Krym je ruský, uzná prý Trump

Dnes se má uskutečnit telefonát mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a prezidentem Ruské federace, Vladimirem Putinem. Že k telefonátu dojde, potvrdil dle Deutsche Welle i Kreml. Tématem má být ukončení války na Ukrajině. Trump v neděli uvedl, že se hovor bude týkat konkrétně „rozdělení některých aktiv“. Také dle CNN sdělil, že o víkendu proběhlo dost práce na tomto tématu a chce zjistit, zda je možné válku ukončit. „Možná to půjde, možná ne, ale myslím, že máme docela dobrou šanci,“ řekl americký prezident.

„Budeme mluvit o území. Jak víte, spousta území je jiných než před válkou. Budeme mluvit o území, budeme mluvit o elektrárnách, to je důležitá otázka,“ řekl s tím, že řada těchto témat už byla s Rusy prodiskutována.

CNN upozorňuje, že právě území je asi nejošemetnější otázkou při vyjednávání, přičemž američtí představitelé jsou toho názoru, že Ukrajina se bude muset nějakého území vzdát a Vladimir Putin si dal stažení se z území, které bylo zákonem připojeno k Rusku, jako podmínku pro zahájení příměří. Uznat ztrátu území zatím bylo pro ukrajinského prezidenta nepřijatelné, evropští lídři si stěžují, že to pak vypadá, že je Putin odměněn za invazi. Rusko Krym kontroluje od roku 2014, kdy na poloostrově proběhlo referendum.

„Trumpova ochota poskytnout Moskvě ústupky ještě před zahájením rozhovorů a jeho vstřícnost vůči Putinovi také zneklidnily spojence NATO v Evropě, kteří nyní otevřeně pochybují o tom, zda se lze spolehnout na desetiletí trvající bezpečnostní záruky USA vůči kontinentu,“ uvádí americká televize.

Americký web Semafor, který spolu založili bývalý editor stránky BuzzFeed a bývalý ředitel agentury Bloomberg, pak uvádí, že konkrétně Trumpova administrativa uvažuje o tom, že by uznala Krym jako ruské území jako součást jakékoliv budoucí dohody o ukončení války. Tato informace je založena na dvou zdrojích znalých věci, uvádí Semafor.

Co víc, Trumpova administrativa podle těchto zdrojů zvažuje, že by urgovala OSN, aby udělala to samé. „Dosud nesdělená otevřenost administrativy vůči těmto možnostem přichází v době, kdy se Trump připravuje na úterní telefonát s Putinem, během něhož by mohlo dojít k dohodě o třicetidenním příměří,“ poukazuje web a dodává, že se jedná o „jednu z mnoha možností“ a Trump formálně ještě žádné rozhodnutí nepřijal. Bílý dům se na dotazy nevyjádřil. Mluvčí Národní bezpečnostní rady USA Brian Hughes uvedl, že žádné takové sliby nepadly a že dohoda se nebude dělat přes média.

„Ještě před dvěma týdny byly Ukrajina i Rusko na míle vzdáleny dohodě o příměří a nyní jsme díky vedení prezidenta Trumpa blíže k dohodě. Cíl zůstává stejný: zastavit zabíjení a najít mírové řešení tohoto konfliktu,“ pravil.

Jak server poukazuje, uznání Krymu jako ruského by čelilo v Evropě i na Ukrajině odporu. Nicméně, sám Zelenskyj uznal, že Ukrajina nemá lidi ani prostředky na to, aby Krym dobyla. Trump poprvé nastínil myšlenku uznání Krymu jako ruského již v roce 2016. V rozhovoru z roku 2018 Trump uvedl, že podle toho, co slyšel, by lidé na Krymu byli raději součástí Ruska, než být „tam, kde byli“.

Proti tomuto návrhu už se ozval silně protirusky vystupující bývalý šachový velmistr Garry Kasparov. „Krym je Ukrajina. To, že o tom Trump lže, aby vyhověl Putinovým příkazům, neznamená, že je to méně pravdivé. Také říká, že v roce 2020 vyhrál. Zeptal se někdo Trumpa, proč se stále vzdává Rusku?“

Crimea is Ukraine. Trump lying about it to satisfy Putin’s commands doesn’t make it any less true. He also says he won in 2020. Has anyone asked Trump why he keeps surrendering to Russia? https://t.co/QUYQHaSWs5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 17, 2025

A podcasteři z podcastu Russians With Attitude si zase dělali legraci, že další Trumpův krok po uznání toho, že Krym je ruský, bude uznat, že nebe je modré, aby ukončil válku na Ukrajině.

BREAKING: President Trump is weighing a recognition of the sky as blue in a bid to end the Russia-Ukraine war https://t.co/LpTjlE4GiT — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 17, 2025

