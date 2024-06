Květákový steak za 590 Kč. „Atrakce“ na Lipně, jaké ani moře nenabízí

V turisticky velmi vyhledávaném místě u lipenského jezera jsme nebyli poprvé. Už jsme tady navštívili několik restaurací i kaváren. S velmi milou obsluhou jsme se vždy potkali v cukrárně, která je přímo na hlavní třídě. Zatímco v zimě jsme mluvili se slečnou Marií, tentokrát zde obsluhovala neméně příjemná slečna Noemi Verwer.

„V týdnu moc lidí teď nebývá. Ale od čtvrtka do neděle máme už docela plno, hlavně o víkendech. Restaurace jsou už všechny otevřené,“ popsala s tím, že o víkendech bývá plná i cukrárna.

Odpověděla i na otázku, jestli si turisté na Lipně stěžují na vyšší ceny.

„Nedokážu to úplně posoudit. Já tady bydlím, jsem na ceny zvyklá. Přijdou mi adekvátní. Musíme si tady v letní a v zimní sezoně vydělat na celý rok,“ vysvětluje s tím, že občas se přece jen někdo, kdo na vyšší ceny nadává, najde. „Ale myslím si, že takoví lidé se najdou úplně všude,“ krčí rameny. Popsala, že v cukrárně, kde pracuje, nabízejí zákusky kolem stovky za kus. Pravdou ale je, že to nejsou žádné „malé kousky“.

Bydlí tady už dvacet let, zažila tedy dobu, kdy se okolí Lipna začalo velmi výrazně měnit. „Byla jsem maličká, když se tu začalo stavět. Samozřejmě, bylo to jiné. Větší klid, méně turismu. Ale myslím si, že je to dobře, kolik lidí sem teď jezdí,“ říká.

Květákový steak za téměř šest stovek… „Kdo z vás to má?“

„Chcete se fakt rozšoupnout? Tak zajděte na oběd do restaurace „Na jezeře“. To budete koukat,“ radili nám už v zimě turisté, kterých jsme se ptali, jak se jim na Lipně líbí. My jsme ale tehdy zakotvili v restauraci hned u lanovky, kde jsme si dali holandský řízek v domácích chlebu zhruba za 220 korun. Potkali jsme tam tenkrát i turistu, který lamentoval nad tlačenkou za 135 korun. Na oběd do restaurace „Na jezeře“, která je označována za zážitkovou, jsme si zašli až nyní. Bezesporu se jedná o krásné, luxusní prostředí. Podnik opravdu stojí přímo „na vodě“. Nahlédli jsme do jídelního lístku a nestačili valit oči...

Nakonec jsme si dali květákový steak. Nic takového jsme totiž dosud neochutnali. Nutno podotknout, že jídlo bylo velmi dobré. Obzvlášť dobře byla ochucená „ořechová granola“. Celý název zmíněného jídla zněl: „Květákový steak, květákové pyré, máslová pěna z kimchi, petrželová salza, ořechová granola.“ Cena? 590 korun.

Kdyby se sem vypravila čtyřčlenná rodinka a všichni by si dali tento steak, jen za jídlo zaplatí 2360 korun. A to nepočítáme pití, případně kávu po jídle…

Tak nějak mimochodem jsme si vzpomněli na dnes již legendární hlášku jednoho našeho expremiéra – „kdo z vás to má?“

Pro toho, kdo není milovníkem květáku, ale spíš třeba masa, jsme našli v nabídce této restaurace například vepřovou panenku Duroc, s restovaným zeleným chřestem, omáčkou s uzených kostí a s bramborovým pyré za 740 korun.

Vzhledem ke zmíněnému květákovému steaku nás napadlo zajít i do místní samoobsluhy, podívat se, za kolik v Lipně nad Vltavou nabízejí květák. Objevili jsme ho za 65 korun za kus.

Hogo fogo... raději pivko na chalupě

„To je hogo fogo. A květákový steak, říkáte? Nó, tak na to já moc nejsem. Já raději pěkný kousek masa,“ smál se starší pán, kterého jsme, jako jednoho z mála, při procházce potkali. Počasí nám ten den totiž příliš nepřálo a ven zřejmě nelákalo ani místní, ani turisty. „Po pravdě, pro mě je hogo fogo většina restaurací tady,“ dodal muž s tím, že má chalupu pár kilometrů odtud a sem jen zavezl ženu za kamarádkou, která je tady zrovna na dovolené. „Já se tady jen procházím. Chtěl jsem se podívat, co nového tady zase vyrostlo,“ vysvětloval, jak se ocitl na turisticky vyhledávaném místě.

Na otázku, proč si nezajde aspoň na kávu nebo na pivo, se pousmál. „A proč bych to dělal. Víte, na kolik to tady vyjde? To nejsem blázen! Dám si večer u souseda na chalupě, jednou jdu já k němu, podruhé on k nám. Vyhovuje nám to,“ vysvětluje. A dodává: „Vlastně, když to tak říkáte… Já si ani nepamatuju, kdy jsem byl naposledy v hospodě. A to jsme tam dřív chodili každý víkend. No... dnes za ty ceny, to si člověk rozmyslí,“ krčí rameny.

Smažák za 249 korun, olomoucké tvarůžky za 135…

Nahlédli jsme i do nabídky dalších restaurací a objevili například kuřecí řízek s bramborovou kaší za 259 korun, telecí řízek se šťouchanými bramborami a s kyselou okurkou za 385 korun, smažený sýr s hranolky a domácí tatarskou omáčkou za 249 korun. Svíčková s karlovarským knedlíkem a brusinkovou pěnou byla za 295 korun. V denní nabídce pak bylo například kuře na paprice s těstovinou za 225 korun. Hlad bylo možné zahnat i „něčím k pivu“. Zaujaly nás olomoucké tvarůžky s červenou cibulí, chilli a kmínem. V místním fastfoodu si můžete dát například belgické hranolky za 95 korun, nebo hot dog za 59. Půllitr Plzně tady vyjde na 65 korun. Blíž k jezeru jsme pak objevili půllitrovou Plzeň ještě o pět korun dráž.

Na kolik vyjdou zážitky na Lipně?

V zimních měsících jsme spočítali, na kolik vyjde rodinu „lyžařský“ výlet na Lipno. I teď jsme zjišťovali, kolik stojí aktivity, které zde můžete navštívit. Podívali jsme se například na Stezku korunami stromů, která patří mezi velmi oblíbené turistické atrakce. Dospělý zaplatí za vstupenku bez registrace 390 korun. Pro děti a seniory vyjde na 340 korun. S dopravou nahoru i dolů zaplatí dospělý bez registrace 690 korun, dítě a senior 540. Vše je levnější, pokud se zaregistrujete.

Pokud se budete chtít podívat nejen na Stezku korunami stromů, ale hodláte navštívit i Království lesa, vyjde vás to i s dopravou nahoru a dolů, bez registrace, pro dospělého na 1070 korun, pro dítě a seniora, opět bez registrace, na 920 korun. Registrace se vyplatí v podstatě ve všech případech. Stejně tak se vyplatí i různé množstevní a jiné slevy. Existuje například i sezonní vstupenka na Stezku korunami stromů.