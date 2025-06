Karel Šíp ponížen pražskou radnicí

Praha 3, tak jako jiné municipality, spravuje svou Knihu cti, do které se mohou zapisovat osobnosti, které se zasloužily o její rozvoj. Je to v podstatě obdoba čestného občanství, která ale není spojena s žádným benefitem, je pouhým projevem uznání.

„Návrhy na zápis do Knihy cti podává veřejnost, případně zastupitelé, následně je schvaluje Rada městské části. Navrhovaná osobnost by měla být spjata s děním na Praze 3 a zároveň by měla vynikat ve své profesi či veřejném dění,“ vysvětluje přímo web radnice.

V minulých měsících do knihy městské části, jejíž nejpodstatnější část tvoří rázovitý Žižkov, přibyli třeba historik Petr Čornej, který se ve svém bádání věnoval nejen Janu Žižkovi, ale i čtvrti, která po něm dostala jméno. Nebo architekt Václav Aulický, který se podílel na výtvarném ztvárnění místního ikonického televizního vysílače.

V listopadu 2023 byla do knihy in memoriam svým manželem podepsána Petruška Šustrová, celoživotní obyvatelka Prahy 3, za „statečný postoj k životu, ke spravedlnosti, k lidským právům a neustávající pomoci všem ostatním“.

Předtím se do knihy podepsal třeba nezaměnitelný vypravěč žižkovských historek Jiří Krampol, dcera Jaroslava Seiferta Jana Seifertová-Plichtová, nebo architektka, výtvarnice a vnučka Alfonse Muchy Jarmila Mucha Plocková.

Zapsána je zde třeba i Margaret Thatcherová, která zápis učinila, když v roce 1999 před místní Vysokou školou ekonomickou odhalovala sochu Winstona Churchilla.

Návrhy, které může podat kdokoliv, poté odbor kultury a památkové péče předává kulturní komisi zastupitelstva, která o nich hlasuje.

Kulturní komise je tvořena nominanty jednotlivých zastupitelských klubů, kteří nemusí být z řad zastupitelů, protože se jedná o poradní orgán. Aktuálně má devět členů a předsedá jí nominantka za Zelené Anna Provazník Gümplová.

Poslední jednání kulturní komise, které proběhlo na začátku června, mělo jako nejdůležitější bod hlasování o výběrovém řízení na nový murál, tedy velkoplošnou malbu, v ulici Jana Želivského, a to v ceně 220 tisíc korun. To upoutalo pozornost ParlamentníchListů.cz, jejichž redakce shodou okolností sídlí poblíže.

Nad zápisem z jednání proběhlého 3. 6. 2025 nás ale ještě více zaujal předcházející bod, a to jednání o zápisu do knihy cti pro moderátora a textaře Karla Šípa. Kolem něj totiž proběhla velmi bouřlivá debata, na jejímž konci návrh nebyl schválen.

Návrh předložil radní pro kulturu Pavel Křeček z hnutí STAN, který připomněl, že dlouholetý televizní moderátor a autor mnoha slavných textů pro Karla Gotta i další televizní interprety, je celoživotně spojen s Prahou 3, kde byl umělecky aktivní už jeho tatínek a držitel mnoha cen zde stále žije, navíc letos slaví významné životní jubileum.

Připomněl, že Karel Šíp je významnou osobností historie české televize, ve které působí celý život, už od roku 1963. Značné jsou také jeho zásluhy o českou populární hudbu, v jeho skupině Faraon dostal první velkou příležitost Jiří Schelinger.

Proslavil se ale především jako textař, jehož písně se v podání Karla Gotta staly slavnými i mezinárodně. Autor více než 500 písňových textů psal pro celou špičku české populární hudby.

Texty pro Karla Gotta jako Čau, lásko nebo Když muž se ženou snídá se zařadily mezi nejslavnější písně celé historie české populární hudby. Jeho spolupráce se „zlatým slavíkem“ se později stala ještě intenzivnější. Říkalo se, že Šíp je autorem prakticky všech zpěvákových mluvených textů v televizních pořadech nebo při přebírání cen.

Šíp sám se stal vyhlášeným konferenciérem, tato stopa v českém šoubyznysu se nakonec zdá jako jeho nejvýraznější. Od sedmdesátých let patří k předním televizním moderátorům, posledních dvacet let v talk show Všechnopárty, která je nepostradatelnou součástí pátečního večerního programu.

Současně byl po dlouhá desetiletí znám jako „jistota“ při moderování hudebních nebo sportovních večerů, ať šlo o Týtý, nebo o Fotbalistu roku. Fotbal byl jeho celoživotní vášní a Šíp je autorem mnoha známých fotbalových písní.

Dokázal se prosadit i jako komik, dokonce i ve dvojici s Jiřinou Bohdalovou.

V minulosti byly slavné a sledované jeho zábavné pořady, které moderoval s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem.

A právě ty se nakonec staly oním jablkem sváru, které rozhádalo kulturní komisi Prahy 3. Předsedkyně Anna Provazník Gümplová se totiž podivila, proč má být do knihy cti zapsáno moderování estrád, tím spíše když probíhalo i v normalizační Československé televizi.

To odšpuntovalo mezi šesti přítomnými členy komise i pozvanými hosty velmi výživnou debatu, ve které radní Křeček podotkl, že show pana Šípa sledovaly generace diváků, z větší části již po roce 1989.

Nominantka Zelených trvala na tom, že jubilantův přínos městské části je sporný a že neodpovídá tomu, jaké osobnosti byly v tomto volebním období vybírány. Podporu jí v debatě vyjádřili zástupci Pirátů a TOP 09.

Proti se postavila tajemnice komise a členky Bohuslava Kočvarová a Gabriela Sedláčková. Kočvarová podotkla, že kniha cti by měla být co nejpestřejší a měla by nést jména známých osobností, hlásících se k svérázu Žižkova, které pro jeho propagaci v minulosti udělaly hodně.

Hlasování šesti z devíti členů nakonec dopadlo tak, že usnesení ve znění „Komise doporučuje RMČ schválit zápis Karla Šípa do Knihy cti městské části Praha 3 za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti kultury u příležitosti významného životního jubilea“ nebylo schváleno.

Pro hlasovali tři členové, jeden byl proti a dva se zdrželi, došlo tedy na remízu, která na rozdíl od Šípova oblíbeného fotbalu žádné body nepřináší.

Gabriela Sedláčková, reprezentující Motoristy (za které má být lídryní krajské kandidátky v Olomouci), v debatě připomněla Šípovu dlouholetou uměleckou kariéru i jeho věrnost Žižkovu.

„Jak už jsem sdělila i ostatním členům komise, myslím si, že upírat přínos Karlu Šípovi je velmi zaujaté. Nejen, že je to bavič a moderátor, ale také textař. Jeho písně, jako například Čau, lásko, zná půlka republiky,“ uvedla, když jí oslovily ParlamentníListy.cz.

Respektuje, že předsedkyně Provazník Gümplová má ze světa kultury větší zkušenosti a proto její postoj, který přesvědčil dva další členy, akceptuje. „Ale zcela nesouhlasím s tím, že není přínos pana Šípa dostatečný na zápis do knihy cti, což mimochodem nenese žádné jiné výhody, než oficiální uznání a trochu marketingu,“ říká.

Upozornila prý také na to, že v knize cti, která je vedena už od devadesátých let, je zapsáno mnoho lidí různého charakteru.

„Ale tak už to v politice bývá. I když je kultura téma na první dobrou nepolitické, není tomu tak. Politika je downstreamem z kultury a i zde se odráží půtky konzervativnějších a progresivnějších sil,“ obává se.

V debatě na komisi podle ní zaznělo i to, že Karel Šíp ve své Všechnopárty naopak tyto zákopy zahlazoval a snažil se vždy být spravedlivý jak ve výběru hostů, tak ve svých vtipech. Vždy říkal, že nechce být na hosty tak „ostrý“ jako třeba Jan Kraus. A jeho pořad byl také skutečně vnímaný jako „party pro všechny“, kde za dvacet let docházelo k politickým kontroverzím zcela výjimečně.

V podstatě jediná významnější proběhla v březnu 2022, když dvojice hostů herců dorazila v tričkách na podporu Ukrajiny, což ale v té době nebylo nic neobvyklého ani v jiných formátech.

Jinak byla politika ve Všechnoparty spíše zdrojem veselých historek.

Polemika na žižkovské radnici ale dává vzpomenout spíše na Šípův slavný text pro Karla Gotta:

Svět se vytrh z opratí

Má zběsilý cval

A my stále na tratích

Se míjíme dál

Náš kód je dán

Schází mi v něm

Nádech vlídných rán