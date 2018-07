Lehce rasistický humor na téma „mistrovství světa ve fotbale“. Víte, kdo vyhrál?

„Pořadí MS ve fotbale opsané z facebooku:

1. Africa All Stars

2. Chorvatsko

3. Belgické Kongo“

Tímto postřehem Miroslav Macek okomentoval v pondělní glose výsledky fotbalového šampionátu v Rusku.

Pod ministrem práce a sociálních věcí se kýve židle. Petr Krčál (ČSSD) údajně opsal celé strany ve své bakalářské práci. Miroslav Macek ale vidí pochybení i na straně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde Krčál práci obhájil. A zároveň si Macek dělá legraci z neustálého strašení ruskými hackery.

„Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál, který v kabinetu zastupuje sociální demokraty, má stejný problém, kvůli němuž musela už před hlasováním o důvěře rezignovat ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO. V bakalářské práci, kterou Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je mnoho stránek stejného textu, který už dříve napsal jiný autor. V některých kapitolách včetně úvodu jsou celé stránky přímo „překlopeny“ z jiné bakalářské práce.

Fotogalerie: - Ruská propaganda

Řadu takových míst odhalil specializovaný program na kontrolu plagiátů, ještě větší část nepůvodního textu však objevil Seznam při další podrobné analýze Krčálovy práce. Seznam ministra Krčála s těmito zjištěními konfrontoval. Ministr řekl, že si shody svého textu s jinými pracemi neumí vysvětlit a že na své práci pracoval poctivě. Tolik zpráva. Zatracení ruští hackeři! Nedají a nedají si pokoj a jak to má pak chudák ministr vysvětlit? Ovšem to podstatnější! Neměly by být potrestány i ty „vysoké“ školy, když pouští do oběhu takové zmetky,“ ptá se Miroslav Macek.

Původní text ZDE:

