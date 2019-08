Kreatury s nahými zadky? Petříček: Foldyna nemá v ČSSD co dělat

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) se domnívá, že poslanec Jaroslav Foldyna již nepatří do strany. Píší to Novinky.cz.

Mnohé sociální demokraty totiž rozčílila účast Foldyny na Vlasteneckém setkání Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže na zámku v Příčovech u Sedlčan. Foldyna pro Deník uvedl, z jakého důvodu se setkání zúčastnil. „Z toho, že pochody kreatur s nahými zadky jsou – na rozdíl od setkání, kam jedu já – podporovány z veřejných peněz, je zřejmé, která skupina je diskriminována,“ řekl.

Anketa Jste pro schválení manželství homosexuálů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 915 lidí

„Všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem a s naším programem a hodnotami se otevřeně rozchází,“ podotkl k Foldynovým krokům Tomáš Petříček.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pro změnu Foldynovi řekla, že by měl pracovat a neubližovat ČSSD.

Foldynovo vystoupení na Vlasteneckém setkání sdílel na svém facebookovém profilu exposlanec za ČSSD Stanislav Huml. „Naši předkové dobře věděli, že člověk bez identity přestává být člověkem a stává se vykořeněným, zmateným, zoufalým tvorem a nehodlali dopustit, aby něco takového potkalo nejen je samotné, ale také ani nás, jejich potomky. A my se dnes musíme chovat úplně stejně. Také my musíme ukázat, že máme zdravý rozum, odvahu a srdce. Je to náš závazek vůči předchozím generacím, ale je to především naše povinnost vůči generacím budoucím,“ řekl mimo jiné Foldyna.

„Vlast a vlastenectví jsou dnes mnohými zpochybňovány, či dokonce napadány. Vlastencům se říká nenávistní nacionalisti, náckové, xenofobové, islamofobové a kdovíco všechno ještě fobové. Prosím vás všechny, nenechte se tím znechutit, ani zastrašit. Každý, alespoň částečně příčetný, člověk přece musí vědět, že láska k vlastní zemi a k vlastnímu národu neznamená nenávist k zemím a národům jiným. To, že miluji vlastní rodinu, přece také neznamená, že nenávidím rodiny ostatní,“ dodal.

„Život v zemi, se kterou cítíme kulturní sounáležitost, vylučuje pocit vykořenění a z něj pramenící chaos. Existence vlasti a národa tak brání vzniku konfliktů, zatímco likvidace vlasti a národa konflikty vyvolává. Také z tohoto důvodu byla vždy v historii zrada vlastní země a národa považována za jeden z nejtěžších zločinů a tomu odpovídaly i ukládané tresty. Stejně tomu musí být i dnes. Stalo se také módou tvrdit, jak jsme my Češi, a vlastně všichni Evropané, špatní a jak je celé naše kulturní dědictví stará a nepotřebná veteš. Nepodléhejme těmto řečem, protože jestli je něco odpudivějšího, než šíření nenávisti k cizím, tak je to šíření nenávisti k vlastním. Neposlouchejme podobné lži pronášené ve zlém úmyslu,“ zmínil Foldyna se slovy, že skutečnost je zcela opačná.

„Nejsme špatní a naše kulturní dědictví je tím nejcennějším pokladem, jaký nám naši předkové mohli zanechat. Jde o tisíciletou historií prověřený způsob, jak obstát ve světě, který nebyl, není a nikdy nebude přátelský. A my jsme v něm jednoznačně obstáli. Jsme příslušníky civilizace, která dala světu zatím nejvyšší poznanou míru svobody a prosperity. Proto jsme pořád tady, i když je to mnohým asi trnem v oku. Pořád máme svoji zemi, svoji řeč a svoji víru. Pořád máme naději a je jenom na nás, abychom to, co se ukázalo jako dobré, dokázali ubránit a předat budoucím generacím. K tomu nám dopomáhej Bůh,“ uzavřel.

