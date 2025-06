Zwyrtek Hamplová: Senát se začíná měnit

ŠKOLSKÝ ZÁKON vládě v jejím znění NEPROŠEL.

Dnes opět Praha - SENÁT: Několik zákonů vládě těsně, ale bohužel, prošlo, ale školský už ve svém znění i přes mnohahodinovou diskuzi neprosadila, a do jeho obsahu se Senátu podařilo výrazně zasáhnout. Jde to ztuha, ale senát se začíná v posledních měsících přece jen pozvolna měnit… Stojí to mnoho úsilí, i trpělivosti, ale občas tu cestu k sobě najdeme i napříč spektrem, a podstatná je opravdu věc sama. I když o několik hlasů… Je to i o tom, že to kolegové slyší také od lidí ve svých regionech… Zde hlavně ze škol. Ufff. Jedna radost alespoň. Tak se o ni dělím.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



