K současné válce neodmyslitelně patří drony. Hodně pozornosti se věnuje jejich vývoji, schopnostem anebo ceně, protože kdo má lepší drony a má jich víc, ovládá bojiště. Řeší se, jak učinit drony dokonalejšími zabijáky a současně se hledá způsob, jak se těmto zabijákům bránit. Válka na Ukrajině ukazuje, že nejúčinnější obranou proti dronům, je likvidace jejich operátorů.

V čerstvé analýze dospěl Michal Svatoš ke kvalifikovanému odhadu, že za poslední čtyři měsíce ztratila Ukrajina 20 % operátorů dronů, specialistů REB a raket PVO. Odhalit, zaměřit a zabít operátora dronu, je v hloubce 20 až 40 kilometrů za linií fronty nejvyšší priorita.

Být operátorem zabijáckého dronu evokuje představu hráče počítačové hry, který z bezpečné vzdálenosti, přes počítač zabíjí nepřátele. Jistou analogií k dnešnímu operátorovi dronu je někdejší ostřelovač. I ten zabíjel z dálky, aniž by se musel vojákovi nepřítele podívat do tváře. Právě ta neosobnost a zákeřnost střelby ze zálohy byla důvodem, proč ostřelovači nebyli bráni do zajetí. Nepohlíželo se na ně jako na jiné vojáky, ale jako na vrahy. Podobně jako kdysi ostřelovači, bývají i operátoři dronů, podaří-li se je dopadnout živé, bez okolků popraveni.

S tím, jak do války vstupují nové technologie a moderní zbraně, mění se i charakter konfliktu. Stává se odlidštěným. Ubývá udatných válečníků a přibývá zákeřných vrahů. U operátora dronu platí, že kdo s čím zachází, tím také schází. Většinou je operátor zabit jiným operátorem, který disponuje lepší elektronickou rozvědkou a díky tomu učiní z doupěte kolegy, počítačového vraha, terč pro přesný dělostřelecký náboj, raketu anebo klouzavou bombu.

Operátoři dronů představují přechodný lidský faktor v nelidsky vedené válce. V budoucnu je nejspíše nahradí autonomní robotičtí operátoři. I těm ale někdo stanoví úkoly, zadá pokyny, co zničit a koho vyhladit. Vždy zde bude někdo se statutem zákeřného vraha, který se nebere do zajetí. A protože i v budoucnu bude platit, že kdo s čím zachází, s tím také schází, umělá inteligence si rychle zjistí, kdo úkoloval nepřátelské roboty a online si to s ním neosobně na dálku vyřídí.

Tak či tak, žijeme ve světě, kde zákeřnost dostala zelenou. Děje se tak globálně, na všech stranách a v zákeřnosti nikdo nikomu nezůstává nic dlužen. V minulosti existovaly konvence, co je ve válce zapovězeno a i pro zabíjení existovalo nějaké fair play. S novými technologiemi stará pravidla postrádají smysl. Snad s výjimkou toho o hrubé záplatě na hrubý pytel. Operátor dronu se nikdy nepotká s nepřítelem tváří v tvář, aby v něm spatřil člověka. Nesetká se ale ani se svým vrahem, který by člověka mohl spatřit v něm.

A ještě poznámka na okraj. Pokud jde o válečné drony, jejich produkci absolutně dominuje Čína, která je současně nejdál i v produkci zbraní proti dronům zabijákům. Západ, který se svými předraženými zbraněmi není schopen Číňanům konkurovat, může mluvit o štěstí, že Čína tradičně nestojí o roli světového hegemona. Válečnému chaosu, do kterého Západ vtahuje svět, jsou ovšem Číňané dobře připraveni čelit.