Matteo Salvini: Prostě zavřeme přístavy. Putin jedná v zájmu své země. A já tento týden...

Šéf Ligy severu a ministr vnitra v nové italské vládě Matteo Salvini opět rázně promluvil do debaty o migraci. Jeho požadavek opět příliš nepotěší ty, kteří se přiživují na migračním byznysu.

Salvini se nechal slyšet, že by jeho země měla zabránit lodím „mezinárodních misí“ dále přivážet migranty z Libye do italských přístavů. „Ve čtvrtek přednesu na uzavřeném setkání s našimi partnery v Innsbrucku požadavek na uzavření přístavů, aby v nich nemohly zakotvit lodě, které mají v popisu práce mezinárodní mise,“ avizoval na Twitteru jeden z klíčových členů vlády premiéra Conteho.

„Předchozí italské vlády bohužel podepsaly v posledních pěti letech celou řadu dohod, které umožňují přivážet migranty k italským břehům,“ cituje server Local Salviniho, který je v rámci italské vlády jedním z hlavních strůjců plánu s cílem snížit počet ilegálních migrantů v zemi. Před několika týdny se Salvini zasadil o to, aby musely lodě francouzských a německých neziskových organizací opustit italské pobřežní vody.

Jak server Local zmiňuje, setkání ministrů vnitra a spravedlnosti členských států EU v Innsbrucku bude prvním za předsednictví Rakouska. „Salvini konkrétně nejmenoval žádnou z mezinárodních misí, ale jednou z nich je například projekt Sophia, který se zaměřuje na boj proti obchodování s lidmi a funguje od roku 2015. Právě tento projekt řídí italské úřady. Dalším projektem je hlídková mise Triton, která často používá také lodě NATO,“ objasňuje server.

Příliv migrantů do Itálie nekončí. Tento víkend například dorazilo do sicilského přístavu Messina více než sto migrantů, které z Libye přivezla irská loď Samuel Beckett. Podle aktuálně platných pravidel přitom Itálie musí přijmout migranty zachráněné vlastní pobřežní stráží nebo nákladními loděmi, které k tomu byly vyzvány vlastní pobřežní stráží. „Od začátku letošního roku se do Itálie dostalo 16 687 migrantů, z nichž asi 11 000 přijelo z Libye.“

Pozornost na sebe Salvini soustředí nejenom svými výroky o migraci, ale údajně také svými blízkými vztahy s Vladimirem Putinem. To samotný italský ministr vnitra fakticky potvrdil, když oznámil svůj plán navštívit nedělní finále fotbalového MS a setkat se při té příležitosti s ruským prezidentem, kterého podle britského deníku Financial Times pochvalně označil za „politika, který jedná v zájmu občanů své země“.

