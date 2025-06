Petr Fiala nejprodávanější. Radost z toho však zřejmě nemá

Cirkus Fiala s podtitulem Kdo skutečně vládnul Česku? je knižní novinka autorů Radima Panenky a Luboše Procházky. V nakladatelství Olympia vychází zhruba rok po bestselleru Spiknutí – pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR. Publikace se podrobně zabývá mapováním těch nejzásadnějších témat, kterým se věnovala vláda Petra Fialy.

Kniha je na českém trhu čtenářům dostupná od středy 28. května, kdy byla oficiálně představena veřejnosti. Na akci vystoupil bývalý prezident Miloš Zeman, který publikaci označil za „obžalovací spis Fialovy vlády“ a doporučil všem, včetně opozičních lídrů, aby knihu četli a hojně z ní na veřejnosti citovali.

Přestože od vydání uplynuly dva týdny, Cirkus Fiala si už vysloužil označení bestseller, jak dosvědčují informace dvou největších českých knihkupeckých sítí Luxor a Knihy Dobrovský.

Úspěch potvrzuje i žebříček prodeje knih na českém trhu, který sestavuje každý týden Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Z jeho údajů vyplývá, že Cirkus Fiala byl v minulém týdnu vůbec nejprodávanějším knižním titulem ve své kategorii naučná literatura. V týdnu před tím, kdy byla kniha uvedena na trh, skončila na třetím místě a výrazně si k dnešku polepšila.

„Obrovský zájem o knihu Cirkus Fiala nás samozřejmě těší a vnímáme ho nejen jako velké ocenění naší práce, ale též jako signál, že podobná literatura je českými čtenáři žádaná,“ oceňuje úspěch knihy její spoluautor a ředitel nakladatelství Olympia Luboš Procházka.

Podle druhého z autorů je kniha především vhledem do politického zákulisí, do světa podivných dohod a ovlivňování, které se politici snaží před lidmi skrývat. „Mediální svět nemá ve své rychlosti tolik možností věnovat se některým velkým tématům souvisle a dlouhodobě, proto jsme se tématu chopili a udělali práci za různé ty slavné „investigativní“ reportéry, kterým se do podložené a vyargumentované kritiky Fialovy vlády bůhví proč nechtělo. Přitom bylo hodně co najít a vypátrat a byl by skoro zločin, kdyby to nikdo nevynesl na světlo. Všichni vědí, že v politickém zákulisí se dějí různé věci, ale nikdo si dosud příliš netroufal o tom mluvit. My nyní v knize Cirkus Fiala čtenářům výrazný vhled do tohoto zákulisí nabízíme,“ podotýká Radim Panenka.

Kniha Cirkus Fiala není zdaleka jen kronikou Fialova vládnutí, ale přichází s řadou dosud neznámých, zato velmi závažných odhalení a zákulisních informací. Podtitul o tom, kdo skutečně vládl v naší zemi, je namístě. Autoři v knize přinášejí důkazy a svědectví o tom, že v řadě důležitých oblastí to nebyla vláda, ale zcela jiné složky a skupiny, které měly rozhodující slovo.

Dozvíte se také: Proč občané finančně krváceli kvůli enormním cenám energií? Jak vláda pustila podivné a zvenku placené politické neziskovky do rozhodování? Co všechno Fialův kabinet podnikal ve vztahu k Ukrajině na úkor Česka? Chtěl Fiala kandidovat na prezidenta? Proč a jak stát konkrétně omezuje svobodu projevu? A jak velkou diplomatickou katastrofu naší zemi vládní kabinet vedený premiérem Fialou způsobil?

Kniha též vůbec poprvé v českém prostředí velmi komplexně analyzuje působení Bezpečnostní informační služby pod vedením Michala Koudelky a na konkrétních případech, svědeckých výpovědích a časových osách dokazuje, že činnost a chování BIS se už před lety začaly výrazným způsobem vymykat zákonných mantinelům a dochází k postupnému ukrajování moci na úkor volených zástupců lidu.

Tématu je věnována celá obsáhlá kapitola s názvem Faktor Koudelka. Kniha přichází kromě jiného s informací, že premiér Petr Fiala po svém nástupu nechtěl umožnit Koudelkovo jmenování šéfem BIS na další období, ale nakonec podlehl. Podrobně pak na základě svědectví, informací i analýz dokazuje, že BIS si pod Koudelkovým vedením vybudovala v Česku tak silnou pozici (mnohdy patrně i nad rámec zákona), že se ho politici bojí a zcela tak selhává demokratická kontrola této služby.

Dočtete se však i daleko závažnější informace jako například, jaké je propojení Koudelky a jeho zpravodajců na současnou prezidentskou kancelář a zda má prezident Pavel jistotu, že nemá v řadách svých spolupracovníků „krtka“.

