Magda Vášáryová se obává o Slovensko. Bojí se nástupu fašistů

Když se bývalá diplomatka Magda Vášáryová o vraždě investigativního novináře Kuciaka dozvěděla, prý se spíše domnívala, že padne vláda. „Nedovyšetřená vražda novináře a jeho přítelkyně byla spouštěčem všeho a bylo jasné, že to nebude lehké. Pomyslela jsem si, že spíše padne vláda. Nebyla jsem vůbec překvapená,“ dodala Vášáryová a zmínila, že politický čas se akorát na Slovensku velmi zrychlil.

Na to, jestli je to Ficův definitivní konec ve vysoké politice, prý nedokáže odpovědět. „Sami bychom to rádi věděli. Sami máte ale zkušenost, že pan Babiš musel z vlády odejít, aby se po volbách vrátil jako velký vítěz a mnohem silnější,“ řekla a dodala, že Fico je samozřejmě v trochu jiné situaci, jelikož už byl třikrát premiérem. „Průzkumy veřejného mínění ale ukazují, že Fico odchází hlavně pod tlakem veřejnosti, která ho z větší části nechtěla vidět nadále jako premiéra,“ upřesnila.

Nyní je podle Vášáryové velmi důležitá otázka, kdo premiéra Fica nahradí a jak vypadá opozice na Slovensku, protože to vše rozhodne, co se udělá v předčasných volbách. „Já si totiž myslím, že nová vláda, kterou má sestavit pan Pellegrini, jak jej Kiska pověřil, nebude mít dlouhého trvání,“ míní bývalá diplomatka.

Sociální sítě také zaujal výraz v obličeji Roberta Fica, když do rukou pana prezidenta vkládal demisi, ten se totiž smál. Podle některých názorů by takto neměla vypadat tvář premiéra, jenž končí. „Lidé si stále něco představují a potřebují emocionální satisfakci. Potřebují vidět, jak je Fico hotový a má výčitky svědomí,“ uvedla s tím, že si osobně nemyslí, že taková očekávání jsou namístě. „Je to hráč, snad nechcete, abychom se na něm popásali, může si myslet a přát, co chce, ale klečet a plakat nebude,“ dodala.

Premiér Robert Fico si včera také kladl podmínky, za kterých podá demisi. Podmínil ji tím, že prezident Andrej Kiska, který v souladu s ústavou jmenuje nového premiéra, bude respektovat současnou koalici Směru-sociální demokracie (Směr-SD), Slovenské národní strany (SNS) a Mostu-Híd. Podle Vášáryové byl Fico v pozici, kdy si mohl klást podmínky. „Když vezmeme Směr jako politickou stranu samotnou, tak je stále nejsilnější,“ připomněla.

Jiná věc prý je, že Kiska předtím řekl, že vidí dvě možnosti, jak řešit tuto situaci, a jedna věc jsou předčasné volby, druhá rekonstrukce vlády. „Sám nejdřív hovořil o rekonstrukci vlády, protože ví, že udělat předčasné volby v této situaci na Slovensku, kdy opozice je velmi podivná, nemusí dopadnout dobře,“ uvedla diplomatka s tím, že předčasné volby by mohly naopak přivést fašisty na výsluní, to prý totiž kampaň v demokratickém státě umožňuje.

Fico včera také poznamenal, že kdyby se dostala k vládě opozice, zcela jistě by nastal chaos. „Záleželo by na tom, kdo všechno by ve vládě byl, ale seděla jsem s těmi lidmi, kteří jsou dnes v opozici, a teď na vládnutí připravení určitě nejsou,“ uzavřela s tím, že nyní nastává rekonstrukce vlády a problém je jeden, že lidem na ulicích už Ficova demise nestačí. Zda se Fico vzdá své moci, nebo bude vládnout ze zákulisí, prý předjímat nechce.

Psali jsme: Nejhorší svinstva. Robert Fico seděl na dvou tak vysokých židlích, až padnul ne na zadek, ale rovnou na hubu. Zásadní informace o premiérovi Slovenska Paroubek: Premiér Fico odstupuje Fico prý v poledne odstoupí Slovenský premiér Fico nabídl svou demisi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab