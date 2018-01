Lepšolidi z pražské kavárny a jejich slušný kašpar se třinácti poradci. Prořízlá blogerka Provazníková předložila mnoho důvodů, proč je Drahoš nevolitelný

Provazníková se ve svém textu zaměřila na několik okruhů, mimo jiné na zdraví, sjednocování země, vystupování či zkušenosti s politikou. Důležitá pro ni také byla otázka imigrační politiky a „Výzvy vědců“.

Co se týče zdraví, považuje Provazníková tuto otázku za populistickou propagandu TOPky a jiných antizemanovských „lepšolidů“. „Havel chlastal, hulil, každou chvíli byl v nemocnici a nikomu to nevadilo. A najednou je zdravotní stav znovu kandidujícího prezidenta tak přitěžující okolností? Nehledě na to, že je to spekulace politických odpůrců. Zdraví z nikoho dobrého prezidenta nevyrobí,“ poznamenala Provazníková.

Když se pak Provazníková zaměřila na sjednocování, zeptala se, jak by kdo chtěl sjednotit libertariána s komunistou či podnikajícího miliardáře se zaměstnancem s podprůměrným platem. „Žádné ‚sjednocování‘ společnosti už z principu není možné a je to tak přirozené: každá skupina obyvatel má odlišné zájmy. Sjednocování je prázdný manipulativní pojem pražské kavárny, lepšolidů a médií. Sjednocená společnost je prázdný, utopistický (téměř komunistický!) pojem, který se stal módním... Prezident (ani nikdo jiný) nikoho sjednocovat nemá – ani nemůže,“ podotkla Provazníková, pro niž Drahoš lepší volbou dle jejích slov není.

„Jednak proto, že nemám žádný komplex a nepotřebuji si svoji inteligenci dokazovat (na to mám papír z Mensy, diplomy atd.), jednak proto, že Zemanovi může být připsáno plno (i nelichotivých) adjektiv, ale nevzdělaný či hloupý mezi ně rozhodně nepatří,“ zmínila Provazníková.

Podotkla také to, že se domnívá, že ve chvíli, kdy se Evropa nevyvíjí dobrým směrem, je třeba silných osobností s názory a nikoliv slušní kašpaři se 13 poradci. „Německo má Makrelu s názorem, Francie má Makaróna s názorem, Maďarsko má premiéra s názorem, Rakousko má prezidenta, co chce, aby i rakouské ženy v rámci solidarity nosily hadru na hlavě, plus premiéra s názorem. A Drahoš? No, víte, jak to je. Když nikomu nevadíte a chcete se zavděčit co možná nejvíce lidem, nakonec to poserete na všechny strany,“ řekla bez skrupulí Provazníková, jíž vadí i to, že Drahoš nemá zkušenosti s politikou.

Závěrem se pak Provazníková zaměřila na imigrační politiku a na „Výzvu vědců“. „Problém má dvě části. Migraci a islám. Kdo s vámi hovoří o migraci a nezmíní islám, nehraje s vámi fér hru. Ty dvě věci spolu totiž velmi úzce souvisí. A zde je problém. Tohle Drahoš buď nechápe, anebo kvůli svým vítačským podporovatelům chápat nechce. Já si myslím, že obojí,“ řekla Provazníková. Následně i zmínila, co jí na „Výzvě vědců“ vadí.

„Je to projev povýšenosti těch, kteří si o sobě na základě titulů a velmi úzké oborové specializace myslí, že jejich názor a slovo má větší váhu než slovo kohokoli jiného – a to i v záležitostech, kterým nemusí rozumět o nic víc než vy nebo já. A ať už mají podepisovatelé názor na imigraci jakýkoli a titulů ve svém oboru(!) kolik chcou, jedno je z těch canců jasné: podstatu islámu – a tedy podstatu imigrační hrozby – vůbec nepochopili,“ uvedla skutečnost, že podepsání „Výzvy vědců“ je podle jejích slov výkřikem neinformovaných, tupých mozků, které chtějí jen vypadat humánně a lepšolidně.