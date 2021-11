Lihovarník Žufánek pokáral národ za covid. Češi, ty nesmysly jako „nejsme ovce“... jsem zoufalý

Hostem DVTV Extra byl lihovarník, zakladatel komunikační agentury a majitel pražského baru Oh My Yalta Martin Žufánek. Uvedl, že vidí v gastronomii obrovskou nejistotu. Hospodští se bojí objednávat na dlouho dopředu. Problém vidí i v nedostatku obalových materiálů a zvýšení nákladů. Nikdo se pak podle něj nemůže divit, že zdražují. Mluvil také o tom, kdo by mohl převzít rodinnou firmu.

Před rokem Žufánek uvedl, že světlo na konci tunelu vidí, ale že to je zuřivě rozjetý vlak, připomněl Martin Veselovský v rozhovoru DVTV Extra, který se odehrával při jízdě autem. Partnerem pořadu byl Mercedes Benz. Lihovarník a zakladatel komunikační agentury Žufánek uvedl, že letos to vidí ještě hůře. „Dva roky nazpět bylo celkem běžné, že hospodští si vzali zásoby čehokoliv na měsíc dva dopředu, a dneska je to tak, že když objednávají lahve alkoholu, tak je objednávají ze dne na den,“ zhodnotil míru nejistoty, že stále lidé netuší, co se bude dít. Bojí se, aby to nezůstalo skladem. „Úplně se změnila optimistická nálada a podařilo se ohrozit tak tradiční a neohrozitelné řemeslo, jako je gastronomie,“ divil se.

Další problém pak vidí v nedostatku balicího materiálu. Zmínil například nedostatek kartonů. „Nyní je taková situace, že ani nikdo neví, z jakého důvodu,“ nechápal s tím, že svět se nyní přesunul do on-line verze, všichni nakupují na e-shopech a všichni potřebují balit. „Nemáme ani sklo,“ řekl zoufale s tím, že tahle situace postihla všechny a všichni s tím musejí nějak počítat, uvedl, že to je to jediné, co na tom vidí pozitivně. „Takže se nikdo nemůže divit, že zdražujeme, nebo že se vymlouváme,“ uvedl s tím, že náklady na sklo se zvedly o 40 procent. Připodobňuje situaci ke stavebnictví. Problém vidí i v nedostatku plastu. „Mně to přijde, jako kdyby kolaboval nějaký světový řetězec napojený mezi dodavateli, odběrateli a výrobními prostory,“ dodal, že mu to připomíná takový „pomalý globální kolaps“.

„Mám panickou hrůzu z poškození jména,“ pokračoval a vysvětlil tím, že nechce brát na směny brigádníky. U alkoholu je to strašně důležité, ta důvěra v produkt a jméno. „Proto to dělám všechno sám a dělám to s bratrem. Proto když jsem tady v Praze, podnik stojí,“ zdůraznil s tím, že jediný, kdo to po něm bude moci převzít, je jeho synek. „Brečeli bychom,“ řekl na to, kdyby synek ale měl jiné životní plány.

„Poslední dobou fakt ztrácím iluze,“ pokračoval v hodnocení současné doby a odkázal ke statusu Ambiente, které uvedlo, že bude kontrolovat bezinfekčnost podle nařízení vlády. Diskuse se automaticky zúčastnilo asi 800 lidí, kteří horečnatě volali potom, že nikomu nic není po jejich zdravotním stavu apod. „Já vše beru logicky,“ dodává lihovarník. „Teď mají ukázat takovou blbost, jakou je očkování, a lidé se bouří,“ nechápe a připomíná, že na střelnici lidé také ukazují zbrojní průkaz, při podezření na nízký věk při podání alkoholu občanku, kroutí hlavou. „Češi přijedou do zahraničí a všichni dodržujeme všechna možná pravidla. V ČR ale je to tak, že nám přece nebude nikdo nic nařizovat, nejsme ovce a podobné nesmysly. Já jsem z toho zoufalý,“ vyslovil se.

Levný alkohol nikdy dělat nebudu, jen díky tomu jsme tam, kde jsme, naše limitky si lidé koupí, aniž je ochutnají, je to jistota a důvěra v naši značku, uzavírá lihovarník Martin Žufánek.

