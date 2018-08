Krajan z Německa: Dokud vládl bílý muž...

„A když už se tak neslýchaně rouhám duchu této doby, postoupím ještě o krok dál. Rozhlédněme se po současném světě: nejsme-li raněni slepotou optimismu, musíme doznat, že to není žádná sláva. Na jednom konci sektářské rvačky a pranice, na druhém beznaděj, z níž lidé hledají východisko úprkem do zatím ještě jakž takž stabilní Evropy… Nevím, lze-li nalézt přímou souvislost, ale nápadné to je: dokud bílý člověk vykonával dozor nad oblastí, jíž se říká třetí či – ó, svaté pokrytectví – rozvojový svět, byly sice všelijaké tahanice, vcelku ale panoval určitý řád. Svrhnuvše koloniální jařmo staly se země takzvaně rozvojového světa dějištěm zmatků a blázinců, vzteků a nenávistí, místy docela pěkně krvavých. Čím to…? Inu, zpronevěřil se bílý muž svému úkolu, a dějiny mu to neodpustily,“ dodává Frýbort.

Psali jsme: Ať senátoři pracují zadarmo! Navrhuje David Rath. Promlouvá o penězích pro ČSSD a o své kauze: Neví se, že... Soud projedná nárok Poulových na miliony zabavené v úřadu vlády Za SPD budou do Senátu kandidovat Jakl či exministr David Kandidát ANO na pražského primátora Stuchlík prodal podíl ve firmě Fair Credit