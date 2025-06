Děti si od Fialy vzaly balonky a křičely na něj fuj

Zachytil vyostřenou atmosféru večera, kdy se před kulturním domem Poklad sešel hlučný dav nespokojených občanů. Zatímco uvnitř debatoval předseda vlády po boku komičky Ivy Pazderkové, venku skandovali lidé výzvy k demisi a bez obalu premiérovi i celé vládě vzkazovali, co si o nich myslí.

Před ostravským kulturním domem Poklad bylo v pondělí večer rušno. Premiéra Petra Fialu zde nečekala jen debata s občany, ale také hlasitý odpor ze strany kritiků vlády.

Spisovatel Ladislav Větvička k této akci zveřejnil video s názvem Dernier Fiala, v něm spojil obrazové záběry z akce s hudebním podkresem a úvodní písní, v níž zaznívá: „Znal jsem jednou takového chlápka, co moudrosti moc nepobral a studu ani kapka. A lhal.“ V závěru zazní i ironická poznámka na premiéra: „Nikdo ho neměl rád. Kdyby se tolik nesnažil, akorát.“

Ve videu se objevují záběry protestujících, kteří před kulturním domem Poklad drželi transparenty reagující na postoj české vlády k izraelsko-palestinskému konfliktu. Kritici upozorňovali na podporu Izraele ze strany kabinetu i na civilní oběti v pásmu Gazy. Mezi hesly na transparentech se objevilo i výmluvné: „Pryč s nejhorší vládou.“

Před kulturním domem Poklad byla umístěna obrazovka, na níž běžel živý přenos z vnitřní debaty s premiérem. Skupiny protestujících, které zůstaly venku, reagovaly na přenos emotivně. Jedna z přítomných žen v záchvatu hněvu vykřikla směrem k obrazovce: „Máš peněz tři prdele, ty vole. Tobě se to mluví!“

Celou scénu doprovázel hlasitý pískot. Na transparentech se objevovaly nápisy jako „Co říká vaše svědomí?“ či známé heslo „Vláda proti lidu, lidé proti vládě.“ Nechybělo ani skandování výzev k demisi vlády.

Během živého přenosu z debaty se na obrazovce objevil jeden z občanů, který premiéra Petra Fialu konfrontoval s kritikou vlády. Poukázal na nedostatečnou pomoc Moravskoslezskému kraji při nedávných povodních a zmínil také tzv. bitcoinovou kauzu na Ministerstvu spravedlnosti.

V momentě, kdy premiér Fiala na obrazovce obhajoval, že vláda na povodně v Moravskoslezském kraji zareagovala dostatečně, atmosféra před kulturním domem Poklad doslova explodovala. Skupiny rozhořčených lidí, sledujících debatu venku na obrazovce, reagovaly ostrými výkřiky a vulgaritami směrem k premiérovi. Zaznívaly mimo jiné výrazy jako „Ty hovado. Zmrde. Svině!“ Obviňovali předsedu vlády ze lži.

Velmi hlasitě vystoupila žena s malým dítětem. Její křik směřovaný k obrazovce nesl ostrou výčitku vládě, že dělá málo pro své občany: „Na Ukrajinu jste zareagovali, tam je podporujete, tady nás škubete z peněz! Jak můžete! Za životní minimum tu žijeme!“ „Tobě se to mele za ty prachy, co máš! My tu platíme nehorázné nájmy,“ dodala plná vzteku.

Stále častěji se pak ozývaly výzvy, aby premiér vyšel mezi lidi. Protestující skandovali. Výzvy zaznívaly i ve chvíli, kdy promlouval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Právě během jeho vystoupení dav opět propukl v hlasité projevy nevole, často doprovázené ostrými výrazy a vulgárními pokřiky.

Na adresu zástupců vlády zaznívalo: „Jděte do prdele!“ A konkrétně směrem ke Stanjurovi jeden z přítomných vykřikl: „To je zloděj!“

Ve chvíli, kdy se v sále objevily projevy podpory – někteří účastníci debaty tleskali po Fialově vystoupení – protestující venku reagovali s posměchem a rozčarováním: „Není komu tleskat!“

Napjatou atmosféru večera ilustroval i bezpečnostní dohled. Záznam z místa ukázal, že premiéra Fialu doprovázeli těžkooděnci a policisté v helmách, kteří dohlíželi na jeho bezpečnost kvůli vyhrocené situaci před kulturním domem Poklad v ostravské Porubě.

Napětí gradovalo ve chvíli, kdy policisté zasáhli proti jednomu z účastníků protestu. Muže zastavili a přinutili lehnout si na zem.

„Podívej se, jak drží jednoho. Zkurv*syni vyje*aní,“ ozvalo se v tu chvíli za kamerou. „Všechno kvůli Fialovi, ty vole,“ ozval se další hlas za kamerou. „Kvůli jednomu zm*dovi, p*čo, zku*venému,“ zazněly na adresu předsedy vlády ostrá ostravská slova.

V tu chvíli se na scéně objeví členka antikonfliktního týmu a lidi brzdí, ale zpoza kamery se v tu chvíli ozve „Já můžu natáčet, kde chci, přece?“

„Ano a já taky můžu stát, kde chci,“ odpovídá členka antikonfliktního týmu, která svým tělem na chvíli znemožnila další natáčení.

Jenže tím to neskončilo. „Kolik stojí ta Fialova ochrana,“ vznesl se do povětří dotaz. Zůstal bez odpovědi. „Na jednoho člověka dvacet policajtů, styďte se,“ následoval další vzkaz policistům. „Máte zavřít Fialu a ne nám tady dělat problémy,“ zahřmělo v jednu chvíli z davu, když policisté odváděli jednoho zadrženého demonstranta. Všude kolem byly k vidění policejní uniformy a nezaměnitelné modré světlo policejních majáků.

„Pi*o, těžkooděnci. No mě mr*ne. To je zase peněz vyhozených. Kolik to dneska stálo, ta šaškárna s tím ukrajinským… ?“ optal se jeden z protestujících a větu nechal nedokončenou. Tentýž muž po chvíli křikl do davu, že „Fiala vede tuhle republiku do sr*ček“.

„Fiala je zloděj a lhář, ale na Fialu nemáte koule, ogaři. Ani jeden z vás, co tu stojíte,“ dozvěděli se o sobě policisté v helmách od jednoho z protestujících, který svůj názor vykřičel do světa.

Demonstranti si s sebou přinesli české vlajky, vlajky Palestiny, ale i černo-červené prapory radikálního hnutí Antifa, čili tzv. Antifašistů. „Fialu máte zavřít. Ne bandu prostých lidí, co chodí do roboty!“ dostali policisté další z výzev z davu demonstrantů.