Lidé si ty dezinformace bohužel ochotně rozesílali sami, zní od Jiřího Drahoše. A pozor: Pokud by Zeman za rok skončil, tak...

Šéf volební kampaně neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše Jakub Kleindienst se v rozhovoru pro Týden rozhovořil o chystaných projektech bývalého předsedy Akademie věd. Podle jeho slov zvažuje kandidaturu do Senátu a zakládá také sdružení, jež by ho udrželo v povědomí voličů. Jak však Kleindienst dodal, nepůjde o politickou stranu.

„Pan profesor má v plánu širší projekt, který by na prezidentskou kampaň navázal, aby nezapadla témata, o nichž se mluvilo, například vzdělání. Nemá to být politická strana ani think-tank, bude to sdružení, jež by mělo udržovat myšlenky, které zazněly v kampani,“ poznamenal Kleindienst, jenž nyní, společně s Drahošem, čerpá dovolenou.

Podle jeho slov však sdružení nemá být politickým projektem. „Kdo má chuť se angažovat v politice, má širokou nabídku existujících stran. Měl by to být volný spolek,“ sdělil Kleindienst se slovy, že jasno bude tak v polovině března.

Drahoš pak podle jeho slov také zvažuje kandidaturu do Senátu. Volby na pražského primátora však Kleindienst vyloučil. A zda by Drahoš znovu kandidoval na Hrad? „Pokud by byly z nějakého důvodu volby například za rok, tak asi ano. Co bude za pět let, nedokážu říct,“ sdělil jasně Kleindienst.

Psali jsme: Firmou Drahošova poradce proteklo na devět milionů korun. Peníze dostával i za tajemné zkratky „PROP.MAT.VYB.ZAJ.“

Závěrem se pak vyjádřil k tomu, kde nastaly v kampani chyby, jež zapříčinily Drahošovu prohru. „Jeden z největších odlivů voličů zavinilo téma migrace, té se velká část lidí prostě bojí,“ sdělil Kleindienst. Když pak dostal otázku, kdo za prohrou stál, zda Rusové, jak Drahoš říkal před volbami, odvětil: „Částečně asi také, ale nepřeceňoval bych vliv dezinformačních center, oni si to bohužel lidé ochotně rozesílali sami.“ A zda mohla být kampaň tvrdší? „Můžete vyvěsit zavádějící billboardy, které falešně vykreslí vaše protivníky, mohli jsme útočit na zdraví pana prezidenta. To by bylo proti duchu kampaně i tomu, jak pan profesor chtěl vykonávat úřad, a proti jeho i mému založení. Naopak si myslím, že by to bylo kontraproduktivní. Úspěchu se nemá podřídit vše. Jestliže možná naivně stavíte kampaň na tom, že kandidát je čestný a rovný chlap, tak nemůže řešit zdraví protivníka, když o něm navíc vůbec nic neví,“ uzavřel.

autor: vef