Kreatura, zrůdička, rudá mrcha! Válková má na krku článek. Internet vybuchl

Server Info.cz přišel s informacemi, že Válková se s Urválkem věnovala takzvanému prokurátorskému nebo také ochrannému dohledu, který mohly soudy ukládat od roku 1973. Na jeho základě mohl komunistický režim ovlivňovat život zejména disidentů, kteří například nemohli měnit práci, museli neustále udávat svoji pozici, kdykoliv čelit osobním prohlídkám bytů, nebo dokonce nesměli popíjet alkohol. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4016 lidí

Smyslem výkonu trestu odnětí svobody je chránit společnost, vést odsouzeného k řádnému životu, k dodržování socialistického právního řádu a pravidel socialistického soužití,“ píše Válková s Urválkem v článku v časopise Prokuratura.

Historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek upozorňuje, že Válková spolupracovala také s prokurátory ze Sovětského svazu. „Helena Válková obhajovala institut ochranného dohledu jako oprávněného právního postupu. Ten byl přitom převzat ze sovětské praxe jako nedemokratický nástroj, který byl často zneužíván proti politickým oponentům,“ vysvětluje Blažek.

Válková se ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře ČSSR věnovala problematice ochranného dohledu dlouhodobě a publikovala několik článků v rozmezí roku 1973 do roku 1984 a problému zasvětila i svoji kandidátskou práci.

Ochranný dohled mohl být uložen běžným recidivistům, ale je známo mnoho případů, kdy byl tento postup využíván pro šikanování disidentů, zejména po sepsání Charty 77. Ochrannému dohledu tak čelil třeba mluvčí Charty Ladislav Lis nebo sociolog a polistopadový politik Rudolf Battěk. Fotogalerie: - Výročí pochodu proti komunistům

„Pro Rudolfa Battěka z toho vyplývají tyto povinnosti: a) sdělovat orgánu vykonávajícímu ochranný dohled (tj. policii) potřebné údaje o zdrojích své obživy a na jeho žádost tyto údaje prokazovat, b) osobně se hlásit u tohoto orgánu ve lhůtách, které on stanoví c) trpět vstup tohoto orgánu do svého obydlí, d) předem oznamovat tomuto orgánu vzdálení se z místa pobytu,“ píše Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných v jednom ze svých hlášení.

Maximální možné sankci, tříletému ochrannému dohledu za „podvracení republiky“, čelil také zakladatel samizdatové knihovny Libri Prohibiti Jiří Gruntorád.

„Stávalo se, že policajti přišli ve tři ráno a museli jste je pustit dovnitř. Nemuseli mít žádné povolení a mohli vykonat domovní prohlídku,“ řekl Gruntorád a připomněl, že kvůli porušení ochranného dohledu a následnému uvěznění zemřel v roce 1988 politický vězeň Pavel Wonka.

Zjištění serveru INFO.cz pobouřilo velký počet lidí, nejen z řad disidentů, ale i historiků a jiných osobností. Tito lidé nechápou, jak může taková osoba jako Válková zastávat funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva, a navíc kandidovat na post ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv. Fotogalerie: - Komunistický hrob v rudé barvě

„JUDr. Válková byla nejen členkou KSČ, ale byla také součástí justičního aparátu, který se před listopadem 1989 podílel na přípravě zákonů a dalších právních norem stejně jako na vyhodnocování jejich uplatňování. Je absurdní, že v současnosti zastává roli vládního zmocněnce pro lidská práva, a nyní dokonce kandiduje do funkce veřejné ochránkyně práv. Považuji to za naprostý výsměch obětem totalitního režimu a ukazuje to, že se do čela státu skutečně dostávají lidé s nevábnou minulostí,“ napsal na svém facebooku historik Blažek.

Redaktorka České televize Nora Fridrichová zopakovala Blažkovu jazykovou přesmyčku. „Helena Ur-Válková,“ napsala v reakci na Blažkovo označení autorské dvojice Josef Urválek a Helena Válková.

Šéfredaktor serveru Forum 24 Pavel Šafr dodal, že situace přesně vypovídá o současné české společnosti a o premiéru Andreji Babišovi. „Výborná práce serveru Info a Michala Půra. Dodal bych, že je to ukázka personální práce pana premiéra. Ochránkyni lidských práv předával zkušenosti vrah Milady Horákové. To přesně zapadá do obrazu naší situace,“ napsal na Twitteru.

Výborná práce serveru Info a @michalpur . Dodal bych, že je to ukázka personální práce pana premiéra. Ochránkyni lidských práv předával zkušenosti vrah Milady Horákové. To přesně zapadá do obrazu naší situace. https://t.co/kHDQpuDLHH — Pavel Šafr (@pavelsafr) January 9, 2020

Zjištění komentovali také aktivisté Tomasz Peszynski a Jakub Pitron. „Vpravo nahoře... Urválek – vrah Milady Horákové. Válková – budoucí ochránkyně lidských práv v ČR. Česko, the country of future,“ reagoval sarkasticky Peszynski.

„Tak samozřejmě, že takové kreatuře není blbé obhajovat veřejně svého Babiše,“ přidal se Pitron.

Advokátka Klára Long Slámová upozornila, že dobří právníci podle ní nesedí na úřadech, ale ve svých kancelářích. „Samozřejmě se i na úřadech najdou výjimky, ale je jich jak šafránu. Válková jako ombudsmanka je výsměch,“ dodala.

Tvrdé výrazy použil ekonomický publicista Miroslav Motejlek. „U té zrůdičky mě to vůbec nepřekvapuje,“ nebral si servítky.

„Tahle rudá mrcha toho má na svědomí opravdu hodně,“ přisadil si také podnikatel Petr Sedláček.

Psali jsme: Vystrčil (ODS): Paní Válková jako ombudsmanka? Spíš ďáblovým advokátem... Opozice nevítá Zemanův návrh Válkové na ombudsmanku Pekarová Adamová (TOP 09): Veřejným ochráncem práv by neměla být osoba spojena s vládním hnutím Za Šabatovou Válková? Prezident Zeman ji poslancům navrhl na ombudsmanku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.