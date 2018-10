Magor! Foldyna tvrdě zasáhl Václava Moravce kvůli Rusku

„Návštěva Radka Vondráčka je prý, podle pánů Moravce a pana piráta Bartoše, projevem vazalského postavení ČR vůči Rusku. Pokud je mi ale známo, tak se pak Vondráček setkal s politiky v obdobné pozici, v jaké je on sám, přišel do Dumy hlavním vchodem a byly mu projeveny pocty odpovídající jeho pozici v ústavním pořádku ČR. Zde tedy zřejmě problém nebude,“ poznamenal Foldyna s tím, že problém je zřejmě v tom, že se o naše vztahy se zahraničím starají naši jiní politici.

„Kdo jiný by to ale měl dělat? Že by snad nás kolektivně zastupoval pan Juncker? To je vynikající nápad! S ohledem k jeho schopnostem a všeobecně známému vztahu k zemím V4, však osobně budu mnohem klidnější, když tento člověk bude do dění v České republice zasahovat co možná nejméně. Nebo snad máme sedět v koutě a s čepicí v ruce čekat, co pro nás vyjedná pan Tusk?“ rozčílil se Foldyna a poukázal i na Tajaniho.

„Nejspíš mám jiná měřítka vazalství než duo Bartoš/Moravec, ale situace, kdy by za nás měl jednat někdo jiný než my, pokládám za mnohem více ponižující, než když se o sebe staráme sami. Snad jedinou chybou pana Vondráčka tedy zřejmě bylo, že v Rusku prý řešil ošetření dvou českých občanů,“ zmínil sociální demokrat, že však v kontextu navázání racionálního dialogu s Ruskem mu zmíněná okolnost přijde zcela nepodstatná.

Duo Moravec, Bartoš, jež nazývá kouzelnickým, pak podle Foldyny vytáhlo z klobouku i legendární evergreeny pražské kavárny: Novičok, dezinformační weby a hybridní válku. Následně poradil Moravcovi, co by podle něj měl dělat. Mezi radami je mimo jiné zmíněno i toto: „Mezi (dodnes nevyšetřenou) otravou na lavičce v parku a (dodnes nevyšetřeným) rozřezáním návštěvníka ambasády na kousky je přeci jenom jistý rozdíl - a že tento rozdíl není schopen vnímat pouze magor, nebo fanatik (což ale obyčejně bývá rovněž magor)."

„Chci toho po veřejnoprávní televizi opravdu příliš, když řeknu, že mimo profesionálního technického vybavení a dobře padnoucích obleků by měla disponovat alespoň drobnou dávkou slušnosti a profesionality?“ zakončil Foldyna otázkou.

Celý příspěvek Jaroslava Foldyny:

