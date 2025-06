Konzervativní publicista Tucker Carlson připomněl, že stávající prezident USA Donald Trump vyhrál volby mimo jiné se slibem, že ukončí ruskou agresi proti Ukrajině, kterou popsal jako „Bidenovu válku“. Ukazoval tím na svého předchůdce v úřadě Joea Bidena.

Především tzv. americký Deep State čili federální struktury tak podle něj činí s jediným cílem. Ekonom má za to, že tady vůbec nejde o to, jak na to doplatí Ukrajina. „Jediným cílem je oslabit Rusko,“ konstatoval.

Poté kroutil hlavou nad tím, proč Západ stále nenávidí Rusko. Původně to bylo zdůvodňováno tím, že jde o „ošklivou komunistickou zemi“, jak to popsal Sachs. Ale tou už Rusko není a Západ stále nenávidí Rusko. „A také v časech britského impéria platilo, že Britové nenáviděli Rusko,“ podotýkal Sachs.

Podle ekonoma si bývalý prezident Ruské federace Boris Jelcin nepřál nic jiného, než proměnit Rusko v normální demokratickou zemi, udržovat dobré vztahy i se Spojenými státy a prosperovat.

„Ale Depp State si tehdy řekl: Sovětský svaz byl poražen. To je fajn. Teď je třeba porazit Rusko,“ zaznělo ze Sachsových úst. Osobně má za to, že po roce 1991 nemělo smysl rozšiřovat NATO. Aliance původně vznikla jako obranné společenství proti Sovětskému svazu. „Ale Sovětský svaz přestal existovat!“ volal ve studiu Tuckera Carlsona ekonom. Také podle něj zazněl slib, že po znovusjednocení Německa nedojde k dalšímu rozšíření na východ.

„My jsme proti Rusku. My jsme proti Číně. A jediným skutečným důvodem, proč proti nim jsme, je, že jsou veliké. Urážejí naši představu o tom, že my jsme nejdůležitější mocnost,“ vyložit svůj pohled na věc Sachs s tím, že ve své době to tak viděli i Britové se svým impériem.

Ale zpět k novějším časům.

„Deep State tvrdil, že studená válka neskončila. Jen se proměnila,“ pravil Sachs, a proto bude jedině správně rozšiřovat NATO. Sachs tady zmínil i jméno prvního českého prezidenta Václava Havla. Ten podle ekonoma někdejšímu americkému prezidentovi tvrdil, že rozšířit NATO dál na východ bude opravdu dobrý nápad. A v roce 1999 k tomu také skutečně došlo.

Sachs toho však v podcastu s Tuckerem Carlsonem řekl ještě mnohem víc.