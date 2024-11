Kovanda dal na stůl hrozivá čísla, co může přijít s Trumpem. Češi by se měli bát

„Cla, která může Donald Trump zavést, tak mohou připravit o práci 50 tisíc Čechů,“ uvedl v podcastu HROT ekonom Lukáš Kovanda s odkazem na nedávno vydanou studiu Konfederace dánského průmyslu. „Česká ekonomika tím může přijít o zhruba 300 miliard korun,“ pokračoval Kovanda.

Trump mluví o clech pro EU ve výši 10 až 20 %, ale jsou na stole i 60% cla vůči Číně. „„Pokud by byla cla zavedena ve výši 60 % na Čínu a 20 % na Evropskou unii, tak je to totální překreslení podmínek globálního obchodu, tak jak ho známe po druhé světové válce,“ podotkl Kovanda. V důsledku by mohl být nejvíc zasažen český automobilový průmysl a další sektory, které spoléhají na vývoz do USA či na německé odběratele.

„Je to zásadní věc. Je samozřejmě otázkou, zda Trump nakonec přistoupí k naplnění těchto svých slibů v plné výši. Je možné, že ta cla budou nakonec výrazně nižší. Ale nutno říci, že v současné době, i po těch Trumpových obchodních válkách z prvního prezidentství, je průměrné clo zhruba tři procenta. To znamená, že za Trumpova předchozího prezidentování průměrné clo stouplo z 1,5 na 3 %. Teď mluvíme, že by vylétlo na 20 až 25 %. Byla by to univerzální cla, uplatněná na všechen dovoz veškerého zboží, ať už z Číny nebo z Evropské unie,“ upozornil Kovanda.

Proč to Trump dělá? „Je přesvědčen, že tím získá zpět pracovní místa, oživí americký průmysl, malé a střední podniky,“ sdělil Kovanda, a že přesvědčena o tom je i část trhu, pakliže se podíváme, jak rostly akcie v den zvolení Donalda Trumpa.