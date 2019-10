„Zm*d, kretén, svině, hov*n a sráč“ Ondráček. Pavel Novotný z ODS napsal dopis. Část věnoval i Zemanovi

Pavel Novotný si za slova o poslanci KSČM Zdeňku Ondráčkovi vykoledoval trestní oznámení. Ale jak je zjevné, krotit se nehodlá. Sepsal a zveřejnil dopis pro poslance, kde ho nazývá kreténem, sviní, sráčem, zmrdem a koštětem. „Jednou se bude jménem všech obětí komunistické ideologie močit na ten váš hrob a vašich svinských rudých kamarádů,“ vzkázal Ondráčkovi a dodal, že se těší, až mu to zopakuje u soudu. A Jiří X. Doležal z Reflexu si taky přisadil. Příslušníci zasahující v listopadu 1989 prý byli stejní jako gestapo.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se vyjádřil k trestnímu oznámení, které na něj bylo podáno za jeho výroky na adresu poslance komunistické strany Zdeňka Ondráčka, zejména za přání, „aby za tohle Vondráček visel“.

„Doufám, že vám to budu moci zopakovat u soudu poté, co mě 16. 10. čeká ve věci výslech, který si stoprocentně užiji,“ napsal Novotný a dodal, že je mu fuk, jak se bude proces dále vyvíjet. A prohlásil, že ať bude rozsudek jakýkoliv, Ondráčkovi elementární úctu a respekt nevrátí. Podle něj se jednou Ondráčkovi bude „močit na hrob“.

Celý text dopisu adresovaný Ondráčkovi:

Nevážený pane poslanče,

dovolte mi, abych Vám – stejně jako tak učiním u druhého mě známého autora podání TO na mou osobu v kauze „Sráč, co přísahal na zákony této země, se vydává na Donbasu za delegaci ČR a sprostě o tom zpětně lže a podle Novotného je vlastizrádce a je škoda, že už za to u nás není trest smrti“ – poděkoval za příležitost mimořádně na našem střetu mediálně přiživit vše, co bych jinak i přes své vazby na média obtížně komunikoval.

Jedná se zejména o prostor pro připomenutí některých zásadních pravd, které by měly být tesány do mramoru a zasloužily by speciální zákon, nemluvě o nějakém dodatku k Ústavě ČR tak, aby i budoucí pokolení disponovala jednoznačným apelem dávných elit, zejména pravd těchto:

Jste beskrupulózní lhář a zmrd, co na Václaváku mlátil lidi a v Donbasu, kde nebyl poprvé a opět ne na dovolené, poplival zájmy České republiky.

Jste ubohý reprezentant zrůdné ideologie, která v historii způsobila více obětí na lidských životech než nacismus. Která i v Československu své odpůrce věšela, a když proti ní šli lidé protestovat do ulic, poslala na ně tanky. Popravili jste z politických důvodů Miladu Horákovou, Záviše Kalandru, Heliodora Píku a dalších 224 nevinných lidí. Stříleli jste lidi na hranicích mezi totalitou a svobodou. Jste svině nehodné elementární úcty.

Je v pořádku ptát se právě kvůli takovým, jako jste vy, zda bylo správně nepostavit po převratu komunisty mimo zákon, zda neměli být představitelé minulého režimu odsuzováni, vláčeni cestami vlků a veřejně bičováni jako ten nejhorší póvl, co se neštítil ve vztahu k jiným lidským bytostem a jejich základním právům a svobodám ničeho. A je v pořádku ptát se, zda by u nás neměl být za vlastizradu obnoven trest smrti, vy hovene, vy vlastenecká karikaturo, vy ubožáku.

V zemi, jejíž prezident prohlašuje před další zrůdou, prezidentem Ruské federace Putinem, že novináři by se měli střílet, v zemi, kde je svoboda slova, v takové zemi prostě nebohý plebejec z pražské periferie, ať je, nebo není „politik“, má právo beztrestně prohlásit poté, co jste provedl, že jste bolševická vlastizrádná svině. Že takoví vlastizrádci by se měli odsuzovat na doživotí a následně by je měla odstranit tajná služba. V některých jiných zemích by vás, vy onuce, zastřelili bez posledního cigára. V Polsku byste byl okamžitě souzen jako vlastizrádce. V Severní Koreji, kde má vámi reprezentovaná ideologie poslední baštu, by skončila celá vaše rodina po šest pokolení v koncentráku, vy kreténe.

Sděluji Vám, že je mi fuk, jak se bude pro mě dále kauza vyvíjet. Nejsem důležitý, stejně jako nejsou důležité Řeporyje, a to i přesto, že vyšetřovatel vidí obé coby fenomény, jejichž sociální sítě a jejich obsah u nás mohou ovlivňovat veřejné mínění. Je-li tomu tak, jen dobře, že jsem jejich prostřednictvím připomněl, co jste za chudáka, komunisté za prolhané svině.

Důležité je, pane Ondráčku, že žádný rozsudek nad nějakou bývalou bulvární ludrou a hulvátem nemá ani minimální potenciál vrátit bolševickému hajzlovi, kterým jste, byť jen elementární úctu a respekt.

Ty jste ztratil ve chvíli, kdy jste coby mlátička a ideový agitátor čety obhajoval zásah proti účastníkům Palachova týdne v Československé televizi. Dělám si prdel, jako člověk jste skončil ve chvíli, kdy jste tehdy poprvé vzal do ruky pendrek. Když jsem vás viděl na Donbasu, styděl jsem se díky vám za Českou republiku, která měla odsoudit anexi Ukrajiny a vyzvat mezinárodní společenství k zásahu. Namísto toho jel její prezident na vojenskou přehlídku do Moskvy.

Škoda, že naši zemi oficiálně na nejvyšších místech reprezentují v případě premiéra loupežníci a v případě prezidenta nesvéprávná hovada, případně „oficiálně na území okupovaného Donbasu na zapřenou, svévolně, v rozporu se vším, co máte jako ústavní činitel ČR reprezentovat a na co jste přísahal a z kdoví jakých pohnutek, beskrupolózní zmrd, jakým jste vy, pane Ondráčku.

Doufám, že vám to budu moci zopakovat u soudu poté, co mě 16. 10. čeká ve věci výslech, který si stoprocentně užiji, pakliže se samozřejmě nebude odehrávat ve výslechovce v Uherském Hradišti v duchu metod starého Grebeníčka, dalšího prasete, na jehož hrob by se mělo močit, stejně jako se jednou bude jménem všech obětí komunistické ideologie močit na ten váš a vašich svinských rudých kamarádů. Nic jiného si totiž nezasloužíte. Za vaše lži, činy a nevinné lidské oběti.

Dodávám, že jsem možná hulvát, co si do huby nevidí, kouří trávu a vystrkoval zadek na večírcích, „zabil Bartošovou“ a nevím, co ještě, ale ve vašem stínu nikdy nemohu být tím, čím jste ze zákonů vesmíru vy – koštětem.

Bez úcty,

Pavel Novotný, starosta MČ Řeporyje

Jeho konfliktu s Ondráčkem si všiml reportér Reflexu Jiří X. Doležal a vzkázal Novotnému, že mu drží palce. „Občas si vzpomenu, jak nás na Národní třídě – mne i moji přítelkyni – brutálně bili tihle pohůnci totalitního režimu. Je to třicet let, a dosud se mi nepodařilo najít jediný rozdíl mezi těmito lidmi a Hitlerovým gestapem. Největší chybou Listopadu je, že nedošlo k důsledné debolševizaci.“ A dodal: „A mlátičky z Národní třídy tam bitím třídních nepřátel z řad proradné inteligence hrdinně chránily socialismus...“

autor: kas