Macron vypustil tajemství. Ropa? Katar víc nedá, Saúdové možná trochu. Biden šel radši pryč

reklama

Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 78% Ne 20% Nevolil bych 2% hlasovalo: 1500 lidí

Hrozící nedostatek klíčové suroviny chtějí politici řešit především ve spolupráci se státy Perského zálivu, které tradičně patří k nejvýznamnějším producentům. Kromě toho, že si dnes světoví státníci v emirátech podávají dveře, padly i výzvy, aby začaly těžit více. Zejména americký prezident Joe Biden vyslovil v tomto směru několik jednoznačných pobídek.

Politici sázeli na to, že větší množství vytěžené ropy by mohlo snížit rostoucí ceny.

Na setkání sedmi světových lídrů v bavorských Alpách jej ale z jeho iluzí vyvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Mikrofony zachytily, jak Bidenovi vysvětluje, že jeho představy jsou trochu mimo, protože dva největší producenti z organizace OPEC, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, už teď těží dost na doraz.

„Mluvil jsem s MbZ,“ vykládal Macron Bidenovi. Pod zkratkou se skrývá šejk Mohammed bin Zayed al-Nahyan, lídr Spojených arabských emirátů. A šejk prý Macronovi sdělili, že jejich těžební program jede na maximum.

Biden was counting on Arab nations to produce more oil but a few hours ago French President Macron was overheard telling Biden that the United Arab Emirates is at max capacity & the Saudis can’t produce much more. It appears to be a direct appeal to Biden to produce more oil. pic.twitter.com/vRWJVpn3El — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) June 27, 2022

A Saúdové podle něj mohou zvýšit těžbu maximálně o 150 tisíc barelů denně. Větší progres se nabízí ve výhledu na minimálně půl roku.

Jeho slova, která se bezprostředně objevila ve světových médiích, obratem potvrdil i ministr energetiky SAE. „Ve světle nedávných zpráv v médiích bych rád objasnil, že Spojené arabské emiráty vyrábějí blízko k naší maximální výrobní kapacitě na základě své současné výrobní základny,“ sdělil tamní tiskové agentuře.

Ceny ropy v posledních měsících neustále rostou. Po pandemii koronaviru se oživila poptávka a nabídka se příliš nezměnila. Cenu ovlivnila i sama Macronova slova, po jejich pondělním zveřejnění vzrostla o více než procento.

VÍCE V ANGLIČTINĚ ZDE

Podle novináře Michaela Shellenbergera byla Macronova slova, pronesená před malebnou bavorskou chalupou v hloučku dalších státníků, přímou výzvou Bidenovi, aby více ropy začaly těžit USA.

Ekonomický novinář Shellenberger již dříve upozorňoval, že Biden v květnu kvůli politice zničil projekt těžby ropy na Aljašce.

Just now Biden said: “We need more refining capacity” and “This idea they don’t have oil to drill & to bring up is simply not true.”



In fact, Biden killed a refinery on May 14 and killed a 1M acre oil & gas lease in Alaska in May 12. pic.twitter.com/a4HcqeIWrK — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) June 21, 2022

Kromě toho novinář poznamenal, že si není jist, zda Joe Biden význam Macronových slov zcela pochopil, protože bezprostředně po zásadních informacích se otočil a šel pryč.

Rovněž jej zaujal způsob, jakým Emmanuel Macron informaci „pustil“. Podle Shellenbergera si byl velmi dobře vědom, že poblíž jsou novinářské mikrofony a postaral se, aby se jeho slova dostala do médií. To byl podle experta zásadní bod jeho tlaku na USA, aby začaly těžit více.

„Měli bychom být Macronovi vděčni za jeho „nedbalost“,“ myslí si novinář. Ten dlouhodobě označuje Bidenovo rozhodnutí o Aljašce za „šílené“. USA by podle něj byly schopné výrazně navýšit produkci ropy v horizontu 12- 18 měsíců.

Pokud USA nezareagují, podle novináře tím v podstatě rezignují na svou pozici vůdce západního světa.

Biden’s refusal to expand oil and gas production in the US in the midst of the worst energy crisis in 50 years was insane *before* Macron’s revelation.



Now, if Biden doesn’t act, he is effectively renouncing America’s standing as the leader of the free world. https://t.co/wkT9G2ABo5 — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) June 27, 2022

Psali jsme: Ruské „společnice“ za Bidenovy prachy. Zatímco prezident „bojuje“, vylézá špína „Volil jsem ho, ale on lže.“ Novinář řekl o Bidenovi pravdu „Nezapomeň pozdravit!“ Pokyny pro dítě, nebo prezidenta USA? Trapas. Biden ukázal, co neměl Další Bidenova nehoda – spadl z kola, na nohy mu pomáhala ochranka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama