Krádež za bílého dne. Přestat naslouchat ideologiím, nabádá Rajchlův kandidát ze severu

Kytka se zaměřuje na srovnání mezi českým a finským energetickým sektorem, přičemž upozorňuje, že Finsko s jedinou jadernou elektrárnou dokáže udržovat některé z nejnižších cen energií v Evropě. „My máme dvě jaderné elektrárny, a přesto platíme za energii mnohem více. To vyvolává otázky ohledně našich energetických strategií a rozhodnutí, která byla v uplynulých letech učiněna,“ prohlásil Kytka. Podle něj vláda zbytečně klade důraz na alternativní zdroje energie, aniž se zaměřuje na klíčové faktory, které ovlivňují ceny energie samotné.



Kytka pro ParlamentníListy.cz varuje, že vyšší ceny energií zasahují nejen do jednotlivých rozpočtů domácností, ale mají také širší dopady na podnikatelské prostředí a ekonomiku jako celek. „Pravdou je, že bychom mohli mít velmi levnou energii, kdybychom se odhodlali odstoupit z lipské burzy, kde se ceny uměle vyhánějí do maximálních částek. Proč bychom měli prodávat elektřinu levně a poté ji nakoupit zpět za astronomické ceny? Je to absurdní,“ dodává Kytka a upozorňuje na to, že situace posiluje monopol a zhoršuje konkurenceschopnost.



Kytka reagoval také na nedávné události, kdy Německo v rámci své energetické politiky zabralo dodávky plynu, které si Česká republika sama nakoupila. „Toto jednání ze strany Německa je nepřijatelné. Je to krádež za bílého dne. Ukazuje to jasně na slabost české vlády v oblasti vyjednávání a zajištění energetických zdrojů pro naše občany,“ prohlásil Kytka.



Podle odborníků je pro snížení cen energií nutné implementovat konkrétní opatření a změny. Kytka navrhuje několik klíčových kroků. Mezi nimi je zrušení emisních povolenek, které podle něj zbytečně zvyšují provozní náklady a odklánějí pozornost od základní úlohy vytváření a zajištění cenově dostupné energie. Navrhuje také odstoupení od regulací a směrnic EU, které brání ČR v dosažení plné energetické soběstačnosti.



„Vzhledem k tomu, že vlastníme 70 % ČEZ, bychom měli prioritou usilovat o dostavbu Dukovan. To by nám umožnilo nejen zvýšit produkci energie, ale také přilákat investice. Musíme vyrábět více energie a efektivně spravovat naše zdroje, abychom se stali energeticky nezávislým státem,“ vyhlásil Kytka.



Nevyhýbá se ani kritice současné snahy EU, kterou označuje za nesmyslnou. „Green Deal je podvod, který nás utlačuje pod zátěží regulací a zvyšujících se nákladů na energii. Musíme přestat naslouchat ideologiím, které nám neprospívají, a začít jednat v zájmu našich občanů a národní ekonomiky,“ dodal Kytka.



Odborové svazy a další zainteresované skupiny se k tomuto A připomíná, že k tématu se vyjadřují s obavami i odborové svazy. Zejména ve spojení s dalšími iniciativami vlády, jako je výpověď bez udání důvodu. Důležité tedy je, aby veřejnost byla informována o dopadech těchto rozhodnutí a mohla se sama aktivně účastnit jejich provádění.

„Je nesmírně důležité, abychom jako stát měli strategii, která zaručuje nejen dostupnost, ale i stabilitu cen energií. Očekávám, že česká vláda přijme aktivní kroky k zajištění bezpečné a cenově dostupné energie, místo aby se vymlouvala na okolnosti,“ říká Kytka pro ParlamentnáListy.cz.