Kreténe, lháři, zmrde Ondráčku, jednou se bude močit na váš hrob, vy hovene. Lidé podepisují dopis Pavla Novotného a píší poslanci KSČM další sprosťárny

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný popřál komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi, který v roce 1989 neváhal jako příslušník bezpečnostních složek socialistického státu bít své spoluobčany toužící po svobodě, „aby visel“, za což si vykoledoval trestní oznámení.

Jenže Novotný ještě přitvrdil. Sepsal dopis, ve kterém na adresu komunistického poslance, jehož kupříkladu Miroslav Kalousek (TOP 09) označil za „mlátičku“, použil řadu velmi hrubých výrazů.

„Nevážený pane poslanče, dovolte mi, abych Vám – stejně jako tak učiním u druhého mě známého autora podání TO na mou osobu v kauze ‚Sráč, co přísahal na zákony této země, se vydává na Donbasu za delegaci ČR a sprostě o tom zpětně lže, je vlastizrádce a je škoda, že už za to u nás není trest smrti‘ – poděkoval za příležitost mimořádně na našem střetu mediálně přiživit vše, co bych jinak i přes své vazby na média obtížně komunikoval. „Jste beskrupulózní lhář a zmrd, co na Václaváku mlátil lidi a v Donbasu, kde nebyl poprvé a opět ne na dovolené, poplival zájmy České republiky. Jste ubohý reprezentant zrůdné ideologie, která v historii způsobila více obětí na lidských životech než nacismus. Která i v Československu své odpůrce věšela, a když proti ní šli lidé protestovat do ulic, poslala na ně tanky,“ házel Novotný na Ondráčka jeden slovní granát za druhým.

A ukázalo se, že si řada lidí o Ondráčkovi myslí totéž co Novotný. Na podporu starosty pražských Řeporyjí sepsali petici, kterou už podepsaly stovky lidí, kteří navíc dali Novotnému za pravdu.

„Bolševická ideologie zlomila páteř téhle země na mnoho generací. Návrat komunistů k moci je zvrácenost. Měli by tiše v koutku zpytovat svědomí a doufat v odpuštění. Místo toho mají své členy v prezidentském i premiérském křesle,“ konstatoval jeden z občanů.

Na sociální síti vyjádřil Novotnému podporu např. expremiér za ODS Mirek Topolánek. „Takže Pavel Novotný bude stíhaný za to, že se nechal vytočit komunistickým zmrdem, co na Václaváku mlátil lidi, kdežto frajeři, co se šibenicemi nakráčeli před Úřad vlády, nespáchali ani přestupek. Drž se, Pavle!“

Takže @PavelNovotnak bude stíhaný za to, že se nechal vytočit komunistickým zmrdem, co na Václaváku mlátil lidi, kdežto frajeři, co se šibenicemi nakráčeli před Úřad vlády, nespáchali ani přestupek. Drž se, Pavle!https://t.co/uMfKGJhBBY — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 4, 2019

