Lupič Babiš. Kalousek v ČT litoval západní národy. Dočkal se ostrého slova

Ve včerejších Událostech, komentářích se pod dozorem Michala Kubala střetli ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček a velký kritik Babišovy vlády, Miroslav Kalousek. Nejdříve se řešila opatření na podporu ekonomiky. Že by se podařilo proinvestovat vše, co vláda slíbila, je podle Miroslava Kalouska pohádka a marketing. S jednorázovým schodkem 500 miliard Kalousek problém neměl, ale podle něho ho nesmí vláda opakovat. A pak přišlo na rezoluci o Babišovi v EU. Ministr Havlíček ji prohlásil za šaškárnu a Kalousek se začal smát.

Michal Kubal se nejdříve zeptal, jak by Havlíček oznámkoval výkon vlády co se týče ekonomické pomoci České republice. Havlíček ovšem známkovat nechtěl a prohlásil, že kdo se na situaci díval s nadhledem, ten viděl, že udělali maximum. Zmínil zejména, že byla opatření zavčasu uvolněna. Připustil, že k chybám došlo, ale celkově situaci prý zvládli. "Co se týká té podpory, tak tam jsme za ty tři měsíce vydodali více přímých zdrojů než v době krize před deseti lety za dobu dvou let," srovnával dále ministr.

Kubal ovšem upozornil, že ze slíbeného bilionu korun byl vydán jen zlomek, ale Havlíček kontroval, že dávat mohou jen na základě něčí žádosti a že nemohou úvěrovat každého, protože některé firmy neměly dobré výsledky už dávno před krizí. A tvrdil, že v tomto bilionovém rámci jsou započítány i záruky za stovky miliard. A na otázku, co chystají za investice, odpověděl, že chystají investice v hodnotě 24 miliard v dopravní infrastruktuře nad rámec již naplánovaných investic.

Ani Kalousek nechtěl známkovat, i když pravil, že pětku by určitě nedal. Ale ve srovnání s okolními zeměmi byla prý pomoc velmi pomalá, co se v Rakousku či Německu řešilo hodiny, v Česku trvalo údajně týdny. A také dodal, že se spoustou opatření se váhalo, některá navrhla opozice, vláda je zamítla a po měsíci sama navrhla.

"Pan ministr říká, že má všechny ty investice podložené projekty, je tedy škoda, že je nemá Sněmovna k dispozici při jednání o státním rozpočtu. Skutečně nalít o 20 miliard korun více do státního fondu dopravní infrastruktury ještě neznamená je do konce roku proinvestovat. Já prostě nevěřím, že absorbční kapacita české ekonomiky je v těch úvěrech a zárukách větší než 500, maximálně 600 miliard. Takže ten objem té pomoci, jak paní Schillerová ráda říká, ten jeden a čtvrt bilionu, tak to je marketing, k ničemu takovému nedojde," kritizoval bývalý ministr financí.

Uvedl, že ze slíbené částky je v ekonomice reálně asi 17 %, a pokud se do ní do konce roku dostane 60 %, bude to podle něj zázrak. Ale hlavní problém je prý rychlost pomoci, zahraniční firmy v tomto mají dle Kalouska náskok, protože peníze dostaly mnohem dříve.

Kubal zmínil Kalouskův postup v minulé krizi, ale bývalý ministr se bránil, že tehdy se neuvažovalo o kvantitativním uvolňování a panovala krize likvidity a také důvěry na trzích. "My jsme museli, my jsme neměli jinou šanci, než ty trhy přesvědčit, že se nás nemusí bát. Že dokážeme své finanční trhy konsolidovat, že si tedy můžeme půjčovat za velmi dobré peníze," vysvětloval a dodal, že současná vláda má právě proto velmi dobré podmínky kvůli nízkému zadlužení. A v letošním roce je prý potřeba udělat investiční opatření, ale musí to být jednorázová opatření a vláda pak nesmí stamiliardové shodky opakovat v dalších letech. Protože to by mohlo vést k poklesu důvěry věřitelů.

Havlíček namítl, že tehdejší živnostníci a firmy se asi o existenci či neexistenci kvantitativního uvolňování nezajímali, ale zajímalo je, zda jim vláda dokázala pomoci. A dodal, že když v roce 2013-2014 přebírali vládu, byl dluh 41,5 % HDP, 1,6 bilionu. A obvinil předchozí vlády, že dvojnásobně zvedly shodek z 800 miliard na 1,6 bilionu. Tento shodek pak vláda držela, ale rostlo HDP, takže nyní si dle Havlíčka může vláda dovolit "pustit žilou" a podporovat. Kubal mu ovšem vytkl, že srovnává rostoucí ekonomiku s ekonomikou v krizi.

Kalousek vyzval, aby se spíše zaměřili na budoucnost a doplnil, že jednorázový deficit 500 miliard korun si skutečně může Česká republika dovolit, ale nesmí se opakovat v dalších letech. Uznal, že Havlíček má pravdu, když říká, že ČR má nízké zadlužení, ale problém podle něj bude s udržitelností. "Nás čeká obrovský demografický zlom a dříve nebo později se ti, kdo nám půjčují peníze, podívají na to, jak se k té dlouhodobé udržitelnosti chováme. A jestliže vláda udělá 500 a ono to té ekonomice pomůže a příští rok to už bude jenom 100, tak fajn. Ale jestli letos udělá 500 a ono to té ekonomice pomůže málo, protože ty pohádky o investování jsou pohádky a ono je to spíš projídání, a přitom vláda říká, že se chce proinvestovat, ale ono to vypadá, že se chce prodotovat. A tou krizí se nemůžete prodotovat a prodlužit. A jestliže po letošních 500 bude příští rok 400 a pak 300 (miliard), tak se můžeme dostat do obrovských potíží a je to naprosto nezodpovědné riziko," varoval.

V otázce pomoci Smartwings panovala vzácná shoda, protože pomoc je teď navrhována jako pomoc pro všechny dopravní firmy, s čímž Kalousek neměl problém.

A na konec se Michal Kubal věnoval rezoluci europarlamentu o údajném střetu zájmů Andreje Babiše. "Já to považuji za skandální. Tato vláda je řádně zvolena, resp. je řádně zvolen parlament. A vláda se mu naprosto správně musí zodpovídat, i Senátu," začal Havlíček a Kubal namítl, že i europarlament je řádně zvolen, ale Havlíček kontroval, že vláda se zodpovídá českému parlamentu. "Je to politická hra a pro mě, alespoň osobně, je nepřijatelné to, že takovým způsobem zasahují ve smyslu toho, že považují za správné, že bylo obnoveno jakési stíhání. Při vší úctě, co je komu do toho? To je záležitost lokální země, to je záležitost lokálních soudů," vymezil se Havlíček.

Kubal namítl, že jde o evropské peníze. A Havlíček doplnil, že komentovat evropské peníze je v pořádku, ale nikoliv to, kdo koho má či nemá stíhat. "Nemohou jakýmkoliv způsobem ovlivňovat probíhající audit, který dnes není zdaleka uzavřen, a už tím, co se deklaruje, tam je zcela jednoznačné podprahové ovlivňování," mínil ministr dopravy a průmyslu. A dodal, že by rezoluci nepřeceňoval, protože nemá žádný právní důsledek. "Je to akt, který je nevymahatelný, je to akt, který vyvolali čeští poslanci z nějakého důvodu..." pokračoval Havlíček a Miroslav Kalousek se začal nahlas smát. Kubal připomenul, že pro rezoluci hlasovalo 570 poslanců, ale dle Havlíčka to nic nemění na tom, že se jedná o politickou hru.

Kalousek naopak za skandální označil slova ministra. Pravil, že každý europoslanec se zodpovídá svým voličům a europarlament má kontrolní pravomoc nad prostředky z evropských fondů. "Je tady víc než důvodné podezření, že český premiér tyto prostředky zneužívá. Ta rezoluce EP sice nemá žádný právní důsledek, ale má obrovský důsledek pro Českou republiku, dělá nám neskutečnou ostudu. Protože dneska prostě všichni vědí, že je to pravda, že český premiér zneužívá evropské fondy pro svůj osobní prospěch."

Kubal se nicméně zeptal, proč tedy nepočkat na výsledek šetření. "Protože řekněte v koronavirové krizi jako Holanďan, jako Němec, jako Francouz svým voličům, kteří mají teď hluboko do kapsy a posílají své prostředky, protože jsou to čistí plátci, Babišovi k přilepšení jeho osobního majetku. To dneska ví celá Evropa," mínil Kalousek a dodal, že europoslanci chtěli vzkázat, že nebudou přihlížet tomu, jak je oligarchové z východní Evropy olupují o jejich peníze. "Vy se jim divíte? Já se jim nedivím. Já bych také chtěl svým voličům říct, že já to nedovolím. Bohužel současná vláda má ve Sněmovně většinu, takže mohu jenom kritizovat," prohlašoval Kalousek s tím, že to údajně Česko poškozuje více, než si kdo umí představit.

Moderátor upozornil, že tak parlament funguje v demokracii, ale Kalousek začal hovořit o hodnotové náplni. "Při té hodnotové náplni předseda vlády neokrádá daňové poplatníky ve svůj prospěch," mínil. Havlíček dodal, že tím v Bruselu opravdu nikdo nežije a francoužští a italští voliči u televizorů s napětím nevyčkávali, jak hlasování dopadne. "Byla to šaskárna," shledal Havlíček a opět zdůraznil, že nemá žádný právní důsledek. Ale Kalousek se bránil, že evropští lidovci dali na tuto věc jasné a zveřejněné stanovisko. "Každopádně šaškárna, na kterou dnes reagovala česká vláda," shrnul Kubal a rozloučil se s přítomnými.

