Krejčíková vítězkou Wimbledonu. Politici rychle gratulují. Přesto postesk

Zároveň je Krejčíková již pátou Češkou od rozpadu Československa, která se do wimbledonského finále v singlu dostala a připojila se kromě Vondroušové, jež zvítězila v minulém roce, též k vítězce z let 2011 a 2014 Petře Kvitové či k Janě Novotné, jež v turnaji triumfovala v roce 1998.

Dalších úspěch českého ženského tenisu oslavil mimo jiné i prezident Petr Pavel, jež výkon Barbory Krejčíkové označil za „strhující“. „Gratuluji k vítězství na slavném Wimbledonu. Opět se potvrdilo, že český tenis patří ke světové špičce. Báro, děkuji Vám za skvělou reprezentaci naší země,“ vzkázal prezident úspěšné reprezentantce.

Breathtaking. Brilliant. Barbora.

Barbora Krejcikova is the 2024 Ladies’ Singles Champion ??#Wimbledon pic.twitter.com/Xz0jjezO89 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024

„Moc blahopřeji Barboře Krejčíkové k zisku wimbledonského titulu. Skvělý boj a získání druhého Grand Slamu je obrovský úspěch!“ slavil úspěch Krejčíkové také premiér Petr Fiala (ODS)

Moc blahopřeji Barboře Krejčíkové k zisku wimbledonského titulu. Skvělý boj a získání druhého Grand Slamu je obrovský úspěch! ???????? — Petr Fiala (@P_Fiala) July 13, 2024

A podobně nadšený je z úspěchu též expremiér Andrej Babiš (ANO). „Neskutečný výkon a obrovská inspirace pro nás všechny. Moc gratuluju!“ napsal po úspěchu Krejčíkové šéf opozičního hnutí ANO.

Barbora Krejčíková to dokázala! ???? Vítězka Wimbledonu 2024! ?? Neskutečný výkon a obrovská inspirace pro nás všechny. Moc gratuluju! ???? — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 13, 2024

Připojila se k nim následně i předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Barbora Krejčíková opět ukázala sílu českého ženského tenisu a předvedla úžasný výkon. Srdečně gratuluji k vítězství ve Wimbledonu a děkuji za zážitek!“ pochválila výkon české tenistky na tenisovém turnaji ve Wimbledonu.

Barbora Krejčíková opět ukázala sílu českého ženského tenisu a předvedla úžasný výkon.

Srdečně gratuluji k vítězství ve Wimbledonu a děkuji za zážitek!???? — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 13, 2024

Dle šéfa Starostů a ministra vnitra Víta Rakušana to „už vypadá, že by se vyplatilo Wimbledon přestěhovat k nám“.

Už to vypadá, že by se vyplatilo Wimbledon přestěhovat k nám. ??Obrovská gratulace Barboře Krejčíkové! — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 13, 2024

Komentátor a profesor historie Martin Kovář pak po radosti z úspěchu Krejčíkové položil otázku: „Kde se to v těch senzačních českejch holkách bere?“ „Vítězka Roland Garros 21 a teď už i Wimbledonu 24, mnoho grandslamových titulů v deblu, pár v mixu, vítězné Fed Cupy…“ poznamenal též, že rozhodně nejde o první z úspěchů tenistky.

Vítězka Roland Garros 21 a teď už i Wimbledonu 24, mnoho grandslamových titulů v deblu, pár v mixu, vítězné Fed Cupy…

Obrovská radost a obrovská gratulace.

Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková!

Kde se to v těch senzačních českejch holkách bere?

?????????? https://t.co/gMlGgz0JA0 — Martin Kovář (@maaarty1965) July 13, 2024

A novinář Čestmír Strakatý si pak povzdechl, jaké by to bylo, kdyby se alespoň zčásti dařilo Česku stejně jako našim tenistkám. „Kdyby se Česku dařilo aspoň zčásti tak, jako českým tenistkám…“ zmínil po fenomenální výhře Krejčíkové.

Kdyby se Česku dařilo aspoň zčásti tak, jako českým tenistkám ...

Barbora Krejčíková forever. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) July 13, 2024