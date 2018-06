Kromě změny pohlaví u dětí podpořil dosluhující ministr Pelikán i manželství homosexuálů. Babiš k tomu napsal toto... Čtěte více

Kromě toho, že dosluhující ministr spravedlnosti Robert Pelikán předkládá návrh, podle kterého by si kdokoliv už od dvanácti let mohl pouhým prohlášením na matrice změnit své pohlaví, kdy nebude již třeba žádného chirurgického zákroku a rozhodující bude pouze to, jak se člověk cítí, podpořil Pelikán i zákon zakotvující manželství homosexuálů.

Oficiálně jde o poslanecký návrh. Ale zajímavé je, že ministerstvo se na přípravě návrhu intenzivně podílelo. Ministerstvo spravedlnosti vyslovilo kladné stanovisko k návrhu poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jde o sněmovní tisk číslo 201.

Psali jsme: Chlapečku, jsi chlapeček, nebo holčička? Je ti 12, rozhodni se, navrhl ministr Pelikán. Šabatová souhlasí Zvěrstvo a lumpárna, lepkavý opruz, úchylka. Dělají z nás blbečky. Tohle si nedovolil ani Husákův režim. Gazdík, Benda či Okamura o novém zákonu ministra Pelikána Ochrana pedofilie. Stát bude možná lidi zavírat i za vtipy a písničky. Právník varuje před změnou trestního zákona „chránící menšiny“, již předkládá ministr Pelikán Hodina (Patrioti): Vláda podporuje gaye a lesby namísto rodin

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby vláda zaujala souhlasné stanovisko. A Babiš?

Anketa Která skupina obyvatel potřebuje od státu okamžitou pomoc? Zdravotně postižení a těžce nemocní 17% Mladé rodiny s dětmi 18% Samoživitelky 4% Důchodci 58% Romové 2% Předlužení v exekuci 1% hlasovalo: 4143 lidí

„Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je umožnění uzavírání manželství osobám stejného pohlaví. Návrh má stejnopohlavním párům a jejich dětem zajistit stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení v právu. Ministerstvo spravedlnosti uvedený záměr, stejně jako způsob navrhovaného provedení, plně podporuje. Proto Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby vláda zaujala k výše uvedenému návrhu zákona souhlasné stanovisko,“ napsalo ministerstvo ve stanovisku, které máme k dispozici.

Podporu návrhu vyjádřil i ve svém dopise Babišovi, který máme k dispozici. „Vážený pane předsedo vlády, v návaznosti na Váš dopis ze dne 22. května 2018 (č.j.: 16441/2018-POU) týkající se legislativního návrhu, který by umožnil uzavření manželství osob stejného pohlaví, sděluji následující. Na návrhu Ministerstvo spravedlnosti s paní JUDr. Alenou Horákovou spolupracovalo. S materiálem jsme tak podrobně seznámeni. Veškeré naše připomínky byly v průběhu přípravy návrhu zapracovány. S návrhem souhlasíme a podporujeme jej. S pozdravem JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ministr spravedlnosti ČR,“ napsal Pelikán Babišovi.

Babiš totiž 17. května obdržel e-mail od Adély Horákové ohledně manželství homosexuálů a ve svém dopise z 22. května ji odepsal, že předává věc ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi. „Vážená paní doktorko, děkuji za Váš email ze dne 17. května 2018 týkající se Vámi chystaného legislativního návrhu, který by umožnil vzniku manželství mezi osobami stejného pohlaví. Se zaslanou podobou návrhu jsem se seznámil. Vzhledem k odbornému charakteru a komplexnosti dané problematiky tento materiál předám panu ministru spravedlnosti, který se bude Vaším návrhem zabývat,“ napsal premiér Andrej Babiš v dopise, který máme k dispozici.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rozvod při změně pohlaví?

V souvislosti s výše uvednou změnou pohlaví, se ministerstvo vyjádřilo i k tomu, jak věc řešit, pokud během manželství některý z manželů změní své pohlaví.

„Pro úplnost lze k návrhu uvést ke zvážení obecné doporučení vztahující se navrhované úpravě § 29 občanského zákoníku, podle níž by změna pohlaví neměla vliv na trvání manželství. Bez ohledu na možnost manželství osob stejného pohlaví platí, že změna pohlaví může představovat i pro druhého manžela podstatnou změnu okolností. Lze sice považovat za správné, že druhý manžel nemůže změnu pohlaví svého manžela blokovat, ale zároveň by druhý manžel neměl být nucen, aby za změněných okolností v manželství setrval (nešlo by přitom jen o situace změny z manželství muže a ženy na manželství např. dvou mužů, ale i změnu manželství původně dvou mužů na manželství muže a ženy). Pro ten případ předkladatelé uvádějí, že připadá do úvahy rozvod manželství. Je však třeba vzít v úvahu, že ne vždy se může podařit naplnit podmínky rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu (§ 755 občanského zákoníku). Bylo by tedy vhodné např. návrh doplnit o úpravu, podle které by změna pohlaví představovala samostatný důvod pro rozvod manželství, o kterém by soud rozhodl na návrh druhého manžela podaný v určité lhůtě po změně pohlaví a při splnění dalších standardních podmínek (zejména úprava poměrů dětí). Přitom je třeba uvést, že uvedený problém by v praxi patrně nastával spíše výjimečně; podle dosavadních zkušeností osoby své partnerské vztahy mají vypořádané zpravidla již před změnou pohlaví,“ uvádí se ve stanovisku ministerstva spravedlnosti.

Psali jsme: Daniel Herman je patronem této obludnosti. Čím větší úchyl, tím více prostoru. S těmito lidmi by se nebavila ani klika od záchodu. Katolický kněz hovoří Nabourávání vztahu muže a ženy, ze kterého vzejde dítě. Naštvaná matka po pochodu Prague Pride vynáší silné varování Žumpa zvrhlostí. Dienstbierova posedlost. Nejradši by tu uvítal tisíce ilegálních migrantů a dal jim výhody. Kriminalita a povalečství. Exsenátor za ČSSD drsně promlouvá Senátor za ČSSD: Před listopadem točily porno známé české herečky. A gayové jsou promiskuitní a můžou za epidemii AIDS

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík