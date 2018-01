Kritici vedení ČSSD z platformy Zachraňme ČSSD chtějí přímou volbu předsedy

20.01.2018 20:51

Kritici současného vedení ČSSD zastoupení v nedávno vzniklé stranické platformě dnes v Táboře potvrdili, že na únorovém mimořádném sjezdu strany v Hradci Králové navrhnou změnu stanov, aby bylo možné zvolit nového předsedu ČSSD přímo všemi členy. Sjezd by se měl změnit na takzvaný permanentní, tedy měl by trvat delší čas. Novinářům to po ukončení setkání řekl bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, který je jedním z těch, kteří stojí za nedávným vznikem platformy pojmenované Zachraňme ČSSD.