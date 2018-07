Lidská blbost a pokrytectví je věčné, soudí doktor Macek. Tentokrát jde o zaměstnance, který řekl slovo „negr“ a letěl

Doktor Miroslav Macek se v pondělní glose rozzlobil. Zase jednou se mu potvrdilo, že lidská blbost a pokrytectví jsou nekonečné. Tentokrát je to kvůli slovu „negr“. Z úst ho vypustil dnes již bývalý ředitel televize Netflix Jonathan Friedland, když na brífinku vysvětloval zaměstnancům, jaké slovo by neměli používat. A aféra byla na světě. A jako by to samo o sobě nestačilo, Friedland následně „šlápl vedle“ ještě dvakrát. Macek jeho hrůzné činy popsal následovně:

„Podruhé se pak Friedland provinil, když jiným dvěma zaměstnancům vysvětloval, jaké slovo použil v prvním incidentu. Následně měl dokonce být přistižen u toho, jak hovoří se zaměstnanci tmavé pleti a během hovoru se nikterak nezmínil o tom, čeho se dopustil, a ani neprojevil lítost nad svým počínáním. Podle vedení Netflixu tak dal jasně najevo nízkou míru povědomí o rasových otázkách, což není v souladu s hodnotami společnosti, nechápe podstatu problému, a je proto nutné jej po sedmi letech propustit. Což se stalo,“ napsal Macek.

O celé aféře informují i zahraniční média. Úzkostlivě se však vyhýbají použití „smrtícího slova“. V titulcích se dočtete pouze to, že Friedland použil „slovo na N“. „Nekonečnost a nakažlivost lidské blbosti a pokrytectví se opět potvrdila…,“ uzavřel svou glosu Macek.

