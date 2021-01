Nesmíte lhát! Moravec přihlížel, jak Kubek drtí Blatného. Ten udělal zásadní chybu

reklama

„Já se snažím dělat celý život věcí tak, abych jich nelitoval, takže jsem nelitoval, nelituji a nemám ani touhu utíkat. To, co mě nejvíc mrzí je to, jak jsme k sobě nesmírně kritičtí. Jak naše úspěchy obracíme v neúspěchy, že jsme k sobě příliš kritičtí, to mě na nás jako na národ mrzí,“ poznamenal ministr a bránil tak mimo jiné i vládu.

Poté se vyjadřoval ke statistikám úmrtí na covid. „My víme, že asi 30 procent úmrtí na covid, které my vykazujeme, je jednoznačně spojeno s covidem,“ oznámil Blatný.

Pak je ale dalších 10 procent, kdy člověk zemřel např. po autonehodě, ale do statistik se zavede jako úmrtí na covid, protože v době autonehody byl pozitivní.

„A potom je 60 procent, kdy máte koronavirus, ale vedle toho máte ještě nějaké jiné onemocnění, jako např. rakovinu,“ uvedl Blatný s tím, že u těchto 60 procent je třeba zhodnotit, na co tito lidé opravdu zemřeli.

V tu chvíli už se prezident České lékařské komory Kubek neudržel: „To je prostě blábol,“ vypálil na Blatného.

„My jsme v České republice epidemii naprosto nezvládli. 15 tisíc mrtvých, to je národní tragédie. Já vím, že vy jste už na počátku lakoval situaci na růžovou, než reálně je. U nás je celková nadúmrtnost na úrovni 12,6 procenta,“ zlobil se Kubek.

„A vy nesmíte lhát,“ vrátil Kubek úder Blatnému.

Balík upozornil, že Česko se v koronaviru koupe už 10 měsíců a počet úmrtí prudce narostl až na podzim. „Je to tragédie,“ uznal Balík. Ale jedním dechem dodal, že je třeba ta data zhodnotit v horizontu celých 10 měsíců.

Podle Balíka musíme především chránit rizikové pacienty, protože až dvě třetiny úmrtí se týkají rizikových skupin obyvatel.

Kubka však nepřesvědčil. Prezident ČLK volal po tvrdém lockdownu na 14 dní až tři týdny. Jinak se prý nesmíme divit, že už nás Německo považuje za rizikovou zemi. „Pak se nedivme, že se na nás Němci dívají pomalu, jako bychom byli prašiví,“ zlobil se Kubek.

Tady se ale docent Balík postavil jasně proti Kubkovi. „Já bych byl opravdu tvrdě proti tomu to tady na 14 dní zavřít,“ kroutil hlavou Balík s tím, že Česko často postupuje z extrému do extrému, Jednou příliš škrtí ekonomiku, podruhé příliš rozvolňuje.

Upozornil, že když děti nedostanou šanci vzdělat se, po zbytek života to poškodí jejich kvalitu tohoto života. Tuto ztrátu dokážou podle Balíka dohnat jen někteří mladí lidé.

Blatný řekl: „Dokud nebudou nemocnice prázdné, tak není řeč o žádném dalším rozvolňování. Teprve, až počet hospitalizovaných poklesne na 3 tisíce, momentálně je to necelých 6 tisíc, tak vláda bude uvažovat o rozvolnění na stupeň 4 v systému PES.“ Ministr počítá, že „k tomuto poklesu může dojít nejdřív v polovině února“. Nemocnice je třeba uvolnit kvůli pacientům, kteří potřebují lékařskou péči, i když nemají covid.

Balík se vrátil k situaci ve školství a volal po otevření škol. Během debaty u Moravce volal po otevření škol mnohokrát.

„My jsme země, která si zařízla svůj vzdělávací systém snad nejvíc z celé Evropy. Jistě víte, jak ta distanční výuka moc nefunguje až do 16-17 let věku. Jsou země, kde školy byly otevřeny až do úplného extrému. Ve Švédsku a v Irsku až do prosince děti chodily do školy – ale přitom ve Švédsku mají o 4 tisíce méně mrtvých. Tak tohle by mi někdo měl vysvětlit,“ žádal Balík.

„Já bych tady chtěl apelovat na politiky, i tady na pana ministra, že z této krize se dostanem jen vzděláním těch lidí,“ dodal Balík.

Ministr přislíbil, že až bude možné rozvolňovat, tak školy přijdou na řadu jako první.

Divákům také oznámil, že během následujícího týdne se budou sbírat podklady pro to, zda je možné nařídit lidem nošení respirátorů FFP2 ve veřejných prostorách. Jestliže vláda dospěje k tomu, že si lidé zvládnou pořídit respirátory, pak bude podle Blatného z lékařského hlediska vhodné to nařídit.

Podle Kubka nám kvůli šířící se britské mutaci koronaviru nezbude, než protiepidemická opatření zpřísňovat. Zlobil se na lidi, že nehlásí své kontakty. „Kdyby toto (nahlášené kontakty) byla pravda, tak jsme národem lesních poustevníků,“ kroutil hlavou naštvaný Kubek.

V tu chvíli Balík vyrazil do ostrého protiútoku. „Já mám veliký problém s plošným používáním antigenních testů třeba ve školství, protože ty testy, které jsou volně dostupné, jsou často zatíženy velikou chybou,“ varoval docent Balík, s tím, že by se mohlo nezřídka stát, že nemocné dítě zůstane ve třídě a zdravé dítě bude posláno domů.

Blatný upozornil, že to by znamenalo týden co týden testovat stovky tisíc lidí, ale na to nebude kde brát peníze.

„Jestliže jsme ve válce s koronavirem... Válka je o alokaci medicínských zdrojů a zdrojů, které máme. Máme prioritní skupiny, které jsou ohrožené. Jarní čtyřměsíční lockdown byl z mého pohledu přehnaný,“ konstatoval Balík.

„Ale my jsme tady neměli ty mrtvé a já jako lékař se snažím řešit ty mrtvé,“ vpadl Balíkovi do řeči Kubek.

Ale docent Balík pokračoval dál. „Ten jarní čtyřměsíční lockdown připravil tu republiku o rezervy a to pozdější rozvolnění, které bylo špatně, což nikdo nezpochybňuje, tak to přišlo poté, co se národ uzavřel do vašeho čtyřměsíčního lockdownu a pak se potřeboval nadechnout,“ zdůrazňoval Balík.

Moravec chtěl poté od Blatného slyšet, zda premiér Andrej Babiš svými politickými kroky spíše nemaří snahu proočkovat populaci.

„Já se snažím řešit tyto věci odborně a já se k této otázce už dál vyjadřovat nechci,“ zdůraznil Blatný.

Když na ministra Moravec tlačil dál a chtěl slyšet, zda premiér Babiš spíš situaci nekomplikuje, znovu odmítl odpovědět. „Já se snažím řešit věci po odborné stránce a k tomuto se, prosím, vyjadřovat nechci,“ zopakoval Blatný.

Kubek zdůrazňoval. že seniory je třeba pozvat k očkování jinou cestou. „Ten registrační systém je pro seniory naprosto nevhodný,“ zlobil se Kubek.

„Téměř 50 % našich seniorů už je zaregistrováno. Dělají to dobře, mají můj obdiv,“ oponoval Blatný.

„Protože jim s tím pomáhají jejich děti,“ ozval se Moravec.

Balík zdůraznil, že se chce „vyhnout politické omáčce“, ale v obecné rovině konstatoval, že by bylo lepší do systému zapojit i zdravotní pojišťovny, které mají k dispozici potřebná data.

Blatný okamžitě oponoval, že kdyby stát využíval registry pojišťoven, tak by tyto registry spadly, zatímco nový systém registru vydržel.

„To přece nemůžete myslet vážně, vždyť ten systém přestal pracovat,“ kroutil hlavou Moravec.

„Asi hodinu,“ kontroval Blatný.

Kubek upozornil, že seniory na očkování mohli posílat jejich praktičtí lékaři, čímž by se senioři vyhnuli práci s internetem, se kterým často pracovat neumí.

Poté Kubek složil poklonu nemocnicím. Zmínil i předbíhání v očkování. „Já bych chtěl strašně poděkovat nemocnicím, které zvládly ten první nápor očkování, i když vedle toho ještě musí léčit. Proto mě velmi mrzel ten hon na čarodějnice, že než aby tu vakcínu vylily, tak ji naočkovali někomu mimo pořadí,“ kroutil hlavou Kubek.

Blatný upozornil, že v Česku je v tuto chvíli tak málo vakcín, že nejrizikovější skupinu se podaří naočkovat až do konce března – nikoli do konce února, jak bylo původně v plánu.

Jak tuto situaci řešit?

Podle Balíka lze uvažovat o tom, že se co nejvíce lidem píchne první dávka vakcíny a že dávka druhá se odloží. Vše ve jménu ochrany rizikových pacientů.

Blatný uznal, že to je možnost, ale varoval, že jsou známy případy, kdy se lidé nakazili mezi aplikací první a druhé dávky vakcíny.

„Já bych před tím varoval, tady souhlasím s panem ministrem, protože ten člověk není doočkovaný, on je tzv. rozočkovaný a ta imunita může poměrně rychle vyhasnout,“ varoval Kubek.

„Já bych chtěl říct, že už dva měsíce marně škemrám o odměny pro zdravotníky za podzimní vlnu pandemie. Pan ministr ni říká, že na to nemá kompetence. Pan premiér Babiš mi sice pořád slibuje, ale zatím se nestalo nic. Já pana premiéra už dlouho žádám o schůzku, ale on nemá čas,“ zlobil se Kubek.

„My žádáme odměnu pro všechny zdravotníky 50 tisíc tak, aby se to neomezovalo jen na nemocnice, jak se to stalo na jaře,“ pokračoval v palbě Kubek.

„On se vám pan premiér vyhýbá?“ ptal se Moravec.

„To já nevím,“ odvětil Kubek.

Debata se v tu chvíli nachýlila k závěru a hosté se loučili s diváky.

