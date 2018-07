Krčál a Hamáček svolali na odpoledne novináře. Dojde na další demisi kvůli opisování?

Tiskový briefing se pravděpodobně bude týkat Krčálovy bakalářské práce. Server Seznam Zprávy v pondělí informoval, že v práci je mnoho stránek stejného textu, který dříve napsal jiný autor. Kvůli obdobnému problému skončila minulý týden ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO).

Bakalářskou práci na téma Mládež a volný čas Krčál obhajoval v květnu 2007 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Specializovaný program v práci nalezl podobnosti ve 14 procentech textu, napsal Seznam. Odhalené pasáže se týkaly zejména neocitovaných odstavců z odborných knih, které tak autor v práci nepřímo vydával za svoje vlastní formulace. Podobných, téměř shodných či zcela shodných pasáží je v Krčálově bakalářské práci ve skutečnosti mnohonásobně více, uvedl server.

Krčál měl dnes v 15:00 vystoupit na briefingu po jednání na Úřadu práce, jeho ministerstvo nicméně informovalo, že byl zrušen. Krátce na to oznámila mimořádné prohlášení ČSSD. K vysvětlení dnes Krčála vyzývali někteří členové strany, ale i opoziční politici. Místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová, která je také Krčálovou místopředsedkyní krajského výboru strany na Vysočině, ČTK řekla, že Krčála zná a váží si ho jako odborníka. „Myslím si, že tady je potřeba aby se k tomu on vyjádřil, jak tu práci psal,“ řekla.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Petr Krčál ČSSD



ministr práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je třeba, aby se osvětlilo, zda Krčál část práce opsal. Pokud se to potvrdí, měl by odejít. „Měl by na to premiér reagovat, je to jeho tým,“ řekl Pospíšil. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek by kvůli aféře nevyvolával hlasování o nedůvěře vládě. Opisování je podle něj neetické a nepřijatelné, ale marginální například proti konfliktu zájmů či trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), vysvětlil.

Předsedu Pirátů Ivana Bartoše udivila hlavně Babišova reakce, když v pondělí řekl, že je zvědav hlavně na to, zda bude reakce médií stejná jako u Malé. „Vzhledem k tomu, ze vykrádá i opoziční návrhy zákonů a prezentuje je jako své, pro něj opisování diplomek asi problém není,“ napsal na Twitteru. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by měl záležitost řešit premiér. „Má plnou zodpovědnost za to, s kým vládne. My jsme té vládě důvěru nedali, upozorňovali jsme, že to je nesourodý slepenec, kde jsou nedůvěryhodní lidé,“ řekl novinářům ve Sněmovně.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Malá minulý týden v pondělí skončila v čele ministerstva spravedlnosti po 13 dnech ve funkci, ještě před hlasováním Sněmovny o důvěře pro druhou Babišovu vládu. Výzvám k odstoupení z funkce Malá čelila poté, co se objevila podezření z opisování u jejích diplomových prací na Panevropské vysoké škole v Bratislavě a Mendelově univerzitě v Brně. Malá odmítla, že by úmyslně opisovala. Připustila, že mohla chybovat při používání citací. Celou věc označila za mediální kampaň.

Psali jsme: Jihomoravský kraj: Taťána Malá nadále zůstává náměstkyní hejtmana pro oblast investice a majetek Řešili jsme věci online, esemeskou, telefonem, zdůvodnil Babiš, proč si vybral Kněžínka za nového ministra Diletant! Hilšer a Drahoš hledají chyby na Babišovi Zeman jmenoval Kněžínka novým ministrem spravedlnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp