeden z dalších kroků k modernizaci naší země. Naši občané v zahraničí – studenti na Erasmu, lidé na pracovních pobytech, au pair a další už nebudou muset kvůli volbám cestovat stovky či tisíce kilometrů. Jednou kliknou na internetové stránce, dostanou domů obálky, v pohodlí domova do obálek vloží svůj hlas, odešlou a mají hotovo,“ uvedl na sociální sítí X s tím, že se daří plnit další volební slib.

Sněmovnou právě prošla korespondenční volba! ?? Je to jeden z dalších kroků k modernizaci naší země. Naši občané v zahraničí - studenti na Erasmu, lidé na pracovních pobytech, au pair a další už nebudou muset kvůli volbám cestovat stovky či tisíce kilometrů. Jednou kliknou na… — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) January 25, 2024

Korespondenční volba by se měla týkat už parlamentních voleb v příštím roce, od roku 2026 pak též voleb evropských a prezidentských. Podle opozice je volba poštou ohrožením demokracie.

