Krev a oheň: Zahráváte si, slyší Babiš varování. Už je to vážné

Vojtěch Bednář varuje na svém Facebooku, že vláda si hraje s ohněm. Má to tak být kvůli snaze vládních představitelů donutit občany k dodržování protiepidemických restrikcí. Pokud by to udělala, tak dle experta hrozí vládě to, že lidé budou ještě více švejkovat a kromě toho budou iniciovat ještě větší aktivní odpor. Připomeňme, že tento odpor k vládním restrikcím v České republice již probíhá a iniciuje jej například hnutí Chcípl PES, kdy restauratéři otevírají své podniky pro zákazníky a vědomě porušují některá opatření. Naposledy Chcípl PES zaštítil i otevírání skiareálu pro lyžaře včetně spuštění vleků, které mají být zavřené.

Bednář však má za to, že pokud se bude vláda snažit donutit lidi dodržovat opatření, tak se protesty přiblíží spíše těm v Nizozemí či Polsku. „Pokud by měl být vyměněn nějaký ministr, pak podle mého názoru ne Blatný, kterému je třeba vysvětlit, že čím více uzavírá, tím agresivněji mu na to lidé kašlou, ale Hamáček, jehož agresivní přístup může být poslední kapkou,“ myslí si sociolog. Na závěr dodal, že jakákoliv opatření budou fungovat pouze tehdy, pokud jsou veřejností akceptována, což aktuálně údajně neplatí.

Právě v Nizozemí, jak Vojtěch Bednář zmínil, propukly před několika dny velké nepokoje. V zemi dokonce dle agentury Reuters probíhaly protesty několik dní za sebou, což příliš časté nebylo. Demonstrující dokonce měli zapálit testovací stanici na koronavirus. „To, co jsme viděli, nemělo nic společného se svobodou. Nezavedli jsme všechny omezení pro zábavu, zavedli jsme je, protože bojujeme s virem a je to virus, kdo nás o svobodu okradl,“ odsoudil protesty premiér Mark Rutte. Ve více než deseti městech zasahovali policisté vybavení obušky a štíty, zasahovaly dokonce vrtulníky. Několik měst dalo policistům větší pravomoci, aby mohli kontrolovat občany přímo na místě a hledat u nich případné zbraně.

Protesty trvají již několik dní.

The Netherlands faced a third evening of unrest last night as citizens revolted against the introduction of a curfew pic.twitter.com/xv8F8vUaoy — The Telegraph (@Telegraph) January 26, 2021

Video zachycující zákrok policie vůči demonstrantům.

Mainstream media, what is happening in Amsterdam (Netherlands)? pic.twitter.com/1H6aXbrAQ7 — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) January 24, 2021

Zranění demonstrující po zákroku policie.

Demonstrantka v Rusku ? NE, v Holandsku ???? ??? pic.twitter.com/ypkNrORhSi — L???Ď??? ???????????????????? (@aductor68) January 25, 2021

Další reportáž z demonstrace.

Omezení, které má velký dopad na celou společnost, je distanční výuka. Premiér Andrej Babiš však v nedělním hlášení Čau lidi slíbil, že v pondělí bude jednat vláda o strategii, jak vrátit děti do školy. Tato strategie by měla obsahovat například pravidelné testy proti koronaviru.

„My máme teď velký problém. Já chápu, že společnost je frustrovaná a že je tady určitá, nechci říct beznaděj, ale nejistota. Ano, my jsme měli PES a ten měl nějaká kritéria a zkrátka ta epidemie neklesá. Neklesají počty hospitalizovaných, počet nakažených je stále vysoký, máme tady tu britskou mutaci. Děláme samozřejmě speciální testy, sekvenujeme, ale my musíme, a to bude předmětem zítřejší vlády, jasně říct, a teďka jde hlavně o děti, aby se děti vrátily do škol,“ poukázal Babiš. Podle premiéra by se děti do škol mohly vrátit již v řádu týdnů. Pomoci v tom má jejich pravidelné testování.

Proti tomu se však postavilo uskupení Na děti nám nešahejte, kdy se Jiří Kudrfalz ve videu vyjádřil právě ke slovům premiéra Babiše. „Andreji, Andreji, lidé už se nesmějí,“ pověděl Kudrfalz na úvod. Dále poukázal na to, že toto si už nemůžeme nechat líbit a nemůže to být jedno ani učitelům, neboť jde prý o děti. „Strašíš lidi a ještě si dovoluješ ten národ okřikovat, takže je potřeba ten národ vyzvat k národní mobilizaci a jestli k něčemu takovému dojde, Andreji, tak bohužel je na čase se vám postavit na odpor,“ myslí si naštvaný občan. Na závěr poukázal na Slovensko a pověděl, že něco podobného v Česku přece nechceme.

