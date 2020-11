Maláčová: Vláda má v pondělí projednávat zvýšení přídavků na děti

reklama

„Snad se blížíme ke zdárnému konci. Je také nejvyšší čas, protože to má být v legislativní nouzi od 1. ledna. Pevně doufám, že už se po pěti měsících konečně dohodneme," řekla Maláčová.

Přídavky dostávají rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává měsíčně na dítě do šesti let 500 korun a od šesti do 15 let 610 korun, na studenta od 15 do 26 let pak 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší. Podle návrhu novely o sociální podpoře by se mělo od ledna podle věku dítěte vyplácet 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun. Na tomto navýšení o 26 procent shoda byla.

Přídavek pobírá asi 240.000 dětí a roční výdaje činí 2,3 miliardy. Maláčová navrhuje, aby dávku mělo o 250.000 či 350.000 dětí víc. Dosáhly by na ni rodiny s příjmem do 3,4 či 3,6násobku životního minima. Stálo by to ročně o 3,6 či 4,9 miliardy víc. Pokud by uspěl i plán na zvýšení životního minima, mohlo by to být až 15,2 miliardy korun navíc. Projednávaný rozpočet s těmito výdaji nepočítá. Původně ministerstvo práce navrhovalo ještě variantu pro rodiny s příjmem do trojnásobku minima, potřeba by bylo 1,7 miliardy. Dávku by mělo o 100.000 dětí víc než teď. S rozšířením okruhu rodin nesouhlasí ministerstvo financí.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl, že se u přídavků posunuli k dohodě. Nepřiblížil ji. „Neprozradím vůbec nic, protože k dohodě jsme se blížili už asi třikrát a pak hnutí ANO změnilo názor, nebo takzvaně cuklo. Uvidíme, jak bude probíhat pondělní vláda," uvedla Maláčová. Podle ní ale hranice příjmu "v žádném případně" nemůže zůstat na dosavadní výši a musí se zvednout.

Ministryně před týdnem ohlásila, že kabinet bude schvalovat navýšení už tento týden. V pondělí ale nerozhodl. Babiš ve čtvrtek řekl, že koalice byla už dřív blízko dohodě, názor ale měnila Maláčová a přišla s jinými návrhy.

Zvýšení přídavků doporučovali někteří odborníci jako pomoc rodinám s nižším příjmem v koronavirové krizi. Členové vlády záměr zmínili už v červnu. V září při vyjednávání o rozpočtu Maláčová požadovala na přídavky o 4,5 miliardy víc. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tehdy řekla, že není možné částku zahrnout do výdajů, protože novela ještě neplatí. O sumě byla ale ochotná jednat.

Zákon se zvýšením dávky musí po vládě schválit i Parlament a podepsat prezident. Resort práce navrhuje odhlasovat novelu ve Sněmovně zrychleně.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Rodinám v nouzi chceme nadále pomáhat Zdechovský (KDU-ČSL): Rakousko stále nevyplácí cizincům plné rodinné dávky MPSV: Rakousko snižuje přídavky na děti zahraničních zaměstnanců, které žijí mimo jeho území Rakouská vláda utahuje šrouby. Omezí dávky na děti cizinců z jiných zemí EU. Brusel je na nohou. Ozval se i kníže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.