Magická čísla prezidentských kandidátů: Buldozer Topolánek, karmicky zatížený Zeman

25.12.2017 8:41

NUMEROLOGICKÝ PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR ParlamentníListy.cz ve spolupráci s kartářkou Denisou Ronaldi rozebraly čísla, pod kterými jdou čtyři vybraní prezidentští kandidáti do voleb. Nestačili jsme se divit, co jsme zjistili. Například Mirka Topolánka neváhala numeroložka Ronaldi přirovnat k buldozeru. Miloš Zeman by zase se svojí sedmičkou mohl být zatížen karmou. Michal Horáček by zase mohl využívat vcítění se do druhých, aby dosáhl úspěchu. A Jiří Drahoš prý podle svého čísla nikdy neříká, co si skutečně myslí. Disponuje ale také „výborným šestým smyslem“.