Magická čísla prezidentských kandidátů: Silná mentální energie, tvořivý Hannig a karmická cesta Marka Hilšera

NUMEROLOGICKÝ PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR Ve druhém díle předvolebních numerologických rozhovorů "předhodily" ParlamentníListy.cz kartářce a numeroložce Aleně Horákové volební čísla, která si vylosovala zbylá pětice prezidentských kandidátů, Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Spolu k nim jsme pak kartářce dodali i data narození ověřitelná z veřejných zdrojů, na základě kterých Horáková definovala jejich osobní čísla. I ta mají své vlastní významy. Podívejte se, co z výsledné kombinace vzniklo.

Prezidentských kandidátů je celkem devět. Podle kartářky a numeroložky Aleny Horákové, kterou ParlamentníListy.cz oslovily, to znamená, že pro každého z kandidátů je připraveno jednociferné číslo. „Tato prvočísla mají silnější energie, než čísla složená. Tato energie je čistá, nese poselství každého jednotlivého čísla v jeho nejsilnější podobě. Velice často tato čísla mají spojitost s životním číslem člověka. V tom případě posilují jeho vlastnosti a samozřejmě i karmu, která s čísly souvisí,“ upřesnila pro ParlamentníListy.cz svá slova Alena Horáková.

Právě Alena Horáková zanalyzovala pro ParlamentníListy.cz vylosovaná čísla zbývajících pěti kandidátů, Vratislava Kulhánka, Jiřího Hynka, Petra Hanniga, Pavla Fischera a Marka Hilšera. Volební čísla čtveřice ve složení Miloš Zeman, Jiří Drahoš, Michal Horáček a Mirek Topolánek ve spolupráci s numerologickou expertkou zanalyzovaly ParlamentníListy.cz zde.

Pro pořádek začněme Vratislavem Kulhánkem, bývalým předsedou Českého svazu ledního hokeje a vysokým manažerem v automobilovém průmyslu. „Vratislav Kulhánek má k dispozici obrovské množství energie, která mu umožňuje jít neúnavně za svými cíli,“ sdělila ParlamentnímListům.cz numeroložka a kartářka Alena Horáková. Kulhánek před sebe podle ní staví „náročné a pro mnohé jiné těžko dosažitelné cíle“. Přízeň lidí, co ho znají, mu podle kartářky zaručuje jeho „charisma“.

Vratislav Kulhánek ODA



Číslo 3, které Kulhánkovi pro blížící se prezidentské volby vylosovala státní volební komise, se podle Horákové dobře doplňuje s jeho osobním číslem, kterým je číslo 6, jak kartářka zjistila z Kulhánkova data narození. „Společně se zde vytvořila silná mentální energie, která dokáže harmonicky spolupracovat, ale také někdy až příliš unáhleně slovně reagovat na to, co se mu nelíbí,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Horáková.

Energie jsou rozdílné, nespolupracují

U zbrojaře Jiřího Hynka, který kandiduje na prezidenta za stranu Realistů, numeroložka určila jako osobní číslo na základě jeho data narození trojku. Hynek jde do voleb pod vylosovaným číslem čtyři. „Jiří Hynek je velice zodpovědný člověk, rád spolupracuje s druhými lidmi, cestuje, poznává nové a zřejmě rád i studuje,“ sdělila Horáková ParlamentnímListům.cz, jak Jiřího Hynka zanalyzovala. „Někdy mu trvá dlouho, než se pro něco rozhodne, někdy se rozhoduje ihned bez rozmyslu. Má rád novoty, je originální a stojí při něm i velká dávka štěstí,“ doplnila optimisticky.

Na druhé straně ale číslo 4, které komise Hynkovi vylosovala, nemá podle kartářky s jeho osobním číslem „prakticky nic společného“. „Energie jsou zde naprosto rozdílné, nespolupracují spolu. Zatímco 3 pracuje mentálně, nezávisle a svobodně za podpory kolektivu, 4 vyžaduje precizní, do detailů promyšlenou rutinní práci. Toto vylosované číslo neodpouští žádnou chybu, nespoléhá na náhodu, ani na pomoc druhých,“ sdělila Alena Horáková pro ParlamentníListy.cz.

Tvořivý Hannig…..

„Tvořivým“ kandidátem je podle Horákové hudebník Petr Hannig, kterému volební komise vylosovala číslo 5. Jeho volební číslo se přitom shoduje s jeho osobním číslem, které numeroložka vyčetla z Hannigova data narození.

„Petr Hannig je člověk velice tvořivý, nezávislý, schopný vykonat velké množství práce v krátkém čase. Je pragmatický, konzervativní a velice citlivý, i když si to někdy ani neuvědomuje,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Horáková. „Jeho důvěru si není snadné získat, volební tým zřejmě sestavoval až po zralém uvážení. Jeho cíle nejsou malé, dokáže přeceňovat své síly i schopnosti, ale pak napnout veškerou energii i talent, aby těchto cílů dosáhl,“ dodala. „Volební číslo je stejné jako životní číslo – 5, což znásobuje rychlé, svobodomyslné a tvůrčí energie pětky. Také ovšem posiluje ukvapenost a unáhlené jednání. V každém případě je zde zdvojnásobená síla dotáhnout věc do zdárného konce,“ upřesnila svůj numerologický výklad.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

„Praktickým člověkem se sklony k idealismu“ je podle numeroložky Horákové bývalý diplomat Pavel Fischer, který se o titul prezidenta začátkem ledna utká pod vylosovaným číslem tři. Fischerovo osobní číslo, které kartářka určila na základě jeho data narození, je jedna.

Fischer má podle numeroložky „originální nápady a spoustu energie“. „Je vůdčí osobností, vždy chce dosáhnout svého a k dosažení cílů používá především rozum a zkušenosti, kterých už dosáhl,“ upřesnila Alena Horáková svůj výklad. „Má kolem sebe rád krásu a harmonii, rád je středem dění a dokáže zaujmout barvitým ohnivým projevem,“ dodala numeroložka pro ParlamentníListy.cz. „Volební číslo 3 doplňuje a podporuje životní číslo 1 ve formě týmové spolupráce a dávky štěstí. Také ale do této spolupráce vnáší názorové rozpory mezi tím, jak by si práci představoval Pavel Fischer a jak by ji zrealizoval jeho tým,“ dodává k souhře mezi Fischerovým osobním číslem a číslem, které mu bylo vylosováno jako jeho volební.

Karmická cesta Marka Hilšera

Překvapivě pak numeroložka Horáková popsala kandidáta, kterému volební komise vylosovala číslo 8, lékaře a vysokoškolského pedagoga Marka Hilšera. „Marek Hilšer je člověk se silným charismatem, uměleckým nadáním a romantickou duší. Dokáže se bez rozmyslu vrhnout do smělých plánů i dobrodružných akcí. Je štědrý s empatickou duší a touhou pomáhat,“ popsala Hilšera numeroložka. Osobní číslo Hilšera je podle Horákové číslo 4 a je „úzce spjato“ s volební osmičkou. „Jsou zde podpořeny karmické záležitosti a zrychleno jejich působení. Tato kombinace nikdy nepřinese člověku nic zadarmo, musí se potýkat s mnoha překážkami,“ pohovořila pro ParlamentníListy.cz Horáková o vzájemné souvislosti obou čísel. Hilšerův úspěch podle ní záleží zcela na „karmické cestě“ a jeho „skutcích v minulosti“ a to, i když dá do svého cíle veškeré své úsilí a tvrdou práci.

