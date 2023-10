Libore Boučku, umělec a „blbý“ občan vám jde něco říct

reklama

Hostem rozhovoru SpotlightCZ pod vedením Aktuálně.cz byl český moderátor Libor Bouček, který mimo jiné moderuje i pořad Máme rádi Česko. Moderátorka Linda Bartošová se ho i kvůli tomu možná hned z kraje zeptala, kdy on sám Česko rád neměl.

Jako první Bouček zmínil období mezi lety 1997–2002, kdy Česko ohrožovaly povodně. Druhé období, které jmenoval, byl počátek pandemie covidu-19. „Možná tak ještě z počátku covidu, kdy se otevřela brána k dezinformacím. A můžeme tak začátek covidu, to znamená první dva kvartály roku 2020 a zejména možná ten třetí, kdy přišla podzimní vlna, označit za start dezinformační doby na území Česka,“ uvedl Libor Bouček.

Nový Spotlight ?? https://t.co/JXrX4C40SS ??

?? Jak obtížné je v dnešní době dělat zábavu? Podle moderátora Libora Boučka je při snaze pobavit lidi velmi snadné používat vulgarismy. On sám se jim přitom snaží vyhýbat, podle něj je nejkrásnější humor ten autentický. "Lidé dnes už… pic.twitter.com/NhPdg6a3j1 — SpotlightCZ (@SpotlightCz) October 16, 2023

Bartošová poznamenala, že tato doba stále trvá a bude gradovat spolu s nadcházejícími volbami. Bouček souhlasil s budoucím gradováním dezinformací, není nicméně toho názoru, že by to bylo způsobeno nadcházejícími volbami. „Ono to není ani tak o volbách, ty dezinformace. Dostali jsme se k tomu tak, kdy sociální sítě jsou absolutně nekontrolovatelný. Relevance věcí není nijak ověřitelná, tak se šíří spousta informací, je jasný, že se objeví spousta spekulací,“ vysvětlil.

„Spousta uživatelů touží po tom, aby byli co nejvíce vidět, takže musejí nějak podtrhnout svoje vyjádření, vykřiknout ho. Tak je lepší říct takovou polopravdu nebo něco, co v tom shluku lidí je udělá zajímavými. Z toho to plyne,“ vyjádřil moderátor svůj názor na původ dezinformací.

Bouček: Dezinformace? Lidská blbost

Za šířením dezinformací podle jeho slov nestojí pokusy o manipulaci. „Já si myslím, že spousta dezinformací nevychází z nějaké manipulace nebo že by za nimi stál někdo s konkrétním cílem. Vychází to z naprosto normální věci, která je běžná a každému národu normální, a tou je lidská blbost,“ usnesl se Bouček.

Lidé, kteří chodí na různé demonstrace a podléhají dezinformacím, jsou podle Boučka nespokojení a frustrovaní, že nevěří už vůbec ničemu. Problém však podle Boučka není v tom, že by Česko tito lidé neměli rádi, ale nemají rádi ty, kdo ho vedou. „Když si poslechneš, co říkají, tak naopak oni Česko deklarativně mají strašně rádi. Oni říkají, že demonstrují hlavně proto, aby Česko zůstalo zachované a nepodlehlo diktátu ať už z Bruselu nebo ze Štrasburku. Takže oni ho mají rádi, jen nemají rádi ty, kdo ho vedou,“ řekl s tím, že těmto lidem rozumí.

Psali jsme: „Právo na názor? Ne!“ Libor Bouček: Tohle s ním provedlo očkování

Důvodem pro nespokojenost lidí může být i vize toho, že Česko nečekají tak hezké časy, jako byly podle Boučka například devadesátá léta. „To se hodně blbě přijímá. Že si musíme říct, že se budeme mít hůř, a musíme se na to připravit,“ poznamenal s tím, že lidé se s tím, že doba bezmezné konjunktury je pryč, musejí smířit. „Budeme muset vnímat ty souvislosti kolem nás, že leckdy ani my za to nemůžeme, že se budeme mít prostě hůř,“ komentoval situaci v České republice Bouček.

Moderátorka rozhovoru se dále Boučka zeptala, zda by neměl zájem o svůj vlastní pořad, kde by společnost, k níž se často vyjadřuje i prostřednictvím sociálních sítí, neprobíral podrobněji. Bouček odvětil, že o tom přemýšlel, je však na pochybách, jestli by o jeho názory byl ve větší míře zájem. „Furt pochybuju, jestli to, co říkám, mám podložený. Ne že bych si nestál za tím názorem, ale jestli by to někoho zajímalo,“ řekl a dodal, že také neví, zda zrovna jeho názor je ten správný.

„Jsou názory, který by měly být vnímaný víc, když jsou vyřčený někým, kdo má vzdělání a má to podložený a je to člověk, který skutečně ví. To jsou názory, které by měly být správnější,“ polemizoval na téma, zda vůbec něco jako „správný názor“ existuje.

Vyskočil: Ne. Lidi už to sere

K rozhovoru moderátora Libora Boučka s Lindou Bartošovou se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil herec Ivan Vyskočil. „S Liborem Boučkem naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím zejména, jak se začaly rozšiřovat ty informace okolo covidu. Například jak jsme byli informováni, že kdo se naočkuje, takže tím covid skončí a má tzv. tečku a už vůbec nic nebude potřeba. Za druhé další dezinformace – že se za chvilku ukázalo, že bude potřeba další a další a že rozhodně žádná tečka to nebude. Za další se říkalo, jak ten covid, že to přinesli netopýři. No a nakonec se ukázalo a jaksi oficiální mainstream k tomu mlčí, což znamená, že není schopen to vyvrátit, že to uniklo z laboratoře. A také se ukazuje, že tu laboratoř, protože ji nemohli mít v Americe, tak ji platili v Číně Američani. Takže to byla další dezinformace, která se ukázala být nepravdivá. Takže opravdu v tomto s ním naprosto souhlasím,“ poznamenal Vyskočil.

S Boučkem se shodl také na tom, že se budeme mít stále hůř. „Ano! Pokud nám bude vládnout Fiala, Rakušan a tato vláda, která je absolutně nekompetentní. Protože učitel, který vede vnitro, elektrikář, který vede finance a každou chvilku se splete v počtech… Tak ten člověk nemůže být ministrem financí. Další jsou tam amatéři jako paní Pekari-Adamová, která radí kdekomu, koho mají volit. Ale oni si naštěstí ti lidé zvolí v tom vedlejším státě podle sebe. Pan prezident, tomu to někdo zřejmě píše… Takže ano, pokud nám bude vládnout tato nekompetentní vláda, naprosto s Liborem souhlasím, že se budeme mít stále hůř. Ačkoliv nám pan Fiala posílá takové dezinformace, že už je to všechno v pořádku a že ceny klesají, tak já jsem si toho v samoobsluze nevšiml. Já jsem si všiml, že ceny stoupají. Ale možná že já jsem blbej a pan Fiala je chytrej,“ uvedl Vyskočil.

„Tato vláda opravdu myslí na lidi. Takže v tom ozdravném balíčku, jak jsem si všiml, a to jenom namátkou, zdražili – ženským vložky, zdražili pleny, kojeneckou vodu… Na toto všechno musíme vybrat od těch obyčejnských lidí, co by chtěli mít byt, děti, žít si podle svého… Věřím, že nikdo si nemusí kupovat každý večer šampaňské a kaviár. Ale vložky, pleny, kojeneckou vodu, napouštět vodu, která je čím dál dražší, jezdit autem, na které bude zase dražší dálniční známka, někde bydlet, takže zase zdražíme poplatky za nemovitosti... Toto prostě potřebujeme. A na to musí ta vláda vybrat, od nás, od těch obyčejných, mnohdy chudých lidí. Takže my se budeme mít pořád hůř, ale hlavně že budeme mít na Ukrajinu. Protože z něčeho se to přece k.rva! musí platit. No a musím to platit já, Bouček, tady paní Nováková odvedle… Ale ti pánové nahoře, ti si akorát přidají. A přidávají si z našeho. Ale tedy jsme takový malý stát, lidi nejsou nijak bohatý, kurva, to mi přece nemůžeme všechno uživit! To nejde, to není možné! Takže naprosto má Libor Bouček pravdu,“ zhodnotil Vyskočil Boučkova slova.

„A ještě bych dodal, že jediné, v čem se Libor Bouček plete, je, že lidi nechodí na demonstraci proto, že jsou frustrovaní nebo snad že by na sebe chtěli upozornit. Lidi chodí na demonstraci proto, že je to s.re! Protože je sere drahá elektřina, kterou máme nejdražší v Evropě, protože je sere inflace a další věci, které na nás tahle nekompetentní a demoliční vláda nandala, nám je na hřbet. A prostě jednoho dne to už lidi neunesou a pak nastane průser. Lidi, kteří o tom vypráví, jak z nás udělali kolonii… Člověk nemusí mít rád ani socialismus, ani komunisty. Ale co jsme byli v té době. Vždyť jsme dělali od jehly po trysková letadla. Dneska? Neděláme nic! A jestli něco děláme, tak nám to nepatří! Takže to není proto, že by byli lidi frustrovaní a chtěli na sebe upozornit. Ne! Protože jsou nasraní! A právem! Tato šmejdská vláda nedokáže zajistit ani penicilin pro děti! Oni nabádají, abychom raději nebyli nemocní! A co mají ty matky dělat, když jim ty děti začnou kašlat a mít horečky. A oni se ještě vytahují! To je opravdu nebetyčná drzost!“ řekl Vyskočil.

„Ale tuhle jsem si přečetl, jak Klus souhlasí s otravným balíčkem. To je otravný balíček, ne ozdravný balíček. Mádl je chválí. A já mám dojem, že se ty lidi pominuli nebo co. To každý přece vidí. Kdo umí číst, tak si přečte, že my jsme odmítli ruský plyn. A proč ten ruský plyn pořád bere ta bojující Ukrajina? My sice nebereme ruský plyn… Protože on ten ruský plyn někam odejde, tam se na něj dá jiné razítko a už to není ruský plyn. A my to za to kupujeme dráž. Protože jsme tady za socialismu stavěli plynovod Družba! Mimochodem, ještě k těm vložkám – paní Pekarová, která má takové ty úžasné nápady jako pleťte si svetry, tak by mohla zařvat – ženský mizerný, máte nějak moc často krámy. Tak se uskromněte a nemějte je tak často. Tak jsme vám zdražili vložky! To je neuvěřitelné a ten Fiala se ještě pochválí. Já to nechápu, to je taková drzost. Oni si z nás dělají ještě prdel. Oni se tam nahoře musí strašně bavit, jak jsme blbí,“ zakončil Vyskočil v reakci na Libora Boučka.

