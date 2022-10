Lipavského náměstek v ČT: Vláda je odvážná. Opět jsme potvrdili havlovskou politiku

Čeští ministři dnes dorazili do Kyjeva na jednání se svými protějšky v době, kdy se město potýkalo s raketovými útoky. Náměstek ministra zahraničí Jaroslav Kurfürst v pořadu Interview ČT24 řekl, že premiér Fiala a ministři do Kyjeva přivezli náš postoj i postoj EU. „Vláda je odvážná, ukazuje jasně světu, na čí straně stojíme,“ podotkl s tím, že české předsednictví EU napne všechny síly, aby Ukrajině pomohlo stát se co nejdříve členskou zemí Evropské unie.

K jednání mezi českou a ukrajinskou vládou považuje Kurfürst za důležité, že se schůzka vlád vůbec uskutečnila. „Tento formát, kdy velká část členů jedné vlády přijede do Kyjeva, který je pod palbou, dnes tam mířilo 50 raket, tak to nebývá každá den,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropské.

Vzhledem k útokům Ruska se podle Kurfürsta cesta do Kyjeva s ohledem na bezpečnost velmi zvažovala. „Pokud by došlo ke zhoršení bezpečnostní situace, pak by se cesta do Kyjeva ze dne na den zrušila. Mnoho expertů na bezpečnost by to i dnes doporučilo, Kyjev není úplně nejbezpečnější město,“ podotkl.

„Je to ale o odvaze těch lidí, kteří tam jedou, to odhodlání vlády tam bylo,“ komentoval cestu členů vlády ČR do Kyjeva ruským útokům navzdory.

Co jako ČR podle Kurfürsta vlastně světu ukazujeme? „Jako Česká republika ukazujeme jednoznačnou podporu Ukrajině, ukrajinskému boji za vlastní suverenitu, za svou vlastní státnost. Ukazujeme to, že ruská nelegální a brutální invaze, agrese, která odporuje mezinárodnímu právu, je něco proto čemu se zásadně stavíme. Je jasné, na které straně stojíme. Pan premiér a ministři s sebou přivezli do Kyjeva nejenom českou pozici, jsme i předsednickou zemí Evropské unie, tím způsobem i vyjádřili postoj EU,“ poznamenal.

Je možné to chápat jako další krok k ukotvení tzv. havlovské zahraniční politiky, která staví na ideálech a na tom, co žil bývalý prezident Václav Havel: „Nepochybně to tak je, vyjadřuje to jednoznačně příběh postavit se proti násilí, postavit se proti bezpráví,“ řekl.

„Je v českém zájmu, aby ruský imperialismus dostal někde stopku. Ukrajinci se opravdu statečně postavili a my je musíme podpořit a podporovat,“ pravil Kurfürst.

Hovořil i o podpoře Česka pro Ukrajinu týkající se jejího vstupu do Evropské unie. Popsal, co stihneme udělat v době českého předsednictví, které končí 31. prosince 2022, abychom Ukrajinu tomu členství přiblížili. „My bychom rádi během našeho předsednictví především dospěli k silným závěrům Rady pro obecné záležitosti, k závěrům o rozšíření, to je důležitý text, který nastaví proces rozšíření. Závěry by se měly přijímat 10. prosince. Už v tuto chvíli dalo české předsednictví na stůl první návrh, to je něco, na čem v tuto chvíli pracujeme a budeme pracovat s našimi evropskými partnery,“ zmínil náměstek.

Některé členské země EU však vyjadřují obavy a váhají, na rozšíření se dívají jinou optikou než Česká republika. Podaří se je podle Kurfürst přesvědčit? „Ten text je adekvátně ambiciózní. Není v ukrajinském zájmu stát se rychle členem EU, bez toho, aby byla připraveným členem. Ona musí prodělat nějaké důležité reformy, ty jsou v zájmu Ukrajiny. Přístupový proces trvá určitou dobu a Ukrajina má motivaci reformy udělat, aby se členem stala,“ pokračoval.

„Ukrajině budeme poskytovat maximální podporu. To, že EU dala Ukrajině evropskou perspektivu, je naprosto klíčové. Naší ambici je, dostat se co nejrychleji k přístupovým rozhovorům, uděláme pro to vše,“ řekl. „V EU to od některých zemí má určité reakce. Ale Ukrajina už dělá v parlamentu řadu kroků, má sedm podmínek, které musí splnit, každým dnem by se její členství mělo posouvat blíž,“ zmínil Kurfürst.

