Lidé viděli, jak je média lakují. Zejména po debatě na ČT. A řekli dost a hodili to Zemanovi, myslí si politolog Kubáček

Druhé kolo prezidentských voleb nakonec přihrálo Miloši Zemanovi vítězství a Jiřímu Drahošovi prohru. Dál se takový výsledek očekávat? Co Zemanovi pomohlo v obhájení jeho postu a co Drahošovi uškodilo? Na to odpovídali v nedělní Partii na Primě politologové Alexander Tomský a Jan Kubáček.

Podle politologa Alexandra Tomského by jen nekňuba nevyhrál podruhé, přesto pro něj Zemanovo znovuzvolení bylo do jisté míry překvapením. „Většinou by měl prezident při svém obhajování vyhrát podruhé, má přece jen své přívržence, musel by něco hodně zkazit, aby nebyl opět zvolen. Proto mě vítěz překvapil, jelikož Zeman to kazil dost,“ řekl.

Jan Kubáček si byl prý těsným výsledkem téměř jist, a to i přesto, že mediální krajina je zde pro Zemana velmi nepříznivá. „Když jsem sledoval debaty, především tu na ČT, uvědomil jsem si, že lidé vidí, jak média začala lakovat realitu narůžovo, mnohé potenciálních voliče vyprovokovala. A ti řekli dost,“ řekl politolog a dodal, že nakonec je zmobilizovala ve prospěch Zemana.

Psali jsme: Marketingový expert zajásal: Drahoš Zemana rozjezdil ruským pásákem! A ČT by zrušil jen čistý magor!

Respekt hned pár minut po debatě vysvětlil čtenářům: Diskuse patřila Drahošovi

Drahoš na konci ukázal, jakým je šmejdem a křivákem, zuřil senátor. Zatímco prezident s úsměvem děkoval moderátorce...

S tím, že právě Česká televize nahnala lidi k volbám, souhlasí i Tomský. „Ta debata skutečně nahnala lidi k volbám a udělala ten rozdíl ve výsledku, Zemana volili i ti, kdo ho v prvním kolem nevolili,“ připomněl a dodal, že jako základní rozpor vidí to, že je společnost rozdělená na kosmopolitní intelektuální elitu a prosté inteligentní lidi. „Elita si myslí, že má schopnost řešit problémy, na které obyčejní lidé nestačí. Když má chytrá manželka, která má jen maturitu, slyšela v debatě Drahoše říkat, že v důležitých tématech by nedoporučoval hlasovat v referendu, se rozhodla k volbám nejít,“ řekl a dodal, že nejen tyto chyby si u Drahoše Zeman uvědomil a využil je.

Podle Kubáčka je jasné, že zmobilizování voličů hnutí ANO udělalo své, ale Zemanovi přihrálo i to, že Drahoš ukázal, že na prezidentství nemá. „Drahoš zklamal, neukázal, že je odhodlaný prezident, ale spíše nedozrálý. Neútočil na téma Miloše Zemana a odpovídal v otázkách stylem ‚uvidíme, jak to dopadne, jak se to vyvine‘,“ upřesnil. V českých volbách je podle něj jasně znát, že Češi mají rádu silné, energické postavy a chtějí hotové osobnosti. Drahoš také shazoval Zemanovy ekonomické postoje, a tím začal ztrácet i u nejrůznějších firem a zaměstnavatelů.

Jenže Drahoš podle Tomského si na Zemana tolik vyskakovat prý rozhodně nemohl. „Nemohl na Zemana razantně působit a útočit, když ví, že polovina obyvatelstva jeho názor nesdílí,“ reagoval na slova svého kolegy. Drahoš sice v ČT hovořil o EU, když říkal, že musíme být sebevědomí, ale to lidé slyší neustále. „Zeman vysvětloval svůj eurofederalismus a Unii kromě snad tří témat nechal být,“ dodal.

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 5425 lidí

Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš dával svůj neúspěch za vinu fake news. „To je, jako když Drahoš řekl, že za jeho neúspěch může špatné křeslo,“ usmíval se Kubáček, podle kterého to o člověku mnohé vypovídá. „Debaty jsou skvělé v tom, že je vidět, jak lidé zvládají stres a nepříjmné prostředí. Zeman tomu odolal a vydržel,“ dodal.

Kubáček na Drahošovi ocenil, s jakou pokorou přijal porážku. Zeman si po svém vítězství mohl ušetřit popichování, když se nechal slyšet, že si asi najme jako poradce tuneláře Bakalu. „Chtěl zase provokovat a poukázat na to, jak po něm jdou,“ zamyslel se. „Byl to jen vtip,“ vyvrací mu jeho přesvědčení Tomský.

Fotogalerie: - Ve volebním štábu poražených

To, že Zeman často utočí i na samotné novináře, politolog Kubáček vysvětluje tím, že si s nimi za svou politickou kariéru mnohé užil. „Užil si s nimi své i ve vztahu ke své rodině. Je ale pravda, že v přepalování médii může Zeman nacházet i velkou výhodu. Jejich útoky totiž akorát posilují jeho tábor,“ uvedl a dodal, že teď si může užít další pětileté období, protože mu o nic nejde.

I přestože současné hlavě státu nyní o nic nepůjde, nepůjde Zeman podle názoru Kubáčka za hranu. „Věřím, že se spíše zaměří na to, že se bude věnovat premiérovi. Babiš možná ani nebouchal šampus, jistě si uvědomil, že pod Zemanem ho čekají nějaké ty vrásky a šediny,“ míní.

Jestli nyní prezident přibrousí rétoriku, je prý otázka. „Může si asi dovolit mnohem více. Má povahu mstivou a nezvladatelnou a bude to nemocný starý muž. Babiš v povolebním vyjádření vesele nevypadal,“ řekl a dodal, že se můžeme těšit na velkou estrádu na Hradě.

Miloš Zeman přijal ve středu demisi Andreje Babiše a pověřil ho sestavováním nové vlády. Podle Kubáčka bude po Zemanově vítězství jedním z hybatelů při sestavování vlády úřadující předseda sociální demokracie Milan Chovanec, který se Zemanem a jeho přáteli vítězství oslavil. „Zeman bude jistě chtít stranu stabilizovat,“ řekl.

V tom mu ale Tomský neváhal oponovat. „Chce stranu zničit. Nevidím mu do hlavy, ale jak může ČSSD stabilizovat, když je v krizi a v rozkladu a s Babišem to bude jako smrtelné objetí,“ uzavřel s tím, že ten sociální politiku a její úspěch akorát schlamstne.

Fotogalerie: - Osobnosti pro Drahoše

Psali jsme: Drahošovi v Českém rozhlase citovali kritiku od Horáčka. Postoupil jsem já, ne on, ohradil se podrážděně Kalousek odmítl pogratulovat vítězi. Je to falešný hráč, vzkazuje Praha to dožene, opakovali stále v Drahošově štábu. A pak nálada poklesla a začaly hořké vtipy na prezidenta Temná zpráva o Česku, vyhrál tu Východ. Zemanova výhra nás přijde hodně draho, zoufá si Martin Fendrych. A televizní kluk v akci se přidal...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab