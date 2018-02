Manželky teroristů promluvily: Je nám líto, že Islámský stát skončil

Novinářka Markéta Kutilová navštívila tábor na severu Sýrie, ve kterém dnes žijí manželky a děti islámských teroristů. V internetové televizi DVTV popsala, co v táboře viděla a proč se manželek džihádistů ostatní uprchlíci bojí a nechtějí s nimi mít nic společného.

V syrském uprchlickém táboře nedaleko někdejšího hlavního města tzv. Islámského státu Rakká jsou dnes ubytovány bývalé manželky a děti nejradikálnějších islamistických bojovníků. Původně žily tyto matky a děti odděleně od ostatních uprchlíků, ale Kurdové přišli s tím, že se pokusí změnit myšlení těchto žen a začlenit je do společnosti. Ostatní uprchlíci však z přítomnosti manželek teroristů nejsou nijak nadšení.

Manželky džihádistů jsou prý z velké většiny cizinky. Nejčastěji jde o Rusky, o ženy ze severní Afriky, ale také z Evropy. Podle novinářky se dá říci, že tam jsou ženy z celého světa. „Kurdové těmto zemím říkají: vezměte si je zpátky domů. Jenomže spousta zemí je zpátky nechce. Tyhle ženy jsou velmi problematické. Odborníci upozorňují na to, že mohou převzít prapor džihádu a pokračovat v boji,“ upozornila Markéta Kutilová.

Novinářka mluvila asi se třinácti manželkami džihádistů a většina jich toužila po návratu domů. Většina z nich se stavěla do pozice obětí teroristů, ale podle Kutilové jim nelze všechno věřit. „Potkaly jsme se i s takovými, kterým bylo upřímně líto, že Islámský stát skončil. Manželky džihádistů patřily ke šlechtě, ke smetánce,“ uvedla novinářka. Následně manželky džihádistů označila za skutečnou hrozbu. Kutilová v této souvislosti připomněla, že většina manželek teroristů přišla do Islámského státu dobrovolně. Tyto ženy většinou věděly, do čeho jdou.

Některým ženám však podle Kutilové lze věřit, že jim je líto, co se dělo za vlády Islámského státu. Nelehký život mají mnohdy i děti džihádistů, protože ostatní děti si s nimi nechtějí hrát.

