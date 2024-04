Lež? Ne, vy lžete. Plísnili Schillerovou za migraci a narazili

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová byl položen dotaz

Dobrý den, prý budete ve sněmovně jednat o migračním paktu. Znamená to, že jde ještě zvrátit jeho schválení nebo nějak zasáhnout do jeho znění? A můžete to udělat vy poslanci nebo to je záležitost jen Bruselu, kde podle toho, co jsem slyšela, ale pakt už prošel. Tak jak to s ním vlastně je? A ještě ...

