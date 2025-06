Blažkův „pr*ser ve vlastních řadách“ strhl peklo v řadách příznivců vlády

Donedávna téměř příkladná spolupráce pěti vládních koaličních stran je zřejmě u konce. Bitcoinová kauza, kdy nyní již bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek přijal pro stát miliardu korun v bitcoinech od odsouzeného podnikatele, vrhla mezi jednotlivé koaliční bloky ještě větší klín než předešlé vyhození Pirátů z vlády. Zatímco politici a influenceři STANu a Pirátů se snaží od koalice SPOLU distancovat a přetáhnout jejich voliče, příznivci a influenceři koalice SPOLU diskutují o tom, koho vlastně volit, zdali volby nevytrolit a netají se zklamáním. Do toho čelí ostrým výpadům koaličních partnerů a jejich influencerů.

„Tak se na tu naši společenskou ‚demokratickou‘ bublinu podívejme, sebekriticky,“ opřela se do koalice SPOLU Kateřina Kochová, influencerka a sympatizantka Pirátů a STANu, která na sociálních sítích vystupuje jako Katie Koch. Spolu s poslankyní Hanou Naiclerovou ze STANu iniciovala ‚Íránskou kauzu‘ proti Kateřině Konečné ze STAČILO! a Filipu Turkovi z Motoristů.

Nyní téměř přestala se svou pravidelnou kampaní proti opozičním parlamentním a neparlamentním stranám a pustila se do vlastních řad, a to především do koalice SPOLU.

„Vyvracíme dezinformace přicházející od opozice a Ruska. Vyvracíme konspirace vytvořené opozicí a ruskou propagandou. Obviňujeme opozici a Rusáky z napadání nás, z nedostatku sebereflexe a ovlivňování svých voličů. Poukazujeme, zcela správně, na kauzy opozice a ruský vliv, na dezinformace a konspirace, které o svých kauzách opozice šíří,“ vypočítává činnost svou a svých kolegů.

„A copak že dělá značná část naší společenské demokratické bubliny nyní, když je průser v našich řadách? Zpochybňujeme celou kauzu, ač je nad slunce jasné, že máme sakra velký problém. Vytváříme šílené konspirace o tom, jak se chudák Blažek nechal nachytat. Ta kauza se stala a není za tím konspirace, ale několik šmejdů. Nebudu používat staré sovětské metody argumentace a metody opozice a dnešního Ruska. Podotýkám, že je absolutně amorální a zavrženíhodné dosadit teď na pozici ministra spravedlnosti KOHOKOLIV z ODS, je to výsměch,“ agituje Kochová a zlobí se, že kvůli kauze má nyní Česká republika zkaženou reputaci v zahraničí.

„To je zas neobhajitelné, jsem pro odpovědnou politiku,“ souhlasí s ní Hana Naiclerová. „Lidé mají právo ptát se a dozvědět se informace. Reputace ČR ve světě přece také není jedno.“

Deník N je podle příznivců SPOLU zaujatý ve prospěch Pirátů a STANu

„Ona Katie je taková zajímavá figurka,“ usmívá se Jana Marková, komentátorka, která influencerku a celou skupinu, která o sobě tvrdila, že není napojena na politiky a že potírá dezinformace ze své vůle, pozoruje dlouhodobě. „Katie se ‚udělala‘ na spolupráci se skupinou Ilumicats a v podstatě mimo tuhle bublinu o ní nikdo nikdo neslyšel. Až do oné Íránské kauzy, kde byla zviditelněna. Ten tvar jsem použila schválně. Od té doby víme, kdo je Katie, na jaké lidi cílí a Katie začíná točit videa o sto šest. Fanatická zastánkyně Ukrajiny a ‚hodnotové‘ politiky se najednou razantně odvrací po bitcoinové aféře od SPOLU ke STANU, kdy vyzývá volte jiné nedotčené ‚demokratické strany‘. A myslí tím Dozimetr STAN. Za mě je to tak ‚nenápadná‘ shoda okolností, až je to legrační,“ popisuje Jana Marková pro ParlamentníListy.cz.

Hněvu neunikají ani média, jako je Deník N nebo Forum24

Politici a podporovatelé SPOLU útočí na sítích na novinářku Zdislavu Pokornou z Deníku N, která celou kauzu odstartovala. Ti ji viní ze současného chaosu.

„Přátelé, takto fakt ne,“ zastává se Zdislavy Pokorné Tony Pášma z Milionu chvilek. „Ve veřejném prostoru se začala objevovat nenávist k novinářce Zdislavě Pokorné, která na kauzu s bitcoiny přišla jako první. Někteří jí předhazují, že spolupracuje s opozicí, jiní zase říkají, že chtěla vládu účelově poškodit před volbami. Prosím, nedělejme to! Ani jedno z toho zkrátka není pravda,“ vyzývá ty, kteří poukazují na možnou zaujatost Deníku N ve prospěch STANu a Pirátů a v neprospěch koalice SPOLU.

„Kauza bitcoiny je vrcholek ledovce tristního stavu,“ říká k tomu Kateřina Dostálová pro ParlamentníListy.cz „Je to o úpadku morálky, které to celé provází. Novinářka Zdislava Pokorná situaci jenom podtrhuje. Není žádným tajemstvím, že Deník N má nadstandardní informace z kruhů, které jejich zveřejnění používají v politickém boji. Sponzoři Deníku N stojí za hnutím STAN. K ODS se vyjadřovat nelze, protože ODS de facto neexistuje. Ta značka je papírová slupka hmoty bez názoru, která si říká Spolu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz

Forum24 označili příznivci Pirátů a STANu za stranický tisk SPOLU

Zatímco Deníku N se příznivci STANu a Pirátů zastávají, neplatí to o deníku FORUM24. Ten to „schytal“ kvůli článku komentátora Martina Fendrycha, který v něm komentuje kauzu v neprospěch Pirátů, jež přirovnal k SPD a Tomiu Okamurovi. „Hnus. Odsouzení korupce srovnávat s praktikami Okamury,“ kritizuje deník podporovatelka Pirátů s přezdívkou Lola Candee.

„Je mi velice líto, že musím FORUM 24 zařadit do neobjektivních médií,“ rozčiluje se Katie Koch. „Důvěřovala jsem jim, ovšem takto se objektivní žurnalistika nedělá. Od novinářů očekávám fakta a objektivitu, nikoliv propagandu à la ‚stranický tisk‘ a už vůbec ne dojmologii. Snad si to včas uvědomí a doufám, že pan novinář najde dostatek integrity k omluvě České pirátské straně i čtenářům, protože tohle byla od něj naprostá prasárna!“ vyžaduje influencerka.

„Milá Kateřino, víte, že si vážím Vašich činů a postojů,“ odpovídá jí spěšně Petr Hlaváček, hlavní editor deníku FORUM 24 a vysvětluje. „Text Martina Fendrycha, novináře vždy jasně demokratických postojů, není zpráva, nýbrž komentář. Ke stejnému tématu byl u nás publikován i komentář Pavla Šafra, který kauzu Bitcoin reflektuje z jiné perspektivy. Jsme názorové médium, které se staví na stranu liberální demokracie, ale jsme pluralitní. Pokud nás kvůli jednomu komentáři, který Vám nekonvenuje, považujete za neobjektivní, pak mne to velmi mrzí. S komentářem Martina Fendrycha je jistě možné polemizovat,“ a nabízí Kateřině možnost reagovat.

„No tak to je ale debilita!“ čílí se další podporovatel s nickem Michal Servus. „Fendrycha potkávám. Je to soused, tak se rovnou zeptám, kde na tom byl,“ slibuje rychlou akci.

„Nezávislé médium nemusí nutně znamenat nezaujaté. To platí zejména u alternativních,“ naráží na FORUM24 Jiří Klobása, který byl spolu s Kateřinou Kochovou a poslankyní Hanou Naiclerovou ze STANu iniciátorem tzv. Íránské kauzy.

Zklamaní voliči SPOLU zvažují i protestní volbu Petra Cibulky

Zatímco politici i influenceři a příznivci STANu a Pirátů se snaží využít bitcoinovou kauzu ve svůj prospěch, voliči koalice SPOLU vedou konverzaci o poznání klidnější a pragmatičtější, obsahující až satirické prvky a přemýšlejí, jak se postavit k volbám.

„Nejzábavnější varianta je zřejmě Cibulka,“ vysvětluje jeden z diskutujících Rookie Pundit a naráží na častého politického kandidáta Petra Cibulku, který je proslulý svým kyvadélkem, v němž hledá odpovědi na všechny své otázky. „V tomto ohledu ho asi už nic netrumfne. Navíc bude mít delší program než některé strany už jen v názvu – i když už se po tomhle volebním období nemá smysl programy řídit,“ dodává diskutující a reaguje tak jako jeden z mnoha na post Michala Šnobra, zátupce minoritních akcionářů ČEZu, který dlouhodobě vyjadřuje nespokojenost se současnou vládou a před pár měsíci neskrýval, že se nemůže dočkat nové pravicové strany, kterou zaštítí Miroslav Kalousek.

To se nakonec nestalo a vznik nové strany, v níž doufali i další pravicově-konzervativnější voliči pětikoalice, především SPOLU, nevyšel. I to, posílené současnou bitcoinovou kauzou, dohnalo zřejmě Michala Šnobra k tomuto zásadnímu prohlášení na síti X, pod nímž se strhla čilá předvolební debata převážně voličů SPOLU.

„Zcela vážně hledám hlasitou, leč ve finále jen demonstrativní metodu (nechci volit nějakou stranu ze zoufalství), jak v nadcházejících volbách upozornit, že nemám/není koho volit. Nápady?“ napsal Michal Šnobr a rozproudil diskusi.

„Tyhle volby nevyjdou tak, aby člověk volil z přesvědčení. Tentokrát to bude se sebezapřením. Občas to tak je, nemá cenu kvůli tomu dělat dramatické odcházení,“ reaguje diskutující Pavel Werner.

Přetrhnu list a namaluju na volební lístek bitcoin

„Čekám, až budou kandidátky a pak vyberu někoho, kdo bude dávat protestně smysl. Zatím je Cibulka alternativa, ale třeba tam bude nějaká lepší,“ vrací se k čím dál více frekventované alternativě Pavel Grunfeld. „Motoristé, nebo kandidátku SPD a kroužkovat Svobodné,“ navrhuje Jiří Pavel.

„Piráti, nejspíš. Nemají manýry a aféry ODS ani ANO,“ přemýšlí diskutující Liba nad ne příliš častou alternativou u konzervativnějších voličů.

„1. Nedám hlas pětikoalici a ‚nepřerozdělím‘ svůj hlas neúčastí u voleb. To, co předvádí vláda, nemohu akceptovat. 2. Dám hlas se skřípěním zubů někomu z opozice, kdo se s jistotou do parlamentu dostane. 3. Není to můj ideál, ale jsem pragmatik, tady určitě,“ rozebírá svůj postoj Pavel Jirsa.

„Letos tam nejít, Spolu potřebuje kartáč,“ vyzývá diskutér DJH.

„Máme na výběr: 1. Hodné a neschopné, 2. Zlé a všehoschopné, 3. komparz,“ shrnuje Jiří Fila.

„Když o tom tak přemýšlím, tak pragmaticky asi i SPD nb Motoristy. Čistě jen z toho důvodu, že až bude Babiš potřebovat sestavit koalici a NIKDO z 5k nebude ochoten se k němu přidat, nesmí dojít k tomu, aby do vlády pustil komunisty (pokud by nemohl jinak, tak to udělá a z jeho pohledu bych se tomu ani nedivil). Je to smutné, ale jako český volič už přemýšlím takto,“ nabízí Curt Reisfeld svou volební strategii.

„Já mám jasno, odevzdám přetrhnutý list ODS s nápisem WFT a asi i malbu bitcoinu. Pak se budu modlit, aby Spolu totálně propadlo, což umožní obrodu pravice. Pokud se tak nestane, tak to povede ke stejné situaci, že není koho volit jako teď, dál a dál,“ uzavírá Miroslav Strachota.

