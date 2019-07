Lituji, že jsem se ve druhé volbě nepostavila Zemanovi, vzdychala v rádiu Rút Kolínská

Moderátorka Barbora Tachecí si do studia Českého rozhlasu pozvala zakladatelku mateřských center, matku pěti dětí a Ženu Evropy Rút Kolínskou, kterou kdysi Václav Havel navrhoval na prezidentku. Slavná dáma dnes nechápe, jak může tolik lidí pořád věřit současnému předsedovi vlády Andreji Babišovi. Nešila však jen do Babiše. Udeřila i na prezidenta Miloše Zemana a na všechny politické strany. Doufá, že za pár desítek let vymyslí lidé něco lepšího.

„To chování politických stran, které vždycky po nových volbách, kdy se z opozice dostanou do koalice, tak všechno to, co dělala předtím koalice, je špatně a není tady ochota ke kontinuitě. Příliš spolu zápasí, ty strany,“ postěžovala si dáma.

Zkrátka a dobře se podle Kolínské pohybujeme ode zdi ke zdi. V Česku je to prý dáno tím, že příliš neumíme žít v demokracii. „Tak, jak občané neumějí žít v demokratickém systému, tak si myslím, že ani představitelé našich politických stran to ještě neumějí,“ nedržela se v rozhovoru zpátky Kolínská.

Možná by pomohlo, kdyby demokracie stála na něčem jiném než na politických stranách, ale prozatím prý Kolínská neumí říci, co přesně by mohlo strany nahradit. Snad by to mohly být politici pevných postojů, které budou v klíčových momentech držet.

Současný premiér prý místo držení nějakých hodnot s hodnotami manipuluje. „Tam ty jeho hodnoty jsou mimo mé hodnoty. On nějaké hodnoty nastavil a já se spíš divím, že jsou lidé, kteří tomu stále věří. Myslím si, že on manipuluje s hodnotami a tím svým sloganem ‚bude líp‘, který tedy mimochodem není česky správně, a manipuluje tím s lidmi,“ zlobila se v rozhlase Kolínská.

Není to ale jen problém Česka. Krizi stranictví podle Kolínské vidíme v řadě zemí. Lidé pak místo stran hledají spasitele.

Dnes lituje, že se ve druhé přímé volbě nepostavila prezidentu Zemanovi. Tehdy si říkala, že to nemá smysl. „Cítila jsem, že to nemá smysl. Teď toho trochu lituji, protože trpím,“ pravila dáma. „Na druhou stranu, asi se potřebujeme dostat na ještě větší dno, abychom se odrazili,“ dodala ještě.

autor: mp