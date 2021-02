Lékař: Testování dětí? Rodiče, tenhle soud neprohrajete. Vše je jinak

Někdejší ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula volá po plošném testování žáků ve školách. Docent Martin Balík ze Všeobecné fakultní nemocnice v nedělních Otázkách Václava Moravce varoval, že především antigenní testy mohou u žáků diagnostikovat falešnou pozitivitu. V podobném duchu se vyjádřil i pražský lékař Šimon Reich, který konstatoval, že kdyby se rodiče dětí soudili se státem, pravděpodobně vyhrají. Konstatoval, že by školy dětem otevřel, a důkladně vysvětlil, proč by tak učinil.

Roman Prymula už dlouho volá po plošném testování populace na koronavirus. Česko, které dnes dělá asi 60 tisíc testů denně, by podle jeho názoru mělo dělat až 200 tisíc testů za den. Stávající ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný a ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga teď hledají cestu, jak plošně testovat žáky na školách, aby se opravdu mohli vrátit do tříd.

Podle docenta Martina Balíka může být plošné testování antigenními testy problematické.

„Já mám veliký problém s plošným používáním antigenních testů třeba ve školství, protože ty testy, které jsou volně dostupné, jsou často zatíženy velikou chybou,“ varoval docent Balík v Otázkách Václava Moravce 24. ledna s tím, že by se mohlo nezřídka stát, že nemocné dítě zůstane ve třídě a zdravé dítě bude posláno domů.

Varovná slova na konto plošného testování ve školách pronesl také pražský lékař Šimon Reich, člen TOP 09.

„Pravidelné antigenní testování dětí ve školách je medicínsky nesmyslné a před soudem neobhajitelné. Pokud budou rodiče žalovat stát, tak nemohou prohrát. Pozitivní antigenní test neznamená automaticky infekčnost. Boj s epidemií se totálně zvrhnul v politikum a byznys. Nebo je to stále stará ‚dobrá‘ neschopnost? Už se v tom popravdě trochu ztrácím,“ napsal Reich na sociální síti Facebook.

„Lidské tělo a jeho integrita je svatá. Pokud se chce někdo někomu šťourat v těle (byť jenom v nose), tak ať si připraví informovaný souhlas,“ doplnil svůj názor.

Osobně by školy otevřel.

„Buď bych volil variantu zcela bez testování s tím, že se důsledně ochrání učitelé (kvalitní respirátory, časté větrání tříd, dezinfekce povrchů atd.) nebo bych začal rychlotesty na protilátky a testoval bych děti nad 10 let (možná dokonce od 14 let výš). Děti do 10 let bych pustil do škol již nyní, starší žáky postupně a pozvolna, ze začátku bych tam pustil přednostně ty, kteří mají protilátky. Pokud jde o PCR či antigenní testy, tak po těch bych u dětí sáhnul pouze v případě symptomů,“ rozhodl se vysvětlit, jak by postupoval on, pokud by byl členem vlády a měl možnost o tom rozhodovat.

Pracoval by přitom se studiemi, které ukazují, že mezi různě starými dětmi se koronavirus šíří odlišně. Přistupovat stejně k dětem všech věkových kategorií je podle jeho názoru chybou.

Školy by tedy opravdu otevřel, učitelům by poskytl kvalitní respirátory, aby se mohli chránit, často by ve třídách nechal větrat a nechal by pravidelně dezinfikovat povrchy.

