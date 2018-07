Kundra z Respektu chválí Miloše Zemana. Na chvíli se prý inspiroval Kiskou

„Nestává se příliš často, že by šlo prezidenta Miloše Zemana za něco pochválit. Na veřejnosti se chová vulgárně, společnost rozděluje, do politiky vtahuje extremisty a Česko žene východním směrem“, těmito slovy Kundra začal svůj příspěvek na serveru Reflex.cz a dodal, že dnes měla hlava státu výjimečnou světlou chvilku.

Zeman měl v pondělí naplánované setkání s Janou Maláčovou v Lánech, aby ji jmenoval novou ministryní práce. Při té příležitosti pronesl krátký projev, ve kterém zdůraznil některá sociální témata, například potřebu péče o staré lidi. Vyzdvihl také důležitost paliativní a hospicové péče a s tím související relevantní legislativní úpravy. Podle Kundry si tyto instituce zasluhují svoji pozornost a ocenění, neboť právě jejich zaměstnanci přispívají k důstojné smrti tisíců lidí. „Vláda se díky Zemanovi může na tuhle oblast zaměřit více než dosud“, připoměl v tomto kontextu komentátor a dodal, že od prezidenta toho člověk často moc nechce. Vlídné slovo, projev empatie podle něj jsou často dostačujícími, což ilustruje Kundra na příkladu sousedního prezidenta Andreje Kisky, ke kterému Zemana dnes přirovnal. „Zeman se dnes na chvíli stal Kiskou a doufejme, že těch chvil bude mít víc než jednu“, uzavřel Kundra.

