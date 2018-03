Mám jasné informace, že za tím stojí Kreml, řekl k otravě agenta Telička

Telička se domnívá, že v otázce Skripala musíme stát bok po boku s Brity. „Doufám, že to není v rovině konfliktu, je to zásadní spor. Je to v rovině Británie na jedné straně a Ruska na druhé straně,“ sdělil Telička. „Je to nevídaná záležitost, k níž před několika dny došlo,“ dodal Telička.

Nedovolil si však spekulovat, zda za otravou Skripala stálo Rusko. „Jak znám britskou mentalitu, která patří mezi zdrženlivější, tak můžeme brát za bernou minci to, co premiérka vyhlásila,“ dodal pak Telička. Rusko se jakékoliv spojitosti se Skripalovou otravou brání.

Video najdete ZDE.

Pavel Telička BPP



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Netvrdím, že je prokazatelné, že za tím stojí Kreml, nicméně ty informace, které mám, tak ty pochybnosti vyvrací,“ podotkl následně Telička. Reakce Evropského parlamentu bude podle Teličky jednotná. „Doufám v to,“ sdělil. Zároveň řekl, že je patrná nutnost propracovanější strategie vůči Rusku.

Závěrem se Telička také vyjádřil ke zmírnění sankcí vůči Rusku. „I bez této poslední velmi nešťastné události nebylo na místě tyto sankce uvolňovat,“ míní Telička. „Je nyní smutné samo o sobě, že Hrad mlčí. Je vidět, že v otázkách, které nejsou prezidentovi po chuti, tak Hrad mlčí. Očekával bych vyjádření podpory solidarity, ale zároveň i volání po tom, aby se členské státy dohodly na analýze současné situace,“ dodal Telička.

Psali jsme: ,,Kokotina! Nesnáším filmy s českejma hercema," vyjádřil se přední odpůrce Zemana o vítězném filmu Českého lva. Pak to smazal Piráti: Babišovo jízdné zdarma? Populismus za cenu přeplněných spojů a nedostatku peněz na dopravu Černá kronika ze současného Německa: Soudy řeší jedno znásilnění migrantů za druhým Slovenský premiér Fico nabídl svou demisi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef