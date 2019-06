Lysohlávková parta nasbírala, usušila, požila a vyrazila s udáním do Bruselu... Herec Michal Gulyáš také posílá přátelskou radu Aně Geislerové

ROZHOVOR Herec Michal Gulyáš patří k těm, kteří prezentují v umělecké frontě spíše menšinové názory. Takže v rozhovoru prozrazuje, co by po výstupu na Václavském náměstí kolegiálně vzkázal Aně Geislerové, a promluvil i celkově o Milionu chvilek pro demokracii, který tyto akce organizuje.

Andrej Babiš se dostal do střetu zájmů, o čemž hovoří první část auditu Evropské komise. Auditoři uvádějí, že k jednoznačnému porušování zákona dochází od 9. 2. 2017, kdy byl v ČR přijat tzv. „Lex Babiš“. Česko by tak mělo donutit Agrofert, aby vrátil všechny dotace od tohoto dne, tedy téměř 2,5 roku dozadu. Jak se na závěry auditorů Evropské komise díváte?

Budu se snažit o objektivitu. Nikdo z nás, široké veřejnosti, tu zprávu nečetl. Jestli se nepletu, tak ten původní text přišel v angličtině a jeho podstata se opírá o pohled nezávislých právníků a auditorů najatých při EK, kteří nejspíše byli požádáni o posouzení na základě nějakého impulsu. V té zprávě se údajně říká, že od přijetí zákona „Lex Babiš“ je premiér této země ve střetu zájmů, protože nikoliv de iure, ale de facto nadále ovládá své firmy. Tak teď poběží nějaké lhůty na posouzení Ministerstvem financí a zřejmě i šetření příslušnými orgány. Dívám se tedy na tu auditní zprávu jako na něco, co se týká odborného a právního posouzení, což mi nedává logicky šanci ani to jinak komentovat, protože nejsem zasvěcený. Nevadí, všiml jsem si, že to zastanou tisíce jiných nekompetentních žvanilů, jako v dlouhé řadě dalších témat i mimo tento problém. Z úhlu politicko-společenského je ta auditní zpráva další municí pro oponenty premiéra Babiše.

Podle auditorů se převedením firem ze skupiny Agrofert do svěřenského fondu vlastně nic nezměnilo, auditní zpráva konstatuje, že firmy jsou i nadále ovládány Andrejem Babišem. Souhlasíte s tímto závěrem?

Tak teď podobenství selským rozumem. – Jsem pasáček ovcí, co se usilovnou prací a zázrakem nějakou tou sviňárničkou atd. stane majitelem stáda a nakonec ho rozmnožím natolik, že je ze mne ovčí dědeček megaboháč. A řeknu si, mohl bych být spasitelem všech ovcí a ještě větší boháč a tak půjdu do obecní rady, abych se mohl starat o ovce celého širokého okolí – a taky z nich mít víc té vlny. A taky bych se mohl postarat o krávy, o koně, o kozy a jejich neschopné pasáky a honáky poslat možná do zaměstnaneckého stavu a stát se starostou obecní rady. Jenže pasáci krav, pasáci koz, honáci koní a další obecní zástupci namítají, že to není fér, když stádo mých ovcí je početné, jsem bohatší než většina z nich a tak řeknou: ‚OK, tvé ovce tě volí, my to bereme, ale koukej je někomu svěřit, abys mohl dobře vykonávat i tu práci pro obec.‘ Oni to tedy nemyslí tak upřímně, oni by spíš, abych vypadl, protože jsem všeho schopný a za chvíli bych je o ty kozy, koně a krávy mohl připravit – a já to rád udělám, když bude příležitost. Tak přemýšlím, komu ty ovce svěřit. Spolehlivým lidem. Ale jsou ti spolehliví tací, jako já? – No nejsou. Nikdy nebudou! Tak to já si to stejně pohlídám. – A mám pravdu! Jsou to moje ovce, moje dřina, moje vlna! A moje obec, když už jsem teď jejím starostou.

Takže, miliardář může být magor, ale nikdy ne tak velký, aby svůj majetek nechal bez kontroly!

Já mám jiný návrh. Když jde chudák do politiky, tak si musí sehnat peníze na to, aby se vůbec někam posunul, třeba na startovní dráhu. Když jde do politiky velký boháč, ať za to zaplatí tzv. politickou daň! Chceš sloužit lidu? Zaplať! Dej 25 % do politického depozitu a pojď dělat dobro! A jak něco poděláš, už to nikdy nedostaneš zpět! Sebereme ti to. A zavřeme ty, co na politice zlodějsky zbohatli! – Promiňte, zasnil jsem se. Velcí vyčůránci si nikdy nic takového nenavrhnou a ani neodhlasují. To by přeci nebylo fér, aby ovce měly z jejich vlny taky nějaký užitek. Zpět k vaší otázce. Ano, myslím si, že AB firmy tiše ovládá, protože kdyby to tak nebylo, tak bych ho považoval vůči jeho majetku za nekompetentního – a to on jistě není.

Celková suma, kterou by měl Agrofert vrátit, je 451 milionů Kč. Andrej Babiš již veřejnost ujistil, že Česko nic nebude muset vracet. Jak tedy podle vás celá věc skončí, kdo peníze vrátí?

Věřím, že kdyby to tak bylo, má to z čeho vracet a udělá to. Minimálně z důvodů, aby mu zůstali zachovaní jeho voliči, tedy nejen ti, které zaměstnává ve svých firmách. Myslím, že Čapí hnízdo už také zamázl, ne?

Podnět k prošetření možného střetu zájmů loni do Bruselu poslala česká pobočka Transparency International spolu s Pirátskou stranou. Jak se díváte na fakt, že česká politická strana posouvá problém premiéra své země na nadnárodní úroveň do Bruselu?

Já nevím. Je politika košer? Transparency International prosím, ta má právo i v popisu své práce takové věci dělat, ale lysohlávkovic parta? No, nasbírali, usušili, požili a do Bruselu vyrazili…

V souvislosti s dotacemi, ale také třeba se jmenováním Marie Benešové ministryní spravedlnosti, se již delší dobu konají demonstrace proti Andreji Babišovi a jeho vládě. Máte dojem, že demonstrace mohou něco změnit?

Tak to začíná série otázek, kdy ještě než na ně budu odpovídat, musím říci, že bůh a volební urna vědí, že jsem ANO nikdy nevolil. A vaše listy mají v rozhovorech se mnou historicky zaneseno, že jsem byl první z umělecké branže před těmi dnešními „hrdiny“, kdo o AB říkal veřejně věci, které se pomalu začínají plnit a naplní se, až nad ním i prezident zlomí hůl. Vtipné je, že někteří ty věci, co jsem říkal, teď opakují nebo používají zasvé. Odpovídat budu tak, že mi to nepřinese přízeň ani jedné ze stran těchto pouťových slavností.

Volil jsem jinou stranu, ale bohužel vyhrálo ANO a dostalo mandát k sestavení vlády. To se jim povedlo, sic to trvalo, ale takové jsou procesy demokracie. Nebyl jsem a nejsem z toho nadšený. Nikdo mne ovšem na žádné demonstraci neuvidí! Nesouhlasím s mnoha kroky vlády, s rétorikou AB, vadí mi jeho mizerná čeština, což se už při jeho věku nezlepší! – ALE ... A teď se opřu do té druhé strany. – Je to ta nejlepší zbraň demokracie pořádat demonstrace, když sami nebyli ti, kteří to platí, podporují a organizují, v minulosti schopni demokraticky obstát? Oni nejsou živelní. To je promyšlené a stojí za tím jedna, možná více zájmových skupin. Babiš totiž obsazením pozice vítěze utáhl kouhoutky stranám a jejich pijavicím– a oni teď nemohou sosat! A kompars na náměstí jim ty kohoutky má pomoci zase otevřít.

Demonstrace je poslední zbraň a používá se v krajním případě. Tahle podělaná doba dovoluje každému, aby demonstroval za kdeco. Demonstrace devalvují, stejně jako charaktery těch, jejichž tváře se na nich objevují! Mluvím z pozice člověka, který chodil do demonstrací v minulém režimu, a to byla sakra jiná věc! A mohu o revoluci z roku 89 mluvit, protože jsem jako mladý herec (23 let) byl aktivní součástí ve středočeském regionu! Ale chápu, že někteří zastydlí svazáci, co jim bylo -náct, si teď plní dětské sny o revoluci a někteří o ní slyšeli, tak by si to taky chtěli zkusit. Chybí jen pohotovostn ípluk, milicionáři s ostrýma, estébáci s výhrůžkami a další libůstky, které jsou dnešním „hrdinům“ odepřeny.

„Takovej ten názor, že když někdo vyhrál volby, tak si máme všichni dřepnout do koutka a přetrpět těch pár let, než to bude všechno překopaný, s tím já nemůžu souhlasit,“ uvedla herečka Aňa Geislerová na adresu voleb a premiéra Babiše. Je podle vás takový přístup v tuto chvíli oprávněný?

Na to má právo, nesouhlasit, a má právo jít i do politiky, což někde proběhlo, že to tak nějak naznačila, jako možnost. Kdyby to chtěla uskutečnit, byť nejsem politik, přece jen z kolegiální pozice bych jí přátelsky vzkázal: „Aňo, na politický úspěch nestačí jen otevřená ústa, ale také chytrá myšlenka, která ústy prochází.“

„Dokážu si představit jejich frustraci, s čím jakoby oni zápolej a s tím, že jejich přísun informací, asi, nebo informovanost není tak velká jako naše, možná je to ani nezajímá nebo jsou třeba pod nějakým cíleným dezinformačním tlakem, to všechno tam figuruje,“ uvedla Geislerová k rozdílu v náladách mezi hlavním městem a zbytkem země. Existuje podle vás v ČR jakási informační bariéra? A jsou čeští občané ovlivněni dezinformacemi?

Já jsem teď spadl pod stůl...! Tohle vážně řekla? No, když oni to říkají někteří režiséři a oni to po nich opakují někteří filmoví hrdinové a hrdinky…Těm to zase říkají nějací zasvěcení z VIP společnosti – a to pak chudáci na venkově opravdu nemají ponětí, jak ta VIP společnost je nabušená kompetentími informacemi. Chudáci lidi. Žijou pod jhem dezinformací a nemůžou si to přebrat. Tak musí filmoví hrdinové vytáhnout v naleštěné zbroji a blbému lidu venkovskému jít zvěstovat slova věčné pravdy a lásky, protože nastal okamžik zúčtování a lež a nenávist bude konečně poražena se zdviženým ukazováčkem a prostředníčkem! Johanka Aňa z Arcu a dejvická družina nablýskaných kvasnicových rytířů cti osvobodí blbé venkovany od temných kouzel čarodějů dezinformátorů! A tak jako končí moje oblíbená pohádka o pyšné princezně, nakonec se všichni zakousnou do toho obrovského koláče a zazní píseň „Dobráá věc se podařiláá…“ (Slyšíte v tom ta padesátá léta?)

Infekce sebepřerůstání sílí. Už jsem o tom před rokem a půl mluvil – a jak vidno jsem se trefil! Je lehké podlehnout sebeklamu o vlastních možnostech, stejně jako klamu různých informačních iluminátorů o skutečnostech. Umět třídit, umět řadit, umět sestavovat. Ověřovat. Taky jsem tu poslední postupovou položku jednou porušil a nevyplatilo se mi to. Šlo o banalitu, ale prostě jsem se sekl – a to zamrzí.

Na demonstraci 4. 6. se do Babiše tvrdě pustil také marketér Martin Jaroš, který je oblíbený mezi českými uživateli Facebooku. Babiše označil za hajzla. Češi podle něj potřebují očistnou katarzi. Poněkolikáté také oznámil, že hodlá vstoupit do politiky. Je podle vás dobře, že si to nespokojení lidé s Babišem budou chtít „vyříkat“ v politickém souboji?

Já toho člověka neznám. Znám jenom kapitána Jaroše, stejně jako agenta Minaříka. Jaroš to myslím koupil u Sokolova, a Minařík? Co je s ním vlastně? Tedy nemyslím toho předčasně vyspělého mladého muže z Václaváku…Myslím toho, co chtěl vyhodit do vzduchu Svobodnou Evropu…Nechce náhodou ten z Václaváku udělat něco podobného? Nejedná se tu o novou počínající diktaturu?

Jak hodnotíte akce Milionu chvilek pro demokracii? Pomáhají narovnávat českou společnost? Měl by se i spolek Milion chvilek přetvořit v politickou entitu?

Zase jsem spadl pod stůl…! Vy mne těmi otázkami umlátíte. Klidně, ať se přetvoří třeba v Krakena, nebo v černé hejno krkavců… Až je přestanou donátoři financovat nebo podporovat jinak, splasknou jako bublinka v bahenní lázni, nebo dostanou nějakou služebnou trafiku.

Není dobře, že takové akce vznikají zespoda? Kampaň vedená spolkem Milion chvilek je dílem tří studentů Univerzity Karlovy.

Jak jsem řekl, kdyby to nebylo podporované zezadu, tak se to rozplyne.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář se dočkal nepěkných slov od hlavy státu. Miloš Zeman ho označil za zběhlého studenta, který „by měl dokončit studia a najít si nějaké zaměstnání. Organizace demonstrací rozhodně není perspektivní profese,“ má jasno Zeman. Je to v pořádku? Neměli bychom od prezidenta očekávat smířlivější tón?

No, co bych vám tak řekl, abych to vhodně okomentoval. Prezident je kmet ve věku nádoby plné zkušeností, a ten chlapec je zatím taková prázdná flaštička od francovky. Na hostině džentlmenů se rozlévá archivní víno, na mejdanu trampíků teče jabčák a čůčo...

Závěrem bych rád tradičně pozdravil autory diskusních komentářů. Pro ty nenávistné a sprosté mám dvě dobré a jednu špatnou zprávu. Malý penis vám už dnes mohou zvětšit, peníze se dají taky vydělat, ale rozum, malé sebevědomí a noblesu si bohužel stále nekoupíte!

Slušným oponentům děkuji za jejich názory a i přes rozdílnost si jich vážím.

Souhlasným komentátorům, budou-li nějací, děkuji za podporu, protože močit bez mrknutí oka proti větrům ze všech stran uměl úspěšně jen Jan Žižka!

