Lidi, munice, letectvo. Bez toho to nejde. Ukrajina to na jihu má těžké

Gady na Twitteru upozornil, že úspěšná ofenziva vyžaduje, aby útočící strana měla k dispozici dostatek bojových prostředků, zejména munici a přesilu, včetně vzdušné podpory, které udrží protivníka v úzkých. Pokud útočící strana nedisponuje těmito silami, podle Gadyho nemá žádnou jinou možnost, jak vyhnat nepřítele zabydleného v území, ze kterého ho chce vyhnat.

„Jen pro upřesnění: Netvrdím, že ruská morálka je vysoká. Nemám žádný zvláštní přehled o tom, co se děje na jihu a Chersonu. Pouze poukazuji na to, že pokud je obránce odhodlán vybojovat, bude muset být útočníkem vytlačen pomocí spolupráce různých složek armády,“ konstatoval Gady.

Přidal video, z něhož je patrné, že Ukrajinci přistoupili k tankovému útoku na okupanty. A Gady popsal, co tomuto útoku chybělo.

„Tanky útočící otevřeným terénem bez podpory bojových vozidel pěchoty/obrněných transportérů výrazně zpomalí jakýkoli postup. Ukrajina potřebuje pro útok další obrněná vozidla (IFV/APC) plus systémy protivzdušné obrany středního dosahu,“ napsal analytik.

Tanks attacking across open terrain without the support of infantry fighting vehicles/armored personnel carriers will significantly slow down any advance. ???? needs additional armored vehicles (IFVs/APCs) plus mid-range air defense systems for attack. h/t: @GresselGustav https://t.co/jpQ7yT8rwz