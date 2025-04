Lavrov o Západu: Chystají novou válku. S Německem, Francií a Británií v čele

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5309 lidí



Následně se vrátil k období studené války a tvrdil, že po druhé světové válce „neexistoval jediný konflikt, kde by vůdci Západu jednali se stranami konfliktu jako se sobě rovnými“, přičemž se opět odvolával na principy Charty OSN. V ruské vizi multipolarity podle něj není vyloučen nikdo a spolupráce by dle něj měla probíhat i se Západem. „Nevidím důvod, proč by Čína a USA neměly mít dobré vztahy a proč by stejně tak neměly mít dobré vztahy Rusko a USA. Proč by se s každým nemělo jednat s respektem a s pochopením pro národní zájmy,“ prohlásil.



Následně uvedl, že již navázal kontakty se členy nové administrativy ve Washingtonu a „líbilo se mu poselství“, které z USA zaznamenal. „Necituji, ale v podstatě bylo sděleno, že zahraniční politika Spojených států je založena na národních zájmech Spojených států,“ vysvětlil s tím, že se tak má dít za uznání Spojených států, „že i jiné země mají své národní zájmy a ty by se nikdy plně neshodovaly, možná by ani polovina těchto zájmů nebyla podobná“. „Ale když se zájmy, zejména zájmy velkých zemí, shodují, je pro ně zásadní najít způsoby, jak je zhmotnit do vzájemně prospěšných ekonomických, logistických a jiných projektů, zatímco když si tyto zájmy vzájemně odporují, je odpovědností a povinností zemí, zvláště pokud mluvíme o velmocích, aby tyto rozdíly nedopustily, aby se zvrhly v konfrontaci, zejména válečnou konfrontaci,“ přednesl Lavrov, co považuje za aktuální postoj USA.

„A to je něco, co absolutně podporujeme. V celé historii jsme jednali stejně. A poslední prvek této multipolarity, v našem společném regionu, bezpečnostní otázky po druhé světové válce, byly řešeny z euroatlantické logiky. Z logiky NATO, samozřejmě. EU byla sama o sobě evropská, ale v poslední době Evropská unie podepsala s NATO smlouvu nebo dohodu a je nyní součástí euroatlantické politiky – o tom není pochyb – včetně zajištění svého území pro plány NATO na přesun na východ, na jih, nevím kam,“ mínil šéf ruské diplomacie.



Také Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) byla dle mínění Lavrova „vytvořena jako zjevně euroatlantické uskupení“. „Všechny tyto euroatlantické konstrukce, myslím, selhaly. Nepodařilo se jim upevnit bezpečnost a stabilitu. To, co se jim podařilo, je podnícení napětí a remilitarizace Evropy včetně Německa, a to i přesto, že se ekonomická a sociální situace zhoršuje,“ tvrdil s tím, že „veškeré úsilí tohoto euroatlantického společenství se soustředí na přípravu na novou válku“.

„A Německo spolu s Francií a Británií jsou v tom v čele,“ doplnil.



Následně Lavrov uvedl, že Severoatlantická organice (NATO) „měla být v první řadě rozpuštěna poté, co přestal existovat Sovětský svaz, poté, co přestala existovat Varšavská smlouva“ a ze Západu se dle něj ozývaly hlasy, že by se měla soustředit pozornost na OBSE.

Tvrdil, že sliby o nerozšiřování NATO na východ, které měl učinit například americký exministr zahraničí James Baker, Rusko písemně nemá, jelikož jej nenapadlo, že by to bylo potřeba. „Ale NATO nejenže zůstalo, ale bylo v podstatě oznámeno, že to bude jediná organizace, která může zaručit vaši bezpečnost,“ pokračoval.

Na summitu OBSE v Istanbulu podle Lavrova byla přijata slavnostní deklarace, která hovořila o právu každého státu vybrat si bezpečnostní alianci. „Ano, každý má právo vybrat si bezpečnostní aliance. To však nelze dělat na úkor snižování bezpečnosti ostatních,“ mínil a opět narážel na NATO.



Zmínil, že poté, co se stal ruským prezidentem Vladimir Putin a rozšiřování NATO kritizoval, postavilo se proti Ukrajině a Gruzii v NATO Německo s Francií a zablokovaly rozhodnutí o formálním zahájení vyjednávacího procesu, avšak posléze vydaly deklaraci, že Gruzie a Ukrajina budou v NATO.

„Když se prezident Vladimir Putin zeptal kancléřky Angely Merkelové, jaký je v tom rozdíl, řekla: ‚Ne, ne, ne, ne, to je jen politické prohlášení‘, a podařilo se nám vyhnout se zahájení právního procesu,“ vzpomenul Lavrov. Poté podle něho začalo ze strany Západu „podvádění“ a dohody mezi Ruskem a NATO prý byly bez úspěchu.

Vyjádřil se poté i k obavám Evropy o soudržnosti v NATO: „Myslím, že největším nepřítelem NATO je NATO samotné a ti, kteří se ho snažili využít k dominanci v rozporu se svými vlastními závazky v OBSE. Ale ten proces fragmentace, který jsem zmínil a který probíhá ve světové ekonomice, se odráží i v bezpečnostní oblasti, diskusích NATO, strašení Evropanů, že budou ponecháni svému osudu.“



„Spolupracujeme s mnoha zeměmi v Africe, Latinské Americe, stejně jako západní země. Turecko je značně přítomné v Africe a stejně tak arabské země. Jde o to, že když přijedete do něčí oblasti, měli byste respektovat názory regionálních a hostitelských zemí, a nevnucovat svá pravidla, jako naši evropští a britští kolegové po celém světě,“ vyjádřil se dále ke spolupráci zemí, přičemž kritizoval evropské země.



„Kdysi do toho byla zapojena i Bidenova administrativa, která běhala po celém světě a říkala: ‚Neobchodujte s Ruskem, neprodávejte do Ruska, nenakupujte z Ruska, nescházejte se s Ruskem.‘ Vím to, protože taková jsou fakta. A to není multipolarita. Je to posedlost vaší globální rolí, kterou jste si sami vymysleli a která fungovala během kolonialismu, po určitou dobu v postkoloniálních dobách, ale nyní dochází ke druhému probuzení globálního Jihu,“ pokračoval Lavrov a hovořil o dle něho dosud nerovném přístupu k mnoha zemím na jižní polokouli.

Po nástupu Donalda Trumpa dle něj došlo především k „banální věci“, jakou je, že Rusko a USA spolu mluví. „Země spolu mluví, aniž by si navzájem diktovaly, aniž by žádaly o jakoukoli podmínku. Jen spolu mluví,“ řekl.



Rusko bylo Bidenovou administrativou podle Lavrova „doktrinováno“ jako bezprostřední hrozba. Podotkl, že si sice například Washington s Pekingem vyměňují hrozby a nepříliš hezké vztahy, avšak i tak spolu stále komunikují a „nikdy spolu nepřestaly mluvit na úrovni ministrů zahraničí, ministrů obrany, poradců pro národní bezpečnost a prezidentů“.



„A Bidenova administrativa se nějak rozhodla, že s Ruskem by to mělo být jiné. Rusko se musí poučit. A tato lekce, tento trest by byl ve formě izolace,“ navázal Lavrov a označil za hloupé, že USA za předchozí administrativy s Moskvou nemluvily.

„Donald Trump tedy navrhl vrátit se k normálnosti, zastavit tento idiotský postoj, který byl ostudou pro americkou roli ve světových záležitostech,“ zaznělo od ruského ministra zahraničí s tvrzením, že Rusové „nikdy neodmítli návrhy na spolupráci v ekonomice či při řešení konfliktů“.



Vrátil se též k setkání v Rijádu a jmenoval, že na něm zástupci Ruska a USA hovořili o regionálních problémech na Blízkém východě, íránském jaderném programu a dalších tématech nevyjímaje Ukrajinu. Právě řešení konfliktu na Ukrajině podle Lavrova spočívá v „odstranění jeho základních příčin“



„Prezident Trump byl prvním a zatím myslím téměř jediným ze západních vůdců, který opakovaně, s přesvědčením, několikrát prohlásil, že bylo obrovskou chybou zatáhnout Ukrajinu do NATO. To je jedna z hlavních příčin, kterou jsme tolikrát citovali,“ popsal, co má být dle něj ta hlavní.

„Dlouhodobé urovnání“ dle něj bude třeba v rámci „územních problémů“. „Ukrajinci a lidé jako Emmanuel Macron, Keir Starmer a Ursula von der Leyenová nyní říkají, že Ukrajina je pro a Rusko je proti příměří. Ale ztrácejí zrak, myslím schválně, z nuancí, jak to nazval prezident Putin,“ prohlásil Lavrov a vyjasnil, že má jít o otázku členství v NATO a o území.



Rusku podle Lavrova „o území nejde“. Jde nám jen o lidi, kteří žijí na těchto územích, jejichž předkové jako Kateřina Veliká tam žili po staletí, kteří založili města jako Oděsa, stavěli továrny, stavěli domy, přístavy, a tito lidé se za sovětských časů zkroucenou historií nestali součástí Ruska, ale součástí Ukrajiny, protože to bylo považováno za konsolidační faktor k neutralizaci ultraradikálů žijících v západní části Ukrajiny po válce, když se připojila k Sovětskému svazu,“ mínil šéf ruské diplomacie, podle jehož tvrzení jsou tito lidé „zbaveni všech lidských práv“.



„Pokud tedy čtete a posloucháte, co říká Západ, EU, NATO, zejména EU. Lidská práva jsou nade vším. Když diskutují o Venezuele, Rusku, Srbsku, Turecku, nikdy nezapomínají na lidská práva. Podívejte se, co říkají o situaci na Ukrajině. Říká se, že Zelenskyj a jeho tým hájí evropské hodnoty. Pokud je vaší hodnotou vyhlazovat jazyk těch, kteří zemi založili, pokud je vaší hodnotou oslavovat nacisty a jejich kolaboranty, kteří byli odsouzeni Norimberským tribunálem, kterým dáváte pomníky, jejichž narozeniny slavíte jako státní svátek, a přitom ničíte, shazujete pomníky těm, kteří zachránili Evropu před nacismem, shazujete pomník v Oděse, kterou jsem již zmínil, pomník Kateřiny Veliké,“ uvedl a věnoval se dále pomníku, který byl roku 1920 v Oděse zlikvidován bolševiky a obnoven byl v roce 2007, avšak v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině bylo rozhodnuto o jeho demontování a přesunu do muzea.

Následně Lavrov k nové administrativě ve Washingtonu podotkl, že Trump, „se zdá, že rozumí mnohem více tomu, co se děje, než kterýkoli evropský vůdce, s výjimkou těch v Maďarsku a na Slovensku“. „Tito lídři jsou docela přemýšliví,“ odkázal na Viktora Orbána a Roberta Fica.



A došlo též na zmínění návrhu amerického zmocněnce pro Ukrajinu Keitha Kellogga, rozdělit Ukrajinu podobně jako Berlín po druhé světové válce. „Vůdci bruselské byrokracie říkají, že musíme dosáhnout dohody, která nakonec musí Ukrajině zaručit suverenitu. Ti mimochodem nezmínili územní celistvost, ale suverenitu. Moje otázka je na ně: ‚Chcete říct, že chcete mít mírové jednotky, které udrží stejný režim, který nyní vede Zelenskyj? Nechcete se tohoto režimu zeptat, zda by měl zájem naplňovat mezinárodní závazky včetně Charty OSN týkající se práv menšin na jazyk a náboženská práva národnostních menšin?‘ Nikdo tento problém nenastoluje,“ mínil Lavrov. Vojenská přítomnost na Ukrajině podle něj nebude k mírovým účelům, nýbrž k „udržení a ochraně nacistického režimu“ – jak nazývá ukrajinskou vládu.



Ukrajina podle něj také „zaplavuje“ Evropskou unii levným obilím a zlevňování obilí podle něj vadí Evropské unii i jejím občanům. „Ano, rozumíme, ale naši voliči by měli trpět kvůli Ukrajině, zatímco ve stejné době tam žijí tisíce a tisíce Ukrajinců v evropském luxusu a kupují si velmi drahá vozidla,“ tvrdil. „Ale tak evropská elita nazývá evropské hodnoty, které hájí v osobě Zelenského režimu,“ doplnil Lavrov na konferenci v turecké Antalyi.





